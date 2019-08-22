那一年的沁涼滋味：懷舊冰品一口穿越往日時光

【撰文／陳小慧 攝影／顏永欽、林致瑋】

分享 facebook

|龍川冰菓室| 木瓜牛奶加吐司不敗下午茶

發跡於竹廣市場的「龍川冰菓室」，不僅是一家在地經營超過一甲子的老店，更是許多老台中人記憶中的美味；在竹廣市場遭遇祝融之災後，冰店便遷移至中華路現址繼續經營，並持續至今日。店家所提供的招牌木瓜牛奶、蜜豆冰、紅豆牛奶冰等，是很多人百嚐不厭的消暑美味，每到夏日，總能看見有媽媽帶著小孩，前來享受悠閒的沁涼時光！

4、5年前，原本經營冰店的長輩驟然過世，遠在澳洲打工的第四代老闆Titan，想到自己從小吃到大的好味道可能就要消失，便毅然決然回台繼承家業。他曾聽家中長輩提及，早年沒有冰菓室，都是用擔子挑著兩桶冰，裡面裝著類似綿綿冰的清冰糖水，待顧客點用時舀入碗中，再淋上楊桃、愛玉、檸檬或仙草等配料，喝上一碗便透心涼！

剉冰機雖已有一定年歲，但仍相當耐用。 (攝影/顏永欽、林致瑋) 分享 facebook

Titan接手後，以傳承老味道為使命，為了延續與老主顧之間的共同回憶，更特意保留有近50年歷史、以壓克力板刻字製成的冰品價目牌，掛於最醒目的牆面上，對於從那個年代走過來的人來說，看了特別有感覺。Titan認為，用水果刀削木瓜皮、下刀深一些，更能將粗糙纖維去除乾淨，可確保木瓜打成汁後，不帶苦味！紅豆牛奶冰裡的紅豆，則一定要用瓦斯爐以小火慢熬，才能讓豆子皮軟肉鬆，入口軟綿、不會有硬殼感。這些長輩留下來的叮嚀及智慧，必須完整保留，因此，即便現在有更方便省時、可削皮或煮豆子的器具，也不會輕易取代。

以現切木瓜加上牛奶、砂糖、剉冰等製成的木瓜牛奶，喝起來特別香甜、醇濃。此外，用已有40年歷史的杯子盛裝，更顯珍貴。 (攝影/顏永欽、林致瑋) 分享 facebook

招牌木瓜牛奶是店家最人氣的飲品，多年來，香醇濃郁的味道未曾變過！據了解，祕訣在於店家都是跟信任的水果行挑買水果，以確保品質。而木瓜一定是熟度夠、在欉紅的木瓜，才會香甜得很自然！並以老牌的「福樂牛奶」搭配，濃郁的奶香總能與木瓜完全融合！

龍川還有一項令人意想不到的超人氣產品，那就是鳳梨醬吐司！美味關鍵的鳳梨醬是選用土鳳梨纖維，加上檸檬、糖、麥芽等，以小火熬煮至完全收乾水分為止，塗在吐司上一起品嚐，特別美味。木瓜牛奶加上烤吐司，就是老台中人最愛的下午茶點心及宵夜了。

香甜鳳梨果醬塗抹在吐司上，口感特別好。 (攝影/顏永欽、林致瑋) 分享 facebook

-龍川冰菓室-

地址：台中市中區中華路一段96號

電話：04-2225-9436

營業時間：15:30-23:00

招牌芋仔冰口感細緻，內藏芋頭顆粒，品嚐時，濃郁香Q的口感令人備感滿足。 (攝影/顏永欽、林致瑋) 分享 facebook

|美方芋仔冰城| 經國先生加持紅透半邊天

美方芋仔冰城可說是台中具代表性的老字號冰店之一，更是許多桌宴愛用的餐後甜點，許多遊客來到台中，也會特地前往一嚐！嚐後意猶未盡，帶盒冰品回去與親友分享的更是大有人在，讓老顧客願意一再回流的原因為何？老闆林士賢表示，關鍵在於：冰品的用料大方實在且做法道地。

回憶民國60年代，從北部南下前往中興新村，省道台三線是必經之途，而位於省道旁的大里草湖地區，則聚集了約20家芋仔冰店，很多路過的旅客，都會停下吃個芋仔冰。

「三不冰淇淋」不加香料、色素，並且不會打入空氣、造成內部蓬鬆空洞而失去Q軟扎實口感，共有芋頭、紫地瓜、百香果3種口味。 (攝影/顏永欽、林致瑋) 分享 facebook

說起草湖芋仔冰為何在當時名氣響亮？林士賢表示，要歸功於蔣故總統經國先生。民國64年中的某一天，時任省主席的謝東閔先生偶然造訪美方芋仔冰城，一嚐之下，驚為天人！於是，在經國先生前往省府視察時，便介紹他前去品嚐，經國先生也是一嚐上癮，並且在5年當中連續造訪多達12次，過程中有媒體報導，因未言明是哪一家店，很多民眾只知是草湖地區的芋仔冰店，自此，「草湖芋仔冰」便名氣大開、紅遍全台！

美方將芋仔冰改良成扁平長方塊狀，讓老人小孩都能輕鬆品嚐。 (攝影/顏永欽、林致瑋) 分享 facebook

美方芋仔冰城是由林士賢的父親「林寅」於民國63年創立，一開始是賣冰棒和剉冰，後來才主打最受歡迎的芋仔冰。美方的芋仔冰只選用台中大甲或屏東高樹生產的芋頭製作，且過程中不添加人工香料和色素，冰棒的製作更須嚴格拿捏溫度和速度，才能造就好吃綿密的口感。

最早期的芋仔冰是四四方方、咬起來口感偏硬且費力，為了讓老人小孩都能輕鬆品嚐芋仔冰的沁涼好滋味，美方率先將芋仔冰改良成類似鳳梨酥的扁平長方塊狀，更修改了製程，讓冰的結晶體變細，吃起來不再硬梆梆，而是軟Q甜蜜。

店家還有花生、紅豆、綠豆和牛奶等口味的冰品，也很受消費者喜愛；一顆一口一種口味的包裝，一次可以品嚐到多種口味，也是芋仔冰受歡迎的原因；而「三不冰淇淋」則是保證不加香料、不加色素以及不打入空氣，口感香甜沁涼，特別消暑。

-美方芋仔冰城-

地址：台中市大里區中興路一段93號

電話：04-2492-1027

營業時間：08:00-20:30，不定期店休

【完整內容請見《漾台中》8月號 2019年No.3】