攜手打造宜居城市：低碳節能 呼吸吐納新台中

【撰文／林怡慧】

乾淨的空氣品質是健康的基本需求，依據行政院環保署全國空氣污染排放清冊數據資料，以近期大家非常關心的PM2.5 數據來看，台中市境內的各項污染源都必須加強管制。然而改善空氣品質並非只是國家的任務，小至個人、企業，大至政府單位，都有可以努力的做法。

改善空氣品質並非只是國家的任務，小至個人、企業，大至政府單位，都有可以努力的做法。 圖片提供／台中市政府建設局 分享 facebook

公私協力 全方位改善空污問題

為改善固定污染源，台中市政府除了持續督促台中電廠減煤，以減少溫室氣體排放，也積極鼓勵企業汰換舊式燃煤鍋爐改接天然氣，目前已有184 家提出申請，尚有7 家共18 座燃煤工業鍋爐，後續將輔導改用其他低污染性燃料，目標是在民國111 年讓台中市內的燃煤工業鍋爐全部退場，邁向「無煤台中」的願景，讓空氣品質得以改善。

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台中市政府興建「會呼吸」的水湳經貿園區地下停車場，運用再生能源，建置智慧型停車場管理系統。 圖片提供／台中市政府 分享 facebook

台中市目前正大力推行能源技術服務業（ESCO），除了為企業進行能源節省的評估，同時也整合技術廠商、融資銀行及政府資源，為企業省下一筆能源費用。例如友達光電透過ESCO 模式，每年減少4,598 噸二氧化碳排放，且5 年內即可回收成本；廣三崇光僅汰換空調系統，每年就可省下23 萬度電，節能率高達24.4％，建議每家企業都試著評估自己是否具有減碳潛力。

別小看個人的節能減碳行為，因為一個人的減碳行動是模範，而一群人的減碳行動則是力量。為了改善空氣品質，全民可以一起自我實行的事就很多，例如拜拜一柱香、不露天燃燒廢棄物以及放下車鑰匙，改搭公車出門。台中市政府為此推行綠色交通，2020 年預計推行「雙十公車吃到飽」，也就是刷卡搭公車10 公里免費，超過10公里車資上限由原本60 元降至10 元，鼓勵民眾搭乘大眾運輸系統。另外，在台中也非常適合購入電動車，台中市政府為鼓勵民眾換購電動車，提出購車可享免牌照稅、燃料稅等優惠，台中市更全國首創電動車停車免費、電動汽車充電站全國第一多、電動公車數數量全國第一，提供民眾完善的電動車使用環境。

｜全民抗空污 備戰空污季｜

每年10月至隔年4月，因季風因素，是傳統空污期。空污季期間，將公私並重，加強稽查，並預先警示要求降載。並將採取「緊迫盯人、強力重罰」，直接開罰、加重處罰2大策略，違法者將直接開罰，依原處分額度加重2至3倍。台中市政府針對固定、移動、逸散等污染源提出空品改善對策，如下：

>>固定污染源：

提高稽查頻率，每2 個月稽查1 次。空污季期間空品不良日（空氣品質指數（AQI）大於100）發生時，市府將提前1 天或當天要求前30 大固定污染源，自主配合降載，未配合者將優先安排聯合稽查；當AQI 大於150 以上，將強制降載5％以上，未配合者可裁罰10 萬元以上。

>>移動污染源：

巡查露天燃燒、高污染車輛查緝。

>>逸散污染源：

環保局加嚴管制營建工程防制效率、加強河川公有地聯合稽查，有效減少揚塵污染，並持續推動環保祭祀。

綠能永續 低碳行動即刻開始

「坐而言不如起而行」，面對綠能永續、節能減碳的議題，政府單位訂定再完善的法規政策、花再多時間與外界談合作連結，都不如以身作則，帶領民眾實際行動。「即刻行動，先公後私」，是台中市政府面對氣候變遷所訂出的目標之一。為達到這個目標，規劃成立台中市政府新市政大樓的智慧能源管理中心，透過智慧化管理進行各局處節電成效分析，降低市府大樓的用電量。由市府帶頭做起，將智慧節電的觀念逐漸推廣到其他公部門建築，用更有效率的方式推動節能，將節約能源落實在生活中。

面對世界能源短缺，尋找乾淨的替代能源已是全球必須參與的課題。不可否認，太陽能是生活中大家最熟悉也最常接觸的可再生、永續、乾淨的能源，實現太陽能發電並不難，可以從自身或是企業做起，只要將家中閒置的屋頂出租建置太陽能板，打造「綠能屋頂」就做得到。為鼓勵公務機關、工廠及一般民眾住家設置太陽光電系統，經濟部能源局推行「綠能屋頂全民參與」推動方案，不需民眾投入資金，並且還有購電費回饋。打造綠能屋頂，不僅能夠美化市容景觀，也能建立分散式自發自用乾淨能源，改善空氣污染問題。台中市政府推動市管公有建築設置太陽光電發電系統也已有249 棟的成績，累計發電量達37MW（百萬瓦），目前也重新盤點市內全部屋頂設置可行性，要求所有公部門裝好裝滿。

此外，台中市在文山掩埋場推動的「綠光計畫」，建置太陽能光電模組約2萬片，將售電回饋金提撥一定比例收益作為公益使用，在落實光電發展下，也造福弱勢團體及學生，讓台中市的太陽光更有人情溫度。

文山掩埋場推動的「綠光計畫」，建置太陽能光電模組約2 萬片。 圖片提供／台中市政府環保局 分享 facebook

義大利米蘭的垂直森林Bosco Verticale 住宅，便是能夠有效幫城市降溫，降低熱島效應的綠建築案例。 圖片提供／台中市政府 分享 facebook

綠色城市 隨處可見綠能據點

走在台中街頭，一棟建築物、一座親水公園，身邊看到的點點滴滴，可能都承載著實現低碳城市重要任務。

為有效幫城市降溫，降低熱島效應，1960 年代開始提出綠建築概念，國際間不乏看見綠色呼吸建築的案例，例如最知名的義大利米蘭的垂直森林Bosco Verticale 住宅，便是都市裡長出垂直森林的景象。為打造綠色宜居城市，並鼓勵大樓進行垂直綠化，2019 年制定「台中市鼓勵宜居建築設施設置及回饋辦法」，透過提供免計算容積樓地板或建築物高度等獎勵措施，鼓勵增設垂直綠化設施、雙層遮陽牆體、植生牆體、造型遮陽牆板、複層式露台等設施，在城市中爭取更多綠化空間，期望「都市叢林變花園」的目標成真。而位於水湳經貿園區的中央公園，更是充滿「低碳」、「智慧」、「創新」願景設計的最佳表現。全區太陽能板多達一萬平方公尺，是全台灣最大的太陽能板面積的發電公園，預估每年可發電超過188 萬度，減碳800 公噸，是一座能源自給自足的大型生態公園。

值得一提的是，干城商業區為台中車站對外串接的重要交通節點，規劃以「會呼吸」的人行道為概念；採用「管式混凝土結構」及「排水礫石樁」工法，藉由涵養的水分調節溫度，減緩熱島效應，同時也能避免瞬間暴雨造成排流不及、回灌或淹水情形，大幅減輕排水系統負擔，落實台中「韌性城市」精神。同樣的，市民最愛的打卡拍照景點之一柳川，也是一條會呼吸的河川，可以減輕暴雨逕流對排水系統的負荷，也能儲水回收作為澆灌使用。「親水承洪、韌性降溫」是台中市政府面對致災性暴雨頻率增高，所提出的應變目標，未來在重大公共建設規劃及施工，都要朝向建設韌性化，並透過街道、公園等空間，設置親水、保水、滯洪功能的排水基礎設施，來降低洪水災情。例如大里區大峰路防災公園基礎建設，目前設置雨積磚、雨水花園、礫石樁、鋪面滲透工法、滯洪池等工法，增加該地區蓄水防洪空間，提高都市防洪能量，逐步實現台中「韌性城市」的願景目標。

台中火車站的干城商業區周邊路平及人行道改善，規劃採用採用「管式混凝土結構」及「排水礫石樁」工法，實現台中「韌性城市」的目標。 圖片提供／台中市政府觀光旅遊局 分享 facebook

面對空污、綠能永續、節能減碳議題，市府提出多項政策法規，在全民的努力下，目前空氣中各污染物指數，2019 年均為近4 年同期最低；空氣品質指標良好及普通等級，也較2016年增加20 天；提升電動車輛友善使用環境，2018年電動車汽車充電站數量為六都第一，2019年電動機車成長率為六都第二；而在循環經濟層面上，也朝加強廢棄物減量、提升資源循環利用、提升綠能發電等方向努力，期待建構一個韌性、永續宜居的城市。

｜低碳小百科｜韌性城市

「韌性城市」是指一城市擁有足以容納、維持現今及未來社會、經濟、環境、科技發展所帶來的壓力，基礎建設規劃能在未來仍能發揮必要的功能。同時，城市必須將針對氣候變遷危機議題做規劃，並增進在基礎建設及自然環境層面的調適能力。而把都市變成海綿，讓城市可以吸水、保水、儲水、過濾水，水一來就立刻現地消減（on-site abatement）； 透過雨水管理，就可以減緩城市型水患及降低水質惡化；還能以「儲水」取代「排水」，一方面可儲存水資源，另一方面可減低水患的威脅，達到一舉兩得的效果。

透過規劃與工程手法，將自然環境與人工設施互相結合，在自然降雨、地表水、地下水和人工給排水等四大系統，利用貯留、入滲、淨化、利用、排水等，使城市適應環境變化，因應自然災害。