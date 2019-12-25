2020台灣燈會在台中 三大主題展區即將璀璨登場

【整理／林書平 圖片提供／台中市政府】

主展區將於2020年2月8日至2020年2月23日在后里森林園區以及馬場園區展出，展期共16天，占地35公頃；文心森林公園的副展區於2019年12月21日至2020年2月23日展出，展期共65天，占地8.8公頃。

市府也特別邀請台中的驕傲、金曲獎最佳演唱組合得主「椅子樂團」創作燈會主題曲《今夜的種種可能Tonight We’ll Be Fine》，歌詞寫入台中「珍奶」、「燦爛夜景」、綠柳川「河岸」等特色，歌曲更特別搭配薩克斯風合音，呼應燈會主展區在薩克斯風的故鄉后里，用音樂歡迎海內外遊客到台中賞燈；另也邀請新媒體藝術策劃團隊「噪咖事務所」，結合藝術與科技，打造具台灣特有文化如台中爵士音樂節、珍珠奶茶、摩天輪、雞排等，符合時下年輕人kuso又充滿童趣的「寶島炫光巡邏隊」，以燈光、聲響及表演進行踩街遊行，將帶給遊客更多互動樂趣，向全球展現台中市各面向的完善成熟以及文化創新。

台灣燈會主展區馬場園區的「環·台中光影燈區」，大型光影藝術投影相當精彩可期。 分享 facebook

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十大精選遊程輕鬆暢玩

此次燈會以城市特色為核心，首創運用「場域主題」策展而規劃三大主題。包括主展區的森林園區：「森林秘境」，以倡議社區與環境共存的里山大地為始，融入生態永續、藝術美學政策規劃，並結合象徵多元族群、信仰融合的主題燈區。馬場園區命名「藝想世界」，以台灣燈會「民俗文化根，傳統國際化」宗旨為基礎，在花舞館內結合科技多媒體應用，呈現沉浸式及數位多媒體科技應用之大型光影藝術投影，讓民眾體驗一場光影與藝術的創新美學盛宴；副展區文心森林公園：「童趣樂園」，以親子共遊、童趣歡樂為題，策劃多項主題燈區及表演節目，打造市中心的兒童森林樂園。其中，副展區將提前於今年12月底開燈，期間更跨過耶誕節和春節兩大重要節慶，讓更多童趣的歡樂氛圍感染整個台中。

台中市政府推出十大精選遊程，推薦市內多處觀光景點，誠摯邀請民眾規劃1至3日的時間，賞完花燈遊台中。

(更多燈會訊息請看12月號漾台中或搜尋「2020台灣燈會」官方網站查詢)