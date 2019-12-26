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徜徉田野奔向自然 農村輕旅正招手

2019-12-26 13:18漾台中

【撰文、攝影／顏永欽】　

Spot 1│小而美的療癒農村│ 舊正社區

舊正社區位於霧峰區，也是台中市的最南邊，隔著烏溪與南投草屯鎮相望，社區內沒有工業污染，充滿著鄉下寧靜淳樸之風。

社區之美，除了在於恬靜無污染的環境空間之外，還有結合在地特色營造出吸引人的獨特遊程！舊正社區在2016年開始推出社區體驗式旅遊，不論是小家庭的半日遊，或團體客的1日、2日遊活動，都能玩得盡興過癮，更能從中獲得食農、生態、植物等相關常識，「寓教於樂、從做中學」，展現了社區小而美的見學效果。

來到「豆腐工坊」，發展協會理事長林綉汝和社區工班成員正以有機非基改黃豆煮好豆漿、製作豆腐，提供幾位多元就業的夥伴包裝整理，準備供應小農市集和宅配需求；社區協會將製豆腐的工序應用到遊程上，開發小型模具讓遊客體驗，每次體驗總見遊客手忙腳亂地在模具內鋪上布巾，再把事先預備好的豆腐腦舀到模具內，蓋好布巾壓上石塊，就等著自製豆腐完美出爐；若是體驗沖豆花，就更須掌握豆漿濃度、溫度和力道，才能沖出美味的豆花，遊客大嘆每天吃豆腐、豆花，總算知道他們的製作過程！

許多遊客第一次體驗豆腐DIY，玩得不亦樂乎。
許多遊客第一次體驗豆腐DIY，玩得不亦樂乎。
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豆腐工坊旁是生態池和芭樂果園，池中小魚優游，卻潛藏著復育魚種「牛屎鯽」和貝類「田刀」，以及罕見的田邊水生植物「大葉田香」；而面積廣達五分地的芭樂園裡種植了珍珠芭樂和紅心芭樂，現在正是採收季節，遊客可以當個開心農夫享受下田採果樂。

芭樂園開放採果，珍珠芭和紅心芭甜度超高口感香脆。
芭樂園開放採果，珍珠芭和紅心芭甜度超高口感香脆。
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社區的重要據點之一「芳香療癒庭園」則是最紓壓的所在，社區秘書長蘇美綾擅長培育香草植物和園區規劃，在父親無償提供的農園中種植了多種水果和香草植物如左手香、迷迭香、薄荷、芳香萬壽菊等，打造五感體驗空間，也提供香草料理課程和盆栽DIY體驗，遊客只要將培養土裝入小花盆內，再細心種上自己喜歡的香草植物，很輕鬆就能帶回屬於自己的小盆栽。

香草盆栽DIY過程簡單易學，遊客很輕鬆就能帶回屬於自己的紀念品。
香草盆栽DIY過程簡單易學，遊客很輕鬆就能帶回屬於自己的紀念品。
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|舊正社區|

地址：台中市霧峰區舊正里光明路116巷13號（舊正社區發展協會）

電話：04-2339-5980

Spot 2 │洋溢果香的愜意農村│ 永豐社區

永豐社區位於外埔區的東側、花博外埔園區的北側，鄰近麗寶樂園渡假區，由於北鄰大安溪南倚大甲溪，屬於狹長的河階地形，在地人台中市農業創生協會理事長劉金湖表示，一道道的河階丘陵共有6崁，像似八卦中的乾卦，因此當地能人輩出如神農獎得主、台灣紅龍果大師等等。而產業方面則因丘陵地適合種植水果，包括葡萄、紅龍果、梨子、柚子和百香果及文心蘭等等皆十分著名，也因著產業特色，永豐社區發展出了備受遊客喜愛的旅遊方式。

高鐵觀景台有步道可散步健行，也可俯瞰永豐社區平原景觀。
高鐵觀景台有步道可散步健行，也可俯瞰永豐社區平原景觀。
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站在農夫市集觀景台上，眺望永豐社區，阡陌縱橫的田野、散落社區的人家住戶、一區區種滿彩色波斯菊的花田，金黃、翠綠、紅粉等等色彩，望之令人心曠神怡；而另一處制高點「高鐵景觀平台」，則是台中市政府觀光旅遊局所建，是全台最能感受高鐵列車震撼的觀景台，常可見攝影者在此捕捉高鐵呼嘯而過的畫面；這兒也是水流東桐花步道的起點，因為地勢及建造時的刻意堆填，圳溝的水是往東流的，以增加灌溉面積，居民在水圳旁遍植油桐樹，每年4、5月桐花盛開雪白一片，徐行步道浪漫又寫意。

回到令人期待的「酒堡庄」，在庄主劉金湖的引領下，參觀了草生栽培的葡萄園，藤架上高掛著紅得發紫的黑后葡萄正是釀造紅葡萄酒的原料，在酒廠裡也能了解製酒過程，主人也不吝拿出各種美酒請遊客品酒，紅酒、白酒、醋飲、酵素、養生酒等應有盡有，遊客也能預約DIY氣泡酵素或葡萄葉拓印等體驗。

酒堡庄庄主劉金湖種植多種釀酒葡萄，每日悉心照顧釀出最好酒品。
酒堡庄庄主劉金湖種植多種釀酒葡萄，每日悉心照顧釀出最好酒品。
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「虎腳庄市集」由劉金湖於10年前召集在地小農成立，農友們將自家種植的蔬菜水果和自製的碗粿、葡萄酒甚至自家養殖的土雞，拿到市集販售，就像與朋友分享般，都是最安全的食物，同時也縮短「食物里程」，減碳又環保，不過僅限週日上午營業。而市集旁有處「公婆樹與土地公」的景點，樹齡150多年的香樟（婆）和臭樟（公）毗鄰而居被稱為公婆樹，樹蔭蔽日清涼寧靜，在此小憩愜意十足喔！

若是週日造訪，可別錯過了「虎腳庄市集」。 圖片提供／劉金湖
若是週日造訪，可別錯過了「虎腳庄市集」。 圖片提供／劉金湖
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遊程將近尾聲，千萬別急著離開，不妨繞道外埔水美路「麻姥姥手工餅鋪」，店裡的麻和手工杏仁脆片在2017和2018連續2年榮獲台灣省商業公會百大伴手禮獎，陳永彬和莊玉玲夫妻接手傳承百年5代的傳統糕餅名店，研發出逗趣又好吃的「台灣麻卡龍」，將傳統的台灣甜點麻粩、花生粩小巧化、精緻化、彩色化，紅橙黃綠白皆是天然食材如紅麴、肉鬆、咖哩、南瓜子、杏仁，還有必吃的純花生粉、網路超夯的海苔和養生的黑糖及在地大甲的芋頭等口味，每一口都吃得到酥脆香甜的幸福滋味。

永豐社區有座「帝國馬苑」養馬場，遊客可停留看馬餵馬。
永豐社區有座「帝國馬苑」養馬場，遊客可停留看馬餵馬。
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|永豐社區|

地址：台中市外埔區永豐里六分路90號（永豐社區發展協會）

電話：04-2683-6976

12月號漾台中
12月號漾台中
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漾台中

《漾台中》為台中市政府新聞局定期出刊之雙月刊，於雙數月出刊。刊物以提供市民關心的生活資訊為出發點，呈現台中人關心的生活議題與人情趣味，並邀請讀者一同挖掘這座充滿魅力的城市。

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