台中的幸福進行式 感受城市的美好風景：旅人-魚 的生活日常

【撰文／林怡慧】

魚

熱愛登山、騎自行車，也喜歡購物、參加藝文活動。彰化人，1年前成為苗栗媳婦，不管婚前婚後，就是愛往台中跑。

魚，熱愛登山、騎自行車，愛往台中跑。 攝影／施純泰。 分享 facebook

拍照是最棒的旅行樂趣 07:00

日常做的是行政秘書工作，因此週末假日，魚都會帶上相機，可能是自己一個人，也可能是跟姊妹淘或是先生，前往台中來趟說走就走的小旅行。拍照是製造回憶最好的方式之一，所以魚外出旅遊不只練拍風景，也自拍美美的自己。「一定要在特色地標前留下美好身影，國家歌劇院就是一定要停下來拍照的台中地標，我也非常期待『台中綠美圖』的完工，這個未來新地標一定很有特色。」魚說，台中市區很多地方適合拍網美照，不管是最近火紅的審計新村，或是彩虹眷村、綠川水岸廊道，都非常好拍又好玩。

拍照是最棒的旅行樂趣。 攝影／施純泰。 分享 facebook

[森林中的美術館 綠美圖]

建築是城市的指標，繼台中國家歌劇院後，「台中綠美圖」即將成為台中世界級的新地標。這是全世界第一座美術館與圖書館共構的建築，由日本知名建築師妹島和世與台灣劉培森建築師事務所共同規劃，藉由8棟建築串聯，大量運用玻璃、輕鋁材質，空透的建築設計，讓訪客視線可穿透建築物內各式活動，而建築物外觀就像金屬擴張網，整體打造出「輕、飄、流動」的感覺。坐落於水湳中央公園，落實「公園中的圖書館」、「森林中的美術館」理念，用途也相當多元，「台中綠美圖」這座文化森林，已於2019年9月動工，預計2022年完工啟用。

[方便環保 iBike2.0倍增計畫]

iBike公共自行車已成為台中市民通勤、通學與休閒高度依賴的綠色運具，目前有325個租借點，每日租借量超過2萬人次。為落實「里里有iBike」的願景，台中市政府自2019年開始籌劃iBike2.0倍增計畫，未來也將導入智慧自行車的全新技術，提升公共自行車的使用效益。

iBike公共自行車已成為台中市民通勤、通學與休閒高度依賴的綠色運具。 攝影／施純泰。 分享 facebook

[騎車好自在 自行車道驛站計畫]

台中市擁有65條休閒型自行車道，¬未來預計規劃出都會、海線、綠蔭、親山、河岸等五大主題路網，並整修新建自行車道設施，積極擴建自行車城市驛站，增設親子與無障礙廁所、維修補給站等設施，因地制宜設置基礎級至最高5星級驛站，預計每5∼¬8公里即擴建1座。台中市首座1星級驛站設在潭雅神綠園道，目前已完工啟用，使用率較高的東豐、后豐自行車道也已優先設置驛站，有飲水機、自行車打氣設備、簡易醫療包與維修工具等設施。此外，2020年也將建置「台中市自行車道智慧App」，可以路線導航、記錄民眾的騎乘紀錄，也能搜尋周邊景點小吃、緊急救護據點，是國內外旅客自行車旅行的小幫手，豐富民眾的台中之行。

潭雅神綠園道。 攝影／施純泰。 分享 facebook

踩著自行車在城市中悠游 13:00

只要時間允許，魚就會安排戶外活動，可能是選一座谷關七雄中級山攀爬，或者來一趟鐵馬之旅。喜歡騎自行車的魚，參加過數次自行車百K經典賽，也喜歡來趟悠閒的自行車低碳之旅。台中好幾條自行車道，都深得她的喜愛，「潭雅神綠園道好美，兩旁種滿行道樹，沿途都是綠意盎然的田野風光，后豐鐵馬道可以過鐵橋、穿隧道，也非常有趣。」在都市裡如果有移動的需要，魚也會盡量以公共自行車代步，不管到哪裡，騎車是最棒的旅遊方式。

逛街尋寶是人生一大樂趣 15:00

「不管是住彰化或是住苗栗，只要想買東西、吃好料，我一定會到台中來，這裡百貨公司多、大型量販店多，購物機能非常好。」魚喜歡的購物方式是慢慢逛、慢慢找，帶著尋寶的心情走遍市集攤商、百貨商場。除了購物，魚也會為了參加藝文活動來到台中，「我非常喜歡今年的『創意台中』，在網美必去的審計新村舉辦的一系列策展、講座、裝置藝術，好玩又好拍。」魚每年都會參加的，還有「台中爵士音樂節」，跟三五好友在草地上聽音樂、賞星光、吃美食，真是最好的旅遊安排了。

逛街尋寶是人生一大樂趣。 攝影／施純泰。 分享 facebook

[好吃好玩 台中購物節]

看中消費商機，2019年台中首度推出「台中購物節」，超過1個月的活動，共有2萬多家商家響應，創下政府機關的App下載多達23萬人的紀錄，台中市飯店、伴手禮、交通旅遊、商圈等經濟效益也跟著提升。拚觀光、拚經濟，台中市政府明年也將再辦「台中購物節」，繼續努力與民眾同樂。