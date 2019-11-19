好客台中：用文化及慶典再現客家榮光

【撰文／林怡慧】

身為全國客家人口比例第三大城市，台中市29個行政區當中，有5個行政區的客家人口超過全區1/3以上，被列為客家重點發展區。台中市政府客家事務委員會主委江俊龍表示，「每一個重點發展區都有不同的客家特色，值得好好挖掘屬於台中的客家文化。」台中市推動「一區一特色文化慶典」活動，透過舉辦慶典活動吸引外地觀光人潮，帶動客庄產業永續發展，打造盛典經濟模式。

一區一特色文化慶典 創造盛典經濟

「台中巧聖仙師文化祭」透過文化祭典活動，帶動客家文化創意產業發展，塑造東勢客庄為台灣的工藝之都。 圖片提供／台中市政府客家事務委員會 分享 facebook

台中市客家人口比例最多的東勢區，不僅是全國大埔腔客家語系最集中的地區，也是全台主祀魯班的「巧聖仙師廟」開基祖廟所在地。魯班是古代非常優秀的木匠建築師，手藝精巧、創意十足，被土木建築工業尊奉為祖師爺。「台中巧聖仙師文化祭」是台中市每年都會舉辦的客家節慶活動，透過文化祭典活動帶動客庄文化創意產業發展，塑造東勢客庄為台灣的工藝之都，藉由邀請散布在全台各地的分廟一起回鑾，將東勢巧聖仙師廟的祭典提升為全國性祭典活動。除了「台中巧聖仙師文化祭」，「東勢新丁粄節」也是東勢山城年度最熱鬧的客家慶典活動，今年以大紅喜慶熱鬧踩街為主題，讓過年的歡樂氣氛延續到元宵節，已連續10年榮獲行政院客家委員會列入「客庄十二大節慶」。

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2019 巧聖仙師文化祭，台中市長盧秀燕（右）及客委會主委江俊龍（左）共下擔。 圖片提供／台中市政府客家事務委員會 分享 facebook

石岡區是台中客家重點發展區土地面積最小的行政區，但土地公廟卻非常密集，根據區公所的田野調查資料顯示，石岡區竟然擁有高達77座土地公廟，「彎曲的巷弄裡到處有土地伯公，比里長、警察的編制人數還要多。」江俊龍主委笑說。因為土地伯公深入當地民心，今年11月將首度舉辦石岡客家伯公祈福文化祭，串聯客家信仰儀式及拜伯公傳習體驗，屆時舉辦將會號召村鄰社區以踩街表演的方式，為大眾祈福。

此外，新社區的「九庄媽文化節」、豐原區的「葫蘆墩三山國王民俗文化節」等，也都在不同時節、不同地區，以各具特色慶典活動，來打造盛典經濟的最佳模式。而客家傳統節日，也都有各自的習俗慶典活動，例如五月節食粽，端午節各地客家社團都會舉辦包粽子活動，江俊龍主委表示，「或許明年可以擴大舉辦包粽子大賽，比傳統、比創意，透過各種節慶活動喚起客家人過節的情感。」

不老客做種 活化客庄日常

為活化復育客語，台中市今年創新推動「不老客做種」計畫，江俊龍主委表示，這個計畫就是邀請客籍前輩精英作為種子團，加以培訓成為社會照護及各類場域的客語傳承成員，運用客家話照顧老人，同時活化客語環境。第一階段挑選15位客語能力優異的種子教師，接受客庄美食、客家童玩、居家照護及社區共識營造、性別平等等專業知能培訓；第二階段擴大社區參與，招募有心延續客家文化的人，成立蒲公英種子團，提供全客語環境，讓老中青三代的文化能傳承連結；第三階段則是將蒲公英種子散發出去，讓這群志工走進社區關懷據點的伯公照護站、巡迴輔導地區社團、結合客庄社福及醫療機構，只要哪裡有需要，蒲公英種子就到哪裡服務。

「不老客做種」計畫邀請客籍前輩精英作為種子團，加以培訓成為社會照護各類場域的客語傳承成員，活化客語環境。 圖片提供／台中市政府客家事務委員會 分享 facebook

台中市政府客委會將與東勢農民醫院、衛福部豐原醫院以及沙鹿童綜合醫院進行策略聯盟，未來可配合醫院體系，讓志工前去訪視、陪伴短時間無法出院的年老患者。「語言的療癒力量非常強大，用客家長者熟悉的母語與之對話，無形中可以加快他們的康復效果。」江俊龍主委憶起一次前往石岡社區關懷據點訪視的經驗，「年輕講師在台上用閩南語帶領長輩們拍手數數、舞動肢體，我突然靈機一動，請長輩們改用客家話來數數，當他們使用小時候熟悉的語言，可以明顯發現很多長輩臉上散發出不一樣的光彩，立即感受到他們的開心與投入，母語對心靈療癒的力量，真的非常強大。」

不老客們的服務範圍非常廣泛，可以服務老人家，也可以向下扎根，讓青年學子更瞭解客家家鄉，讓小朋友在生活中自然接觸客語。江俊龍主委觀察到東勢區有很多回鄉的年輕人，他們開書店、開咖啡廳、小餐館，盈利不是重點，重要的是能就近照顧父母。「曾經有位年輕的書店老闆跟我聊到，很希望週末在書店空間舉辦客語講座或客語親子說故事，但卻苦無師資。『不老客做種』計畫就是為了這種時刻，我們可以提供師資、用客語帶小朋友讀繪本，讓孩子從故事中學客語。」目前「不老客做種」計畫已辦理4 場團諮會議，預計年底即可與醫療院所簽約，明年可以開始提供服務。

迷人客庄 漫遊山城輕旅行

藉由石岡土牛客家文化館的修復，提升山城觀光品質，吸引遊客蒞臨台中客庄，漫遊台三線。 攝影／施純泰 分享 facebook

東勢客家文化園區108 年駐地工作站計畫，透過實作工作坊等不同面向的活動，導入地方特色。圖為豆油實作工作坊。 圖片提供／台中市政府客家事務委員會 分享 facebook

台中是台三線客庄浪漫大道南端入口，為打造里山客庄，客委會具體整合東勢、石岡、新社、豐原、和平等客家重點發展區公所資源，藉由推動客家文化生活及產業環境營造等規劃，提升山城觀光遊憩品質，活絡山城產業經濟發展，吸引遊客蒞臨台中客庄，漫遊台三線。

東勢客家文化園區是台中市山城地區著名客庄觀光熱點之一。台中市政府將園區周邊的動線打開，以自行車道串聯山城地區產業觀光景點，並辦理東勢客家文化園區108年駐地工作站計畫，除了掌握現存的客家文化資產，提供文化在地的推廣平台、青銀共創空間，也藉由實作工作坊、在地小旅行、特色市集、夜間展覽等不同面向的活動，導入地方特色，作為推動台中客庄山城輕旅行的基調。

｜台中客庄文化節慶好好玩｜

東勢新丁粄節：每年2月

客家桐花祭：每年4月∼ 5月

巧聖仙師文化祭：每年5月∼ 6月

東勢鯉魚伯公文化祭：每年9月