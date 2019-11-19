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評／失色的金磚五國，與習近平「命運共同體」之說

對台印象「又髒又臭」？日本遊客實際來台後態度都變了

嚴選食材溫補中藥 養生藥膳吃出健康

2019-11-19 09:21漾台中

【撰文／楊育禎】

Table1

結合把脈義診推廣養生概念：巫爺中醫藥膳鋪

將整個蔘藥行原汁原味的搬進餐廳裡，整齊排列的玻璃藥罐中裝進琳瑯滿目的藥材，書寫著「補藥總匯」、「關東鹿茸」的藥櫃蘊含古味；牆上高掛著中醫師證書，一旁還有針灸銅人駐店，來到「巫爺中醫」想吃份藥膳餐，卻瞬間錯以為來到了中藥行！饒富趣味的陳設吸引顧客上門打卡、嚐美食，然而更大的亮點莫過於老闆巫國想（巫爺）可真的是一位中醫師，牆上的證書正是他1977 年參加中醫師特考的合格證明，他還是當年的榜首呢！

「巫爺中醫」的老闆巫國想是一名貨真價實的合格中醫師。 攝影／施純泰、楊育禎
「巫爺中醫」的老闆巫國想是一名貨真價實的合格中醫師。 攝影／施純泰、楊育禎
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本身為中醫師的巫爺，熟諳食療養生之道，因有感於市面上充斥著加工食物，於是他再度催生「巫爺中醫」新品牌，以專業的醫學背景親自設計菜單，推出各式藥膳餐及草本養生茶，並將中藥融入咖啡，創造健康又養生的舌尖美味，而餐廳則進駐昔日的大新傳統市場，賦予老市場新生命。

「巫婆後院食補鵝肉飯」以當歸、黃耆、枸杞子、川芎燉煮，口感細嫩。 攝影／施純泰、...
「巫婆後院食補鵝肉飯」以當歸、黃耆、枸杞子、川芎燉煮，口感細嫩。 攝影／施純泰、楊育禎
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「人體有70％是水分， 喝了什麼水對身體很重要。我在經營飯店時，就引進日本的系統過濾水中雜質，保留礦物質，而這套系統也運用在餐廳裡。陽光、空氣、水之外，食材對人體也同樣重要。站在中醫師的角度，知道吃什麼東西對身體最好，我以這樣獨到的概念經營餐廳，推廣養生保健概念。」滿懷熱忱的巫爺分享經營理念，而他也在店內提供把脈義診服務，只要客人有需求先行預約，他就會來此診脈提供保健資訊。

「巫總裁白果銀杏燉雞」湯鮮味美之外，銀杏還可增強記憶力。 攝影／施純泰、楊育禎
「巫總裁白果銀杏燉雞」湯鮮味美之外，銀杏還可增強記憶力。 攝影／施純泰、楊育禎
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巫爺設計的藥膳餐共有8 種口味，將藥材香氣與食材美味充分結合，讓嚐過的人都豎起大拇指。「巫總裁白果銀杏燉雞」加了銀杏與中藥材，可以促進末梢血液循環；「醫師娘的燒封肉」嚴選溫體豬肉，以高級醬油及養肝腎的中藥材滷至入味，入口脂香四溢；特別為素食者設計的「佛祖的麻香猴頭菇」，則以黑麻油與苦茶油提出香氣。套餐並搭配五穀飯、牛蒡湯、茶碗蒸、小農栽種的地瓜及牛蒡絲丸等，料多味美。

雖然推廣養生概念之路並不容易，但是巫爺堅持信念：「提供優質用餐環境與食材，讓更多人認識養生食療，是我要做的事。」

|巫爺中醫|

地址：台中市南屯區東興路3段135號

電話：04-2328-0349

營業時間：11:30 ∼ 14:30、17:30 ∼ 20:30；週一公休

張家彰與太太康文齡創業10 多年，始終堅持讓客人吃出美味與健康的經營理念。 攝影...
張家彰與太太康文齡創業10 多年，始終堅持讓客人吃出美味與健康的經營理念。 攝影／施純泰、楊育禎
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Table2

各式美味雞湯滋補強身：福田居漢方食補

坐落於中科商圈的「福田居漢方食補」於2008年開業，是一家單品養生食補餐廳，多達11種口味的養生雞湯，湯鮮味美，肉嫩彈牙，輕舀入口，暖心暖胃。老闆張家彰以廣東菜起家，前往高雄餐旅大學進修時，接觸到中醫藥膳並深感興趣，於是他起心動念，創立了這家食補餐廳，不炒不炸，少油少鹽，以燉煮手法呈現食材原味，讓客人吃出美味與健康。

既然主打雞湯，雞肉的選擇自然是一門學問，「我們選用飼養6 個月的竹林放山雞，肉質富有彈性且甜度佳。」每天一早，張家彰的第一件事就是以雞骨、雞腳熬煮雞高湯，細火慢燉出豐富膠質，當客人點餐時，再融入不同配方的中藥材與雞肉，現煮出溫潤順口的各式雞湯，山藥蓮子雞、九牛健脾雞、仙草雞、四物雞、人蔘雞、何首烏雞等各具風味，講究新鮮、天然、健康。

「山藥蓮子雞」補脾健胃，並以枸杞提出甜味。 攝影／施純泰、楊育禎
「山藥蓮子雞」補脾健胃，並以枸杞提出甜味。 攝影／施純泰、楊育禎
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「中國人講藥食同源，天然食材中含有不同的營養價值，只要了解食物的性質與個人的體質，就能藉由食補來養生。」因此，張家彰烹調出「蒜子蜆仔雞」、「鳳梨苦瓜雞」等沒有使用到中藥材的料理，運用蒜頭、苦瓜本身的養分來達到溫補、強身之效。而客人也經常會依照自身的身體狀況詢問適合的口味，張家彰亦會給予建議。

雞湯之外，11 月至翌年2 月，適合冬令進補的「慈菇羊腩煲」期間限定登場；老少咸宜的「天麻蔘棗鮮魚湯」則選用海鱸魚與天麻、人蔘、紅棗、玉竹等藥材，煮出清爽風味，提供客人更多選擇。而豐富多樣的精緻私房菜也廣受客人喜愛，像是「紅麴醬燒骨」及「白斬雞」都是人氣佳餚。

「紅麴醬燒骨」選用新鮮腩排，添加紅麴及陳年紹興酒以文火慢煮入味。 攝影／施純泰、...
「紅麴醬燒骨」選用新鮮腩排，添加紅麴及陳年紹興酒以文火慢煮入味。 攝影／施純泰、楊育禎
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回首10 多年的經營之路，張家彰與太太康文齡最難忘的就是2008年台灣經歷金融海嘯的危機，當時中科園區許多員工放無薪假，導致門可羅雀。然而夫妻倆對自家的產品深具信心，堅持信念走過危機，生意也漸趨穩定。張家彰堅定表示：「努力做、用心做，把事情做好，讓店永續經營，就是我們的經營理念。」

|福田居漢方食補|

地址：台中市西屯區西屯路3 段166 之51 號

電話：04-2461-7880

營業時間：11:30 ∼ 14:30、17:00 ∼ 21:30；週三公休

漾台中10月號
漾台中10月號
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漾台中

《漾台中》為台中市政府新聞局定期出刊之雙月刊，於雙數月出刊。刊物以提供市民關心的生活資訊為出發點，呈現台中人關心的生活議題與人情趣味，並邀請讀者一同挖掘這座充滿魅力的城市。

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