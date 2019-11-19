路平心安 全市順行：台中燙平專案多項目標一次到位！
【整理／蔡舒湉】
「公路醫生」新工法 修路像熨斗燙平
過去坑洞修補及孔蓋施工經常先破壞路面再重建，除容易造成多處補丁與高低差不平整，也因施工過程必須出動大型機具而占用道路阻塞交通。盧市長以市民角度督促市府團隊積極辦理道路改善工程，提出「道路燙平2.0升級計畫」。為維護道路品質及坑洞修補耐久性，台中市政府建設局引進「熱再生修補車」及「重複啟閉人手孔蓋」兩項新技術；「熱再生修補車」俗稱「公路醫生」，是一款技術先進、多功能的瀝青路面修補車，採就地加熱方式，像熨斗般先整燙既有路面加溫達120℃，使原有路面軟化，再把上層舊的瀝青刨除，重新拌入熱料後壓實，可達到環保、低噪音、節省成本與作業時間，降低交通衝擊，且道路品質可維持較長時間，適用於局部坑洞修補。
而「重複啟閉人手孔蓋」技術為重複啟閉人手孔蓋微創工法，可避免孔蓋因重複開啟，造成道路挖掘不平的問題，大幅降低重複開啟下地孔蓋所造成道路回填不良的問題，提升路面修補效率與品質。不只要求路平，市府更嚴格把關環保的再生瀝青及轉爐石材料，且將標線抗滑係數從過去的45BPN 標準提升至65BPN，除可減少剎車打滑、提升行車舒適度，也提高機車族用路安全。為強化道路品質及耐久性，路面鋪設完成後，靜置6 小時或待降溫至50℃以下才開放民眾通行，讓市民擁有耐久、強化、舒適及美觀的道路。
「管線工程統一挖補」發揮最大效益
路面燙平專案是攸關市民最重要的市政建設之一，建設局局長陳大田表示，除原列道路改善經費外，也向中央積極爭取前瞻預算補助，興建市區、山城、海線、屯區的路面刨鋪道、人行道、人本環境、無障礙通學步道、自行車行車空間等。
為減少道路任意挖掘情形發生，市府更建立「管線工程統一挖補」制度，一併要求改善人行道、中央分隔島排水、設置街道幸福設施、標誌號誌共桿、孔蓋調平及下地、老舊管線汰換、建案管線申請、排水溝蓋設置齊平、路基改善、無障礙設施興建等全方位工程，將道路多項目標一次整合到位，提升道路品質，減少維修次數與經費，讓有限經費發揮最大使用效益。
陳大田局長強調，道路改善的目標不只是增加道路修復數量，更要發揮「以人為本」、「提升品質」及「減少挖補」三大核心精神，秉持縮短城鄉差距、均衡區域發展理念來進行，期望藉由改善道路環境，帶動地區發展，讓全市緊密結合為大型生活圈；未來市府會持續以國際城市角度，打造幸福宜居的生活環境！
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