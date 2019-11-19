不可小覷的創業能量：築夢踏實 迎接台中青創世代

【撰文／林怡慧】 攝影／施純泰

談到青年創業，最容易讓人卻步不前的，就是創業地點與房租成本。「地點選在哪裡才好？」、「空間整治需要耗費多少經費？」、「才剛起步支付得起房租嗎？」這些問題，在2015年台中市政府推動「摘星青年、築夢台中」創業補助計畫的協助下，獲得了初步解決。

台中市政府整治了潭子區的摘星山莊、霧峰區的光復新村、西區的審計新村，將閒置空間活化為三大創業基地，提供108 位創業青年進駐，並提供營運輔導、創業獎勵及租金減免作為補助，是國內首創的創業輔導模式。台中市政府勞工局局長吳威志表示，「只要既有的空間場域有機會，我們就會積極進行勘查、修繕、評估規劃是否適合作為青創基地，社會住宅及鄰近台中火車站的第四市場等。」

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西區的審計新村，鄰近綠園道、商場及飯店，無論平、假日，都吸引豐沛人潮。 攝影／施純泰 分享 facebook

摘星計畫 協助青年夢想實踐

審計新村駐點的「布菈瑟BLOSSOM」創辦人林杰妤。 攝影／施純泰 分享 facebook

若說「運氣」也是創業的條件之一，那麼「布菈瑟BLOSSOM」就是無心插柳柳成蔭的最佳例子。創辦人林杰妤說，得知有「摘星青年、築夢台中」創業補助計畫想參加時，只剩不到一週，火速將畢業展的設計主題整理成創業概念，趕在最後一刻遞送的企劃書，為她爭取到了進駐審計新村的機會。「創業的初期心裡真的有很多猶豫的聲音，我們一直懷疑自己做得到嗎？老實說，連輔導顧問給我們的經營建議，也都是在創業半年、有經驗後才慢慢聽懂，才能跟輔導顧問以討論的方式溝通。」

身為第一期摘星青年，現在的林杰妤與夥伴不僅經營出自己的品牌特色，並且也參與競賽或展覽，4年進駐期滿，獲得續留基地的機會，將擔任新進駐青年的導師，傳承創業經驗。「覺得自己站穩腳步後，『布菈瑟BLOSSOM』在今年4 月參與台灣文博會的展出，讓我們有更多機會將想法發展成產品。」林杰妤說。

林杰妤及她的夥伴，將鐵花窗概念延伸在陶器、餐具、配件、文具等生活用品上，開創出獨特的文創能量。 攝影／施純泰 分享 facebook

吳威志局長表示，台中市協助青年創業基地可分為3 個層面來規劃。第一是「青創基地」，也就是目前的青年創業基地，類似勞工大學的概念，不完全以營利為主，而是讓青年在創業過程中學習如何經營、創造品牌；第二是「青年商店」，以規劃中長期經營創業的據點為目標，同時輔導青年創立品牌；第三是發展「青年市集」，讓年輕人有機會進入消費市場，在人潮聚集處實際試煉。從三個層面協助青年完成創業夢想，是台中市政府勞工局近年將逐步到位的規劃。

創意發想 夢想即為一門好生意

光復新村駐點的「人人好工作坊」的創辦人朱敏慈。 攝影／施純泰 分享 facebook

在光復新村駐點的「人人好工作坊」的創辦人朱敏慈，因為喜歡這裡的風土人情，從高雄移居台中讀書工作已經15 年，「腦海裡一直有著創業的念頭，8 年過去了，就是不敢行動，但在『摘星計畫』的支持下，我終於勇敢踏出第一步。」朱敏慈說，早在光復新村招募創業團隊前，她就愛上這個地方，當時與第一期「摘星計畫」擦肩而過，扼腕到流下眼淚，「當我知道兩年後這個計畫可能會再延續，我就開始做創業準備，將我的興趣，例如書法、陶藝創作變成有目的的學習，並且轉化成文創品，大量累積自己的作品。」朱敏慈的堅持與努力，為她贏得進駐光復新村的機會，成為第二期摘星青年。

朱敏慈將書法、陶藝創作等興趣，轉化成文創商品，更獲得機會進駐光復新村。 攝影／施純泰 分享 facebook

摘星計畫進入第二期，台中市政府建置跨局處合作的創業資源整合平台，打造單一服務窗口，提供青創一站式服務，補助方式也從每個月固定創業獎勵金補助，調整為第一期租金減免50％，並提供競爭型創業獎勵補助，鼓勵青年主動爭取，不管是辦理聯合活動、體驗課程，或是參加外部訓練、創業競賽獲獎等，都可獲得最高50％的費用補助。朱敏慈在去年參與「花園城市運動補助計畫」，以具有促進市容景觀效益、社區或學校參與，及美學、美感教育性質的計畫案，成功獲得個人補助，而她積極參與競賽的行動，也為她獲得摘星青年的競爭型創業獎勵補助。

會寫書法、學過甲骨文的朱敏慈，在去年底有個舉辦甲骨文春聯義賣活動的規劃，在輔導顧問的建議下，義賣活動擴大為書法、繪畫展覽，結合茶道、寫春聯各種體驗活動，民眾的參與反應超乎預期的好。「在這裡創業不是單打獨鬥，進駐基地期間，有輔導顧問不藏私的陪伴式指導，有創業青年共同參與，是練功夫的好地方。」吳威志局長也表示，未來的創業輔導內容將強化青年在產品設計、品牌建立、會計制度、行銷通路上的能力，輔導創業青年創作出可銷售、可展示的作品。此外，2019 年摘星計畫也新增補助數位行銷廣告費用，每人每月上限1,000 元，及每人每年上限5 萬的申請通過商標或專利費用，來鼓勵青年取得商標或專利。

朱敏慈去年舉辦了書法、繪畫展覽，結合茶道、寫春聯各種體驗活動，吸引了民眾熱烈參與。 圖片提供／朱敏慈 分享 facebook

青年扎根 公私協力迸發創意火花

要激發台中市青年的創新創意能量，實踐青年創業夢想，單靠目前3 個創業基地是不夠的，因此台中市政府勞工局在今年已與全市17 所大專院校簽署「共同協助青年就創業發展合作備忘錄」，未來由學校提供創業場域，台中市政府勞工局提供創業獎勵補助、創業導師等軟性資源，共同推動青年就業、創業發展。吳威志局長說，「我們循序漸進與學校各層級單位召開座談，研擬具體可行的就創業促進政策，目標是未來台中市17 所大學都是青年創業基地，讓青年有感，所培育出來的學生，都願意留在台中就創業。」此外，台中市政府也成立「青年事務諮詢委員會」，鼓勵青年參與公共事務，讓青年有主動發聲的機會，其中青年發展組由勞工局主政，針對就創業政策及勞動市場發展提供青年建言。

為提供更緊密的創業孵化協助，台中市政府勞工局在今年7月成立「青年事務股」，負責青年就業事務、青年創業前期輔導、青年產業職場體驗、青年學生暑期工讀及青年事務諮詢委員會等業務。吳威志局長表示，勞工局採漸進式調整青年事務及組織編制，今年度先於就業安全科增設青年事務股，後再成立「青年事務科」，以穩健務實的腳步，推動青年就業與創業業務。

光復新村獨特的早期宿舍氛圍，吸引充滿理想的店主，現已成為青年創業的夢想舞台，青年透過自身的創意，4 設計指標牌面及美化環境。 攝影／施純泰 分享 facebook

｜摘星計畫亮點｜ 陪伴式輔導

「摘星計畫」媒合48位各領域專家學者擔任顧問，隨時提供新創團隊包括品牌發展、行銷策略、創業貸款、政府計畫等任何與創業相關的專業諮詢，也就是「陪伴式輔導」的概念，甚至在「摘星計畫」官網也設置創業諮詢申請專區，針對創業需求進行免費一對一諮詢輔導服務。

｜摘星計畫 三大創業基地｜

>>光復新村

早期作為中華民國政府退守台灣疏遷的省府員工之宿舍，是二戰後台灣第一個新市鎮，現由充滿理想的店主組成的小聚落，結合藝術、創作、設計者、樂活等打造青年創業的夢想舞台。

地址：台中市霧峰區和平路2-3號（光復新村創業青年服務中心）

>>審計新村

台中市第三批台灣省政府宿舍群之一，多年無人居住，卻仍呈現出當年代的氛圍，現經由創業青年的創意及假日市集的啟動，賦予老建築新生命。

地址：台中市西區民生路368巷

>>摘星山莊

台中市的潭子百年古蹟，透過夢想青年讓山莊再度活躍。

地址：台中市潭子區潭富路二段88號