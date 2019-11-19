2020台灣燈會在台中 廣招志工逗陣發光
【整理／蔡舒湉】
如何成為燈會志工？
志工招募預計於11月30日截止，如額滿則提前截止；欲報「2020 台灣燈會在台中」志工之民眾，應年滿16歲以上，且領有志願服務紀錄冊，若曾擔「2018台中世界花卉博覽會」志工，將優先排班。每位志工必須於燈會開展期間（含試營運），至少提供20小時服務。團隊報名請以10名志工為一組，由隊長統一彙整志工相關資料，與個人報名相同，請至「2020台灣燈會在台中志工服務平台」上傳資料進行網路報名，難能可貴的燈會志工服務體驗，邀請具服務熱忱的您逗陣，一起在台中發光發熱！
召募組別：
客服組>>庶務組>>導覽組>>安全組>>衛生組>>展演組>>環保組>>
如何使用金幣灌溉新聞
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中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
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■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
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漾台中
《漾台中》為台中市政府新聞局定期出刊之雙月刊，於雙數月出刊。刊物以提供市民關心的生活資訊為出發點，呈現台中人關心的生活議題與人情趣味，並邀請讀者一同挖掘這座充滿魅力的城市。
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