「 重甲機神：神降臨」台灣原創機器人動畫 多場景取材台中

【撰文╱張煥鵬】

耗費多年時間製作的《重甲機神：神降臨》，早在2014 年籌備初期就獲得許多動漫迷的關注。這一部台灣原創的機器人動畫片，劇情敘述全世界所有武力先進的國家，在某日都遭到來自外太空的雷射光束攻擊，正當全世界都陷入潰滅的狀態，位於台灣東北海深處的海底實驗中心，雖然躲過雷射光束的攻擊，但是也即將面臨一場極為重大的危機。

當藏匿在深海的海底魔獸準備向海底實驗中心發動攻擊時，台灣應該如何發揮力量，捍衛自己也拯救地球呢？

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動畫裡地標建築充滿台中意象

《重甲機神：神降臨》動畫裡，出現許多台中的地標建築，例如：台中市政府大樓、台中港、東海大學等。《重甲機神：神降臨》的編劇和劇情導演黃瀛洲曾在台中念大學，導演紀敦智和多媒體藝術設計總監曾右任都是台中豐原人，而幕後團隊成員也大多有在台中就學或工作的經驗，因此台中對於他們而言，有著一份特殊的情感，所以當初在設定故事情節的過程中，不自覺地也將台中意象融入在場景中。

在《重甲機神：神降臨》動畫裡，出現許多台中的地標建築，此為市政府大樓及市政公園。 圖片提供╱乾坤一擊創意股份有限公司 分享 facebook

「我們想要製作一部和台灣有關的動畫故事，因此在故事情節中融入了不少台灣的世界觀，以及台灣和國際之間的相連性。」紀敦智表示，台灣的科技實力在全球享有盛名，當各大強國都被未知的外星武力攻擊摧毀之後，台灣必須靠著自身的優勢做些什麼！重甲機神就是台灣的高科技祕密武器，要和來自外星的惡勢力展開對抗。《重甲機神：神降臨》動畫中有許多場景都是取材自台中，未來，在新的續集中還會隨著劇情的設計，出現更多和台中有關的風景和事物，讓更多人可以透過動畫看見台中的多種樣貌。

迷你團隊靠著熱忱完成夢想

動畫製作的流程相當繁雜，例如：前置階段的劇情構思、腳本設定、分鏡表、視覺設計等，到了製作階段，光是畫出關鍵動作的連續動作，就要花費大量的時間成本。此外，描線、著色等項目，以及到了後製階段的剪接、配音、音樂製作等，每一個環節都不能輕忽。「光是30 秒的預告片，就花了一年的時間製作。」紀敦智笑說，《重甲機神：神降臨》從頭到尾都是挑戰。

每張平面稿3D 化前需先計算填寫動畫轉換網格。 圖片提供╱乾坤一擊創意股份有限公司 分享 facebook

很難想像，負責製作《重甲機神：神降臨》的乾坤一擊創意股份有限公司竟然只是一個5 人團隊的公司。他們都不是動畫科系背景出身，卻因為對動畫的喜愛和熱情，邊做邊學，歷時5 年製作出這一部屬於台灣原創的機器人動畫。身為執行長的黃瀛洲，除了擔任編劇和劇情導演的工作之外，還要負責到處找錢，因為要完成一部動畫所需的金額相當龐大。後來透過募資計畫、國片輔導金、台中市影視發展基金會的投資及補助和台中市政府的影視活動補助，解決了資金的燃眉之急。在人力和資金都不足的情況下，這群充滿熱情的年輕人，合力完成《重甲機神：神降臨》這部電影。

市府積極推動中台灣影視基地

「這部動畫也有很多相關科系的學生參與其中，包含台中的嶺東科技大學和亞洲大學等。」紀敦智表示，在《重甲機神：神降臨》的製作過程中，與全台多所大專院校產學合作，規劃為期兩週至一個月左右的課程，邀請專業動畫師教導這些學生如何製作動畫裡的原畫，若有學生的作品完成度高，也會支付他們外包費用。這些學生藉由實際參與動畫片的製作過程，不僅更有學習動力，也累積了業界的實務經驗。

專業動畫師至南台科技大學教導如何製作動畫裡的原畫。 圖片提供╱乾坤一擊創意股份有限公司 分享 facebook

近年來，台中市政府相當重視影視產業的發展，對於前來台中拍片的團隊都全力給予各種支持和協助。除了《重甲機神：神降臨》的製作團隊之外，有愈來愈多的電視和電影，也紛紛選擇台中做為主要拍攝場地。位於霧峰的「中台灣影視基地」規劃於今年正式開幕營運，成為全台灣最大的片廠。另外，「中台灣電影中心」目前也在施工中，預計2020 年底前完工。

位於霧峰的中台灣影視基地於今年7 月開幕營運，是目前全台灣最大的片廠。 圖片提供╱台中市政府 分享 facebook

中台灣影視基地自營運以來，目前已與亞洲大學、朝陽科技大學建構「產學合作」的機制，下半年將啟動影視專業相關課程，將專業技術帶入學校課程，帶領學生了解第一線的影視產業實務，讓台中成為影視技術人才培育的搖籃。