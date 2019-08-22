新住民家鄉味：濃烈鄉愁的異國美食料理

【撰文／陳小慧 攝影／顏永欽】

｜一解鄉愁的美味天地 廚匠─白俄羅斯娃娃的家｜

白俄羅斯人常會在週末假日時刻到「summer home」小住聚會，且一定要吃烤肉，通常是大塊豬肉和雞肉串成一大串，簡單原味不添加烤肉醬或沙茶，吃起來相當豪邁。 (攝影/顏永欽) 分享 facebook

「廚匠─白俄羅斯娃娃的家」是由來自白俄羅斯的青年偉烈拉與台灣姑娘林盈君所共同建立，樸實的木屋座落於東勢區的一處坡地上，四周有片整潔的草地，草地上有著沙坑、滑梯、鞦韆等兒童遊樂設施，大人帶著孩子一同遊戲、散步，歡笑聲襯著藍天白雲，彷如世外桃源！

當初，偉烈拉為了愛留在台灣，但日子一久，仍不免思念在家鄉採野莓、摘蘑菇的味道，以及每年夏天和媽媽、外婆一起採收馬鈴薯的記憶！林盈君看在眼裡備感不捨，為一解偉烈拉的思鄉愁，決定幫他把1萬公里外的家搬來台灣，於是，「廚匠─白俄羅斯娃娃的家」這間可愛的餐館就此誕生。

偉烈拉與林盈君用料理交朋友。 (攝影/顏永欽) 分享 facebook

「白俄羅斯人的飲食習慣受到當地環境和氣候的影響極大。」偉烈拉表示，「因為地處中歐，冬季長夏季短，必須利用夏季短暫時間大量種植馬鈴薯、高麗菜、蕃茄、南瓜等蔬果，並在收成後，以全顆保存或醃漬的方式存放於地窖內。在白俄羅斯，每個人家中都有地窖，因冬天大雪覆蓋，外出不便，一整個冬天要吃的食物，幾乎都儲存在窖內，地窖就像一個天然的冰箱。」

店內空間流露濃厚異國風情。 (攝影/顏永欽) 分享 facebook

白俄羅斯人的主食為馬鈴薯和麵包，馬鈴薯泥會加入鮮奶或奶油增添奶香味；煎馬鈴薯則會搭配酸奶食用。林盈君說，「當地只有馬鈴薯、肉類和湯是熱的，其它都是冷菜，台灣人真的會很不習慣。」因此，「廚匠─白俄羅斯娃娃的家」不僅有道地的白俄羅斯料理，也有台灣人最愛的火鍋、台菜，但主要仍舊以白俄羅斯料理為主軸。

翻開菜單，可以發現有不少的肉類料理，「在白俄羅斯，馬是工作用、牛是擠奶用，所以肉類料理以豬肉為主，一般會做成肉丸子，或燉肉、烤肉、煎肉等。」偉烈拉補充說，「因當地居民多數務農，工作量大，需大量食用肉類以補充體力。而家人朋友聚會時，又以吃烤肉最能夠代表白俄羅斯人歡聚時的氣氛。」

白俄羅斯的食物講究新鮮自然，不過度使用香料或調味料，對白俄羅斯人來說，各種西式香料都是廚房必備的，但烹調時只會象徵性的放些提味，還是以吃食材的原味為主，這點與東方國家大量使用香料的習慣大相逕庭。有機會到東勢，不妨來嚐嚐道地的白俄羅斯家鄉味。

「曲布列奇大耳朶」是一道傳統的東歐點心。 (攝影/顏永欽) 分享 facebook

-廚匠─白俄羅斯娃娃的家-

地址：台中市東勢區東蘭路204-3號

電話：04-2577-1788

營業時間：週二∼五10:00-17:00；

週六、日10:00-20:30；週一公休

｜因思念而生的獨特滋味 越南王｜

法國麵包是黎玉娟特別回越南找老師傅學來的，口感外酥內軟，切開後夾上特製排骨肉、越南火腿、小黃瓜、泡菜等，天熱時吃，特別開胃，並有飽足感。 (攝影/顏永欽) 分享 facebook

位於西屯路上的「越南王」，外觀簡潔明亮，室內則是以簡單的農人、斗笠等代表越南的意象圖騰，裝飾在燈具或牆上，畫龍點睛的帶出越南當地的風情；而牆上寫著「一碗河粉、一種思念」的字句，真切的反映出料理人身在異鄉的心情。

店內沒有過多裝潢，但感覺清爽舒適，燈上有著越南意象圖騰。 (攝影/顏永欽) 分享 facebook

「越南王」創辦人黎玉娟嫁來台灣已14年，剛來的時候，不過是個20歲的小姑娘，在越南時，大多是媽媽煮給她吃，她自己幾乎不下廚，因此對料理並不拿手。後來因為想家，黎玉娟幾乎吃遍中部的越南餐廳，但卻找不到思念中的味道。於是，她拿起電話，打給遠在家鄉的媽媽說：「媽，我想吃妳做的菜！」於是，黎玉娟的母親便在電話的另一頭，一步一步開始教她怎麼熬牛肉湯、怎麼做春捲⋯⋯。透過這條思念的線，黎玉娟一點一滴複製出媽媽的味道，而在與朋友分享的過程中，也有了開店的想法。

牛肉河粉湯頭以新鮮牛骨熬製成，口感濃郁香甜，河粉軟Q彈牙，是店家超人氣餐點。 (攝影/顏永欽) 分享 facebook

一開始，黎玉娟以為台灣人普遍都很喜歡異國料理，顧客的接受度應該很高。不料創業初期，卻因為口味太過道地，客人反應並不如預期。後來，在客人的建議下，才慢慢調整味道，再搭配平價、食材新鮮等特色，營運才邁入正軌，並迅速累積主顧群、打開知名度。

重新調整後的越南王，以清爽開胃的越式料理為基礎，提供的都是河粉、春捲、法國麵包等常見的越南家常料理，再融合台灣人的口味。手工製作是越南王的堅持，店內的招牌河粉、法國麵包等菜色，都是黎玉娟特地回越南，向擁有四十多年手藝的老師傅學來的；此外，像是醬油、魚露、辣椒醬等調味料，也都是購買新鮮食材回來自製。如果您也喜愛這種酸甜清爽的南洋風味，千萬不要錯過這家有口皆碑的越南料理。

涼拌青木瓜是現刨現做，每次只做少量，賣完了再做，以確保木瓜爽脆的口感。 (攝影/顏永欽) 分享 facebook

-越南王(西屯店)-

地址：台中市西區西屯路2段1號

電話：0929-612268

營業時間：11:00-22:00

【完整內容請見《漾台中》8月號 2019年No.3】