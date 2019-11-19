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對台印象「又髒又臭」？日本遊客實際來台後態度都變了

2020台灣燈會在台中 廣招志工逗陣發光

2019-11-19 09:22漾台中

2020台灣燈會在台中預計招募5,000名熱心志工參與服務。 圖片提供／台中市政...
2020台灣燈會在台中預計招募5,000名熱心志工參與服務。 圖片提供／台中市政府
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【整理／蔡舒湉】　

如何成為燈會志工？

志工招募預計於11月30日截止，如額滿則提前截止；欲報「2020 台灣燈會在台中」志工之民眾，應年滿16歲以上，且領有志願服務紀錄冊，若曾擔「2018台中世界花卉博覽會」志工，將優先排班。每位志工必須於燈會開展期間（含試營運），至少提供20小時服務。團隊報名請以10名志工為一組，由隊長統一彙整志工相關資料，與個人報名相同，請至「2020台灣燈會在台中志工服務平台」上傳資料進行網路報名，難能可貴的燈會志工服務體驗，邀請具服務熱忱的您逗陣，一起在台中發光發熱！

召募組別：

客服組>>庶務組>>導覽組>>安全組>>衛生組>>展演組>>環保組>>

漾台中10月號
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漾台中

《漾台中》為台中市政府新聞局定期出刊之雙月刊，於雙數月出刊。刊物以提供市民關心的生活資訊為出發點，呈現台中人關心的生活議題與人情趣味，並邀請讀者一同挖掘這座充滿魅力的城市。

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