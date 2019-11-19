市郊到山林 秋享泡湯樂：邂逅台中絕景溫泉
【撰文／楊育禎】
氤氳的熱氣、柔滑的湯泉，為秋冬時節帶來絕佳享受！台中市地質為變質岩區溫泉，溫度適中，約在50℃至74℃間，提供優質的泡湯選擇，是享受幸福假期的大好去處。
谷關溫泉是中部最古老的溫泉勝地，從山麓湧出的泉源水量豐沛，而山林美景更是泡湯之外的附加價值；高鐵所在的烏日區、戶外活動多的登山勝地──大坑風景區，擁有鄰近市中心的優越地理位置，讓民眾不需舟車勞頓即可就近泡湯享樂、養生保健！
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│坐擁市景│ 沉醉城市後花園
位於大肚山制高點上的「清新溫泉飯店」，緣起於一段無心插柳的美麗意外，原本計畫興建私人度假別墅，開墾時卻意外挖掘到溫泉，送交日本中央溫泉研究所檢驗之後，證實為無色無味的弱鹼性碳酸氫鈉泉，水質十分純淨。經政府開發許可後，打造成一座溫泉飯店，並取得交通部觀光局認證的溫泉標章，其居高臨下的絕佳地理位置擁有遼闊的視野，將台中、彰化一帶的市景盡收眼底。
以「有溫度的飯店」為經營理念，建築及空間設計讓自然與文明協調融合，並以「人」為設計主題，美景、美湯可療癒身心之外，貼心的服務與體驗活動也為旅人創造美好回憶。採光明亮的挑高大廳讓人流連；白天，可觀賞美麗的城市風光，眺望遠方櫛比鱗次的大樓；夜晚，萬家燈火一一點亮，與明月、繁星交織出浪漫風情。
溫泉客房內皆設置大理石浴池、花灑淋浴柱，可以夜宿一晚或選擇客房泡湯，在私密空間中徹底放鬆，而泡在浴池中欣賞風景，感受著溫泉水的呵護，更是怡然自得的絕佳享受。「進房先泡澡，拋開煩躁和煩惱；睡前第二泡，促進血液循環、軟化角質及滋潤皮膚；退房前第三泡，在晨曦中聆聽蟲鳴鳥叫，體驗與大自然合而為一。」是飯店特別為住客推薦的「泡湯三部曲」。
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│深入山林│享受極致溫泉時光
行過優美的桂竹隧道，背倚翠綠山巒的建築，以沉穩大器的姿態出現在眼前，趨前引導的服務人員親切有禮，從進入「虹夕諾雅 谷關」的那一刻起，遠離塵囂的感受及備受體貼的尊榮油然而生，而隨處可見的優雅風情更帶來「非日常」的極致享受。
谷關溫泉發現迄今已逾百年歷史，日本明治天皇曾來此享受溫泉美湯，得天獨厚的自然環境及豐沛的溫泉泉湧，吸引日本星野集團於此打造海外第七座「虹夕諾雅」度假村。宛若藝術殿堂的挑高大廳，陳列大師畫作與雕塑；緊鄰在側的閱讀區，提供自在的休憩角落。想進入客房，需先走過河道蜿蜒、林木蓊鬱的「水之庭園」，淙淙流水聲與陽光
穿透樹縫產生變化萬千的光影，引人駐足流連。園區還設置多座Gazebo（涼亭），挑一本好書、尋一段時光，即能窩在沙發上坐看雲起、感受風動。
融入台灣綜橫交錯街景印象所打造的客房建築，立面設計勾勒出凹凸感，曲折延伸的走道，饒富趣味。5 種房型多為樓中樓設計，以落地觀景窗迎進窗外山色，並設置天然循環溫泉浴池，隨時隨地都能沉浸在柔滑的溫泉水中，享受弱鹼性碳酸氫鈉泉的洗禮。大眾浴池則引進日本「裸湯」文化，深入林中的露天浴池可近距離欣賞四季美景，春櫻、秋楓點綴其中，在自然懷抱之中享受「美肌之湯」，樂而忘憂。每日下午4 點半至6 點半，還舉辦魅力體驗活動「溫泉的時間」，由溫泉達人傳授泡湯小知識及練習伸展操，一邊泡湯一邊做，可達到最佳舒展效果，浴前及浴後還可品嚐養生茶、女神茶或台灣高山茶。
「壓倒性的地理位置、世界級水準的服務、在地特色文化的推廣，是我們的特色與理念。」總經理田川直樹表示，居高臨下的地理位置讓住客可清楚欣賞到谷關連綿的山色，他也特別推薦「風之間」公共空間，可以什麼都不想地俯瞰水之庭園、享受日落時光、體悟自然的美好。而他也帶領所有同仁自發性為客人設身處地著想，提供貼心服務，並計畫與泰雅族文化結合，推出口簧琴製作、搗米等活動，「讓知道虹夕諾雅而來的客人，也能認識在地文化。」
｜台中溫泉好去處｜
>>谷關地區
神木谷假期大飯店 台中市和平區東關路1 段溫泉巷7 號
統一谷關渡假村 台中市和平區博愛里東關路一段188 號
龍谷大飯店 台中市和平區博愛里東關路一段138 號
谷野民宿 台中市和平區博愛里東關路一段裡冷巷36 號
谷關大飯店 台中市和平區博愛里東關路一段溫泉巷6 號
東關溫泉大旅社 台中市和平區博愛里東關路一段溫泉巷18 號
明治溫泉大旅社 台中市和平區博愛里東關路一段溫泉巷17 號
虹夕諾雅 谷關 台中市和平區東關路一段溫泉巷16 號
>>大坑地區
麒麟峰溫泉會館 台中市北屯區東山路二段65 巷15 號
台中日光溫泉會館 台中市北屯區東山路二段光西巷78
>>烏日地區
清新溫泉飯店 台中市烏日區溫泉路2 號
>>東勢地區
東勢林場遊樂區 台中市東勢區勢林街6-1 號
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