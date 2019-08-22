親近自然 休閒農場玩樂趣

【撰文／陳育琳】

│回到童年時期的單純美好│ 文山休閒農場

農場內設施不少，堆窯後可以選擇戲水或童玩度過等待時光。 (攝影/盧禹誠) 分享 facebook

位在草湖溪畔的文山休閒農場占地3公頃，主要栽種荔枝及龍眼，原本是觀光果園，921地震之後轉型為休閒農場，供遊客體驗傳統農家樂。

這裡的窯完全依照傳統撿拾土塊堆疊搭建。 (攝影/盧禹誠) 分享 facebook

在文山休閒農場最令人期待的農家樂活動當屬焢窯活動了，許多遊客到此體驗以前農忙後的田間點心時光。這裡的窯完全依照傳統撿拾土塊堆疊搭建，不會搭建也不用擔心，解說員會從旁協助，柴火則是來自農場內修剪下來的龍眼或荔枝木。

農場裡的竹筒飯DIY也很特別，是因為地處竹子坑，而利用當地盛產的竹子設計的活動，讓遊客體驗竹筒飯的製作過程。藉著活動介紹在地物產，不僅好吃好玩，也增加了與竹子坑有關的地理知識。

遊客可自製竹筒飯。 (攝影/盧禹誠) 分享 facebook

園區內還有多種童玩、兒童遊樂設施等，戲水池也可以供遊客戲水。另外也有提供彩繪DIY，可以彩繪傳統農夫用的斗笠，或者小童玩陀螺，總見大小朋友直接在現場競技起剛彩繪完的陀螺來，感受農村時期的單純美好。

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地址：台中市大里區健東路123號

電話：04-2493-7679

營業時間：09:00-17:00，不定期休館，請依官網公告為準。

│到海邊親近動植物│ 葵海休閒農場

沿著台61線西濱海快速公路，來到台中市最西北的大甲區，空氣中鹹鹹的海的味道，預告著我們海邊近了！這裡是匠師的故鄉休閒農業區，最受歡迎的休閒農業區之一。其中的葵海休閒農場，因為擁有一座網美最愛的蓮花池，成了大甲區超熱門的景點。

讓來訪的遊客能夠體驗手作的樂趣，是來葵海休閒農場的特色之一。 (圖片提供/葵海休閒農場) 分享 facebook

蓮花池的前身原是飼養魚鴨的水池，轉型休閒農場之後，鴨寮變身為偌大的室內空間及焢窯區，魚池裡種上了美麗的蓮花，池子裡可以看到小魚悠游，也提供遊客划船體驗，看似平靜的小池塘，因為緊鄰海邊風力稍大，實際划起來其實需要技巧又費力，總會聽到池內划船遊客開心的笑鬧聲。

農場也有海岸生態探索的行程。 (圖片提供/葵海休閒農場) 分享 facebook

葵海休閒農場也有海岸生態探索的行程，距離海岸線步行僅約5分鐘，農場解說員會帶著遊客到河流出海口去尋找海邊生物的蹤跡，魚、蝦、貝類都是常客，但大小朋友最喜愛的則是螃蟹們的身影。解說員說這裡屬於河口潮間帶，退潮後常常能見到螃蟹們躲在石頭縫裡，出沒的螃蟹種類多達十數種，常見的有招潮蟹、沙蟹、厚蟹等；若想見這群可愛生物，可以先向葵海休閒農場預約套裝行程。

讓來訪的遊客能夠體驗手作的樂趣，是來葵海休閒農場的特色之一。 (圖片提供/葵海休閒農場) 分享 facebook

這裡的DIY課程也很多元，包括結合食農教育的草仔粿、芋頭酥製作，或者實際下田種植向日葵的農事體驗，從中感受農夫耕作的辛勞；也可以選擇農場特色行程─葵海自行開發的冰箱貼彩繪。

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地址：台中市大甲區如意路31巷7號

電話：0918-334967

營業時間：09:00-17:00，採全預約制，請事先電話聯繫。

【完整內容請見《漾台中》8月號 2019年No.3】