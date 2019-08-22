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手作趣味 創造獨特回憶

2019-08-22 11:26漾台中

【撰文．攝影／顏永欽】

│原來氣球可以這樣玩│ 台灣氣球博物館

前身為台灣唯一生產氣球的大倫公司，將保存良好的舊廠房建築，化身為氣球博物館，透過解說人員生動活潑、趣味十足的帶領，大人小孩都能從中認識世界和台灣氣球的發展史，了解氣球有趣的應用並製作氣球，是寓教於樂的親子遊程。

解說員與遊客互動玩遊戲。 (攝影/顏永欽)
解說員與遊客互動玩遊戲。 (攝影/顏永欽)
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台灣早年氣球工廠林立，全盛時期估計有20家，光是台中（縣）市就有15家，1993年在全球化的競爭下，大量的產業外移，大倫成為台灣碩果僅存的氣球製造廠，為了因應休閒觀光時代的到來，大倫也思考產業轉型，2007年「台灣氣球博物館」成立，2008年正式對外開放，遊客也終於得以一窺氣球生產的過程，並透過各種互動體驗，進一步認識氣球的常識，還能自己親自動手做氣球。

氣球DIY難度不高，小朋友都能輕易上手。 (攝影/顏永欽)
氣球DIY難度不高，小朋友都能輕易上手。 (攝影/顏永欽)
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「哇！氣球會發出嗶嗶叫的聲音耶」、「你看，氣球變成汽車跑好快喔」在大小朋友的驚呼聲中，讓人見識了氣球的魅力。為了讓遊客深入認識氣球產業，園方規劃了不同行程，「DIY做氣球體驗」是遊程中最受歡迎的活動，解說員耐心地教大小朋友一起動手，從介紹原料乳膠液、凝固劑到使用模具浸漬乳膠液、捲吹嘴、烘乾和脫模等，一趟實地操作下來，小朋友深入地認識如何製作氣球。

結束DIY，在解說員的帶領下參觀工廠，這座已超過半世紀的老舊工廠，許多機器早已斑駁停用，卻成了最佳教具，透過解說看板的陳設和專業解說，從氣球製造的歷史、製作原料、製作過程到氣球的應用，遊客走上一趟，很快就能了解氣球產業。解說員拿出許多特製氣球，例如會發出嗶嗶聲或可以當成小玩具車推動器的氣球等等，戶外教學中，解說員吹飽了長條型氣球，一放手，氣球飛上3層樓高，引起小朋友驚呼；還有吹氣後變得比西瓜大的氣球，可以用來練臂力等等，逗得孩子們開心不已，在歡樂笑聲中結束氣球之旅！

老舊的機器成為最佳教具，小朋友聽得津津有味。 (攝影/顏永欽)
老舊的機器成為最佳教具，小朋友聽得津津有味。 (攝影/顏永欽)
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-INFO-

地址：台中市神岡區大豐路5段505號

電話：04-2528-4525

營業時間：09:00-17:00，不定期休館(依官網公告)

官網：http://www.prolloon.com.tw

│揭開印刷的祕密│ 臺灣印刷探索館

對多數民眾而言，政府的印刷廠是個神秘的場域，一般人很難進入參觀，不過2014年成立的「臺灣印刷探索館」不但開放民眾參觀發票生產線，也提供各種DIY體驗活動，手作課程，深深地「印」在參訪的遊客心中！

早期的鉛字保留至今，成為最特別的教具。 (攝影/顏永欽)
早期的鉛字保留至今，成為最特別的教具。 (攝影/顏永欽)
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臺灣印刷探索館內包含了印刷魔幻館、發票的秘密日記、印刷時光機等展館、室外展場、DIY體驗教室以及「發票產房」工廠區等，其中發票產房目前仍在印製發票，若想要參觀發票印製過程，建議於上班時間造訪。

以印製發票為主要業務，自1951年1月1日開始，至今已近70年，歷年發票變革都在「發票的秘密日記」展館中呈現出來，看著發票的今昔變化，十分有趣。

「拓印體驗區」除了靜態的展示古老的圓盤印刷機和早期的字盤字架，一睹三、四〇年代的檢字印刷方法之外，還有「玩拓印」，讓遊客動手體驗各種自古以來的傳統印刷方式，包括玩檢字、拓圖樣、印春聯等等，邊玩邊學的體驗，讓人印象深刻。

古騰堡印刷機是鎮館之寶，小朋友也能操作喔！ (攝影/顏永欽)
古騰堡印刷機是鎮館之寶，小朋友也能操作喔！ (攝影/顏永欽)
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「財神何時到我家？」解說員鼓勵大家多拿發票，幸運之神有一天就會降臨。 (攝影/顏...
「財神何時到我家？」解說員鼓勵大家多拿發票，幸運之神有一天就會降臨。 (攝影/顏永欽)
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館內導覽員以淺白易懂的語彙介紹發票印製發行的過程，讓大小朋友輕鬆記憶，而「印刷魔幻館」則是印刷技術和特殊油墨的展示空間，有許多運用在特殊材質上的水印油墨、紫外線油墨、感溫油墨和紅外線油墨等，可以讓遊客體驗操控，墨水彷彿魔術般變幻，增加不少趣味性。

這裡的DIY有多種方案可供選擇，包括手工書DIY、樹脂版畫、彩繪小物、棉紙撕畫和印製棉T體驗等，館長陳昶志推薦最熱門的「手工書DIY」，運用絹板印刷和棉線縫製，就能夠完成屬於自己風格的手工書，這項活動相當受到大小朋友喜愛。製作獨一無二屬於自己的筆記書，自用收藏或送朋友都很適宜。

-INFO-

地址：台中市大里區中興路一段288號　

電話：04-2495-1001

營業時間：09:00-17:00，週一休館

官網：https://twin.ppmof.gov.tw/index.aspx

【完整內容請見《漾台中》8月號 2019年No.3】

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漾台中

《漾台中》為台中市政府新聞局定期出刊之雙月刊，於雙數月出刊。刊物以提供市民關心的生活資訊為出發點，呈現台中人關心的生活議題與人情趣味，並邀請讀者一同挖掘這座充滿魅力的城市。

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