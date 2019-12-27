在城市遇上原鄉 獨具特色的原民風味料理

【撰文／陳小慧 攝影／吳金石、顏永欽】

Table 1

｜吃了會想家的原民料理｜記得回家

地址：台中市北區興進路124號

電話：04-2235-2267

營業時間：17:00∼01:00，週三店休

「記得回家」是位於興進路綠園道旁的一家小店，隱身於公寓大樓1樓，若非門口顯眼的原住民族圖騰裝飾，很難讓人發現這裡有一間餐館。店家賣著各部落的原住民美食，餐廳內則流瀉著原鄉山歌，坐在裡面用餐，會有回到部落的感覺，讓原住民族朋友特別想家，並且，想要回家！

坐在「記得回家」裡用餐，會有回到部落的感覺。 分享 facebook

老闆「全祥」是一位來自南投信義的布農族青年，原本是職業軍人，退伍後打算回到部落定居，卻發現家鄉就業機會少得可憐，於是，不得已只好又來到都市謀生！某一天，全祥意外得知學生時期常去光顧的原民美食餐廳「亞奈的店」要頂讓，於是，他便頂了下來，當作事業的新起點；同時，他也希望將這裡打造成部落朋友聯絡感情跟聚會的場所。聘請員工時，全祥則堅持全部起用原住民，希望能為來自原鄉的朋友盡一點棉力，幫助他們就業。

老闆全祥(中)跟2位原住民廚師。 分享 facebook

魚身先以大量馬告胡椒醃製，外面再用鹽包裹住、放入高溫爐中烤熟；過程中，海鹽封住了魚肉的鮮味，吃起來特鮮嫩香。 分享 facebook

南投縣信義酒莊有二款梅酒：「山豬迷路」、「忘了回家」，酒名令人聞之莞薾，可說是對酒醉便倒地而睡的樂天派原住民幽了一默！全祥不諱言：店名取「記得回家」的靈感便是由此而來，雖然所提供的料理原味十足、很下酒，但店內的氛圍絕對要讓來自原鄉的朋友，不僅不會忘記家鄉，而且有空就會記得回家！為此，全祥特別找來羅娜部落專門畫原住民圖騰的油畫藝術家，前來彩繪牆面，重現原鄉熱情。

將吳郭魚加上蔥、蒜、辣椒等調味後去燒烤，這道非常入味的料理，是店家的隱藏版美食。 分享 facebook

餐廳裡提供的不限是哪一族料理，但主廚來自布農族，因此多半以布農手法烹調。食材大部分來自部落，譬如醃好的山豬肉、野菜、山苦瓜、檳榔花、山豬皮、雞心辣椒、甲酸漿葉等等，除了全祥自己回部落挑買，餐廳裡的員工也會趁著回部落探親，順便採購回來。原住民料理不加味精，但是馬告、鹽、糖、九層塔等天然香料下得重，口感就豪邁、夠味！全祥表示，記得回家的餐點該辣的辣、該香的香、該鹹的鹹，絕對讓人大呼過癮！

Table 2

｜漂流木混搭美食的奇幻之旅｜城市部落

地址：台中市西屯區青海路二段568號

電話：04-2451-5858

營業時間：平日17:30∼00:00、假日及國定連假11:30∼14:30、17:30∼00:00

「城市部落」位於西屯區、74號快速道路旁的精華地段，由外往內望，隱約可見木造涼亭、大屋、原住民雕刻藝術品等，在一片豪宅大樓包圍下，格外令人想一探究竟。餐廳提供上百道原住民美食，雖然不強調原汁原味，卻能讓人品嚐到原鄉熱情；而席間的原住民歌舞表演，則吸引著大批城市騷客，前往感染來自山中的活力！

原住民歌手每週一、三會在現場演唱部落歌曲及流行歌曲，每週二、四、五、六、日則會有原住民舞蹈表演。 分享 facebook

台中的「城市部落」是2店，總店在高雄，據了解，總店開幕至今，已超過11年，之所以會成立這家餐廳，主廚兼店長紀建凱表示與88風災有關。2009年8月8日，突來的暴風雨摧毀了那瑪夏原鄉，毀屋滅村後，只留下滿目瘡痍的河床，散落著大批來自山林的漂流木，吟唱著失根的悲歌。

主廚兼店長紀建凱原本學台菜出身，後來跟老闆娘學原住民料理。 分享 facebook

此時，來自阿里山的一位青年廚師，帶著阿美族的老婆，看著這悲慘的一幕，除了震懾難過，更希望能將部落裡的景象在都市重現，讓原住民朋友能有一處歇息、想家的去處，也能讓都市裡的人看見原鄉的美。於是，他們開始大批收購88風災所遺留下來的漂流木、原民藝術品，並用來打造原鄉風情餐廳，「城市部落」於是誕生！

「阿拜」類似平地人的粽子，作法是用小米加上醃漬過的豬肉塊、五香粉、辛香料拌炒後，先包一層甲酸漿葉，最外層再用月桃葉包住後蒸熟，可說是原住民的粿，方便外出打獵時攜帶食用，也是原住民主食之一。 分享 facebook

餐廳提供的原住民美食不限於哪一族，只要是有特色的料理，都一一端上桌，但不強調是原汁原味。紀建凱表示，因為原住民料理有些太過原始，一般人恐怕吃不慣。譬如蘭嶼達悟族盛產的飛魚乾很有名，但味道很腥，用來煮魚湯，很多人恐怕難以下嚥，於是他稍加改良，加入剝皮辣椒一起拌炒，就變成很入味的一道下酒菜。而醃過鹽巴的生豬肉，平地人接受度也不高，便捨棄不用。

選用每日現殺的黑羽溫體雞，泡入加了馬告、刺蔥磨粉的滷水淹漬入味，再進行烤炙。品嚐時，雞皮很脆，肉嫩而多汁，過程中所滴下來的雞精，還可用來拌飯呢。 分享 facebook

店裡所用的食材大部分從台灣各個原鄉蒐羅而來，尤其是野菜，譬如飛機菜（昭和草）、番杏菜、枸杞葉、甜菠菜、龍葵（黑甜菜）、翼豆（楊桃豆）、水芹等等，都是很多都市人難得吃得到的野味。店裡面有一道「三杯野山河」，肉質甜嫩美味，很多人吃了以後讚不絕口，殊不知原來山河就是原住民所說的的田鼠呢！