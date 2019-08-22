老諾：不是做一件事就是要執著 我也有放掉的時候 但我還是在音樂裡面

【撰文／楊育禎 攝影／王士豪 圖片提供／浮現音樂】

《搖滾台中》音樂節活動，提供中外獨立樂團展演與交流平台。 (圖片提供/浮現音樂) 分享 facebook

音樂可以抒發情感、撫慰心靈，在成長的過程中，每個人心中或多或少都有幾首歌留存記憶中，然後在某個瞬間、某種情境，突然從心中響起。音樂也可以傳遞思想、交流生活，台中市政府12年來不間斷舉辦《搖滾台中》音樂節活動，提供中外獨立樂團展演與交流平台，傳唱一首首好歌，緊緊牽繫樂迷心。而身為音樂總監的老諾即為幕後推手，協助節目策畫，邀請團體演出，打造最受歡迎的音樂盛會。本名陳信宏的他是台中清水人，從組樂團駐唱、代理國外獨立音樂品牌、經營Live House，到轉型承辦音樂活動，一路走來推廣獨立音樂，始終不遺餘力。

高中啟蒙組樂團 朝音樂之路邁進

1976年出生的老諾，在高中時代開始接觸音樂。當時，香港音樂風靡台灣，四大天王如日中天，Beyond搖滾樂團的歌曲傳唱大街小巷。1993年，Beyond主唱黃家駒不幸過世，熱愛搖滾樂的老諾想在公民訓練的營火晚會中重現《海闊天空》這首膾炙人口的好歌，於是組了人生中的第一個樂團登台演唱，點燃音樂之路的火苗。

本名陳信宏的老諾，致力於推廣獨立音樂，是許多重要音樂活動的幕後推手。 (攝影/王士豪) 分享 facebook

就讀二專時，雖然念工業安全衛生科，但他心中還是潛藏音樂夢，於是與東海大學熱音社共組樂團。那個年代，Live Band Pub風行，熟識的樂器行老師固定找他去代班，老諾分享：「玩音樂很有趣，因為這個機緣，我覺得退伍後好像可以有不一樣的發展。然而，在PUB駐唱的後半期，我開始有點厭倦為了唱而唱，我想要唱自己的歌。」當兵時，老諾參加了「春天吶喊」音樂盛會，接觸到原創音樂勾起他更多的憧憬，退伍後他組織一個創作樂團，開始寫自己的歌、唱自己的歌，也因此得到唱片合約而往北發展，沒想到遇到金融風暴，唱片公司倒閉，伴隨著MP3崛起，唱片業逐步蕭條，「雖然我自己發行了第一張唱片，卻發現沒有地方表演，我問自己，還能再做點什麼？」

做音樂的同時，老諾有另一個身分是電腦工程師，早期他自行架設伺服器成立搖滾訊息網站，因此結識了許多國外的獨立樂團。「獨立樂團的定義是可以做自己的作品，不用唱片公司也可以自己接表演。」山不轉路轉，他在獨立音樂市場看到一線曙光，1999年成立中部首家獨立唱片公司GamaaMusic，代理獨立唱片品牌來台，並與誠品書店合作上架。

轉型節目策畫 打造大型音樂盛會

老諾Live House二代時期演唱。 (圖片提供/浮現音樂) 分享 facebook

2001年，位於旱溪旁的「老諾Live House」試營運，不定期的舉辦講座，2002年正式開幕，現今備受矚目的「滅火器」是第一隊登台表演的樂團，當時觀眾雖寥寥可數，但是卻提供了獨立音樂者一個絕佳的音樂平台，全盛時期，蘇打綠、張懸都曾前來開唱，並曾獲文建會發證，列為台灣5家重要展演空間之一。2007年，因搬遷而將GamaaMusic及老諾Live House合併整合成「浮現音樂藝文有限公司」。2011年，受到台中阿拉夜店大火影響，老諾結束Live Band轉型節目策畫，承辦專場演唱會、音樂季活動等，深耕至今，《搖滾台中》、《桃園鐵玫瑰音樂節》、《新北市貢寮國際海洋音樂祭》等台灣三大免費音樂活動，他都是幕後重要推手，協助將國外優秀的獨立樂團邀請來，與台灣在地樂團及閱聽大眾交流，讓台灣的音樂活動與國際接軌。

蘇打綠、張懸都曾前來老諾Live House開唱。 (圖片提供/浮現音樂) 分享 facebook

由台中市政府主辦、浮現音樂承辦的《2019搖滾台中》，即將於9月7、8日在台中文心森林公園暨圓滿戶外劇場舉辦。老諾也小小透露，今年將邀請多達11個國家共近70組樂團熱力開唱，「《搖滾台中》的節目規劃最特別的是一半給台中在地樂團，另一半比例留給外地與國外樂團，這一天，中外團體都可以在這座城市中玩好自己的音樂。」活動現場將設計4座舞台及1個親子樂器文創體驗區，主舞台與副舞台的交叉演出絕對精彩，而趣味好玩的體驗區，勢必再度吸引滿滿人潮。老諾表示：「《搖滾台中》的舉辦地點位於交通方便的市中心，森林公園型態的舞台也十分特別，是目前最成功的都市型音樂祭之一。」

關注社會創作好歌 將台灣音樂推向國際

承辦音樂活動之外，老諾不忘持續創作。搬回家鄉清水居住的他，重新關注家鄉，深入認識清水牛罵頭史前文化的保存、廖添丁傳奇故事、高美濕地風景等，2017年以《清水》為題推出專輯，專輯前半部唱出他的個人成長歷程與對家鄉議題的關注，後半部則融入故鄉地景及傳奇人物來創作歌曲，透過旋律彷彿聽著老諾娓娓道來他的生命故事，曲曲動聽。

老諾說：「音樂要一直覺得好玩，可以支持下去，掌聲是最重要的！做音樂也要有社會責任，國外有很多知名樂團，他們的作品就與社會議題息息相關。」因此，老諾他也以空污議題為主題，與布袋戲結合創作搖滾樂，推出《黑石寨風雲》原聲帶，用音樂傳遞能量與理念。

1月份與馬來西亞獨立廠牌「擴音版圖」於吉隆坡合辦《城市巨响音樂節》，將台灣樂團推向國際。 (圖片提供/浮現音樂) 分享 facebook

除了關注社會及關懷土地持續創作之外，老諾將台灣音樂推向國際視為使命，他說：「不會只有輸入，也有輸出。」今年老諾也實現理念跨出台灣，1月份與馬來西亞獨立廠牌「擴音版圖」於吉隆坡合辦《城市巨响音樂節》，將台灣樂團推向國際。12月，亦將與泰國最大型的《大山音樂節》合作，屆時將邀請台灣天團前往泰國演出，造福國際樂迷。老諾回首20年音樂之路：「不是做一件事就是要執著，我也有放掉的時候，但我還是在音樂裡面。」

【完整內容請見《漾台中》8月號 2019年No.3】