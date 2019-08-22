老得健康老得好 熟齡醫療免煩惱

【撰文／林怡慧 攝影／陳正國 圖片提供／台中榮民總醫院】

高齡化社會來臨，提供老人在地長期照護是一條必然之路。在長照ABC據點的佈建上，台中市是全國據點最多的縣市。在全台照護人員短缺的狀態，台中市之所以能交出這樣的成績，曾梓展局長分析台中市的幾點做法：「我們開放在前，考核在後，鼓勵民間單位盡量做。」在專責個案管理、連結長照服務的A據點，摒除過去繁複的個案管理人員考核認證過程，採用先上課實作、後考核認證的兩階段做法，讓更多個管師能儘快在取得資格後，進入第一線服務工作。

談到照顧服務的工作形象，常被形容是「3D」工作，dirty（髒污）、Dangerous（危險）、difficult（不易做），為翻轉照顧服務員不好找、不好做、做不久的狀況，台中市運用企業力量提供照服員的培力課程，補助學校開班以縮短學用落差，提高照服員的薪資福利，再提供職涯發展的前景，鼓勵年輕人投入，甚至未來可自行執業，吸引更多優秀人才加入長照服務行列。

輩能有在老幼共托的長照規劃之下，長更好的復健效果。 (圖片提供/台中榮民總醫院) 分享 facebook

而在提供各項長照服務的B據點，台中市也以跨專業照顧服務來解決過去只能提供單一服務的狀況，將B據點轉型成夥伴合作，建構綿密的照顧資源網絡。此外為便利市民購買長照輔助用具，也開放台中鄰近縣市彰化、南投、苗栗有實體店面的醫療器材單位特約，讓長照服務更接地氣。

日照中心老幼共托 創新照護模式

中榮日照中心透過多元課程設計，來給予長者身心的健全發展。 (圖片提供/台中榮民總醫院) 分享 facebook

民間企業團體的力量非常強大，各種自主創新的作法，都能為長期照護注入新力量。屬於長照B據點類型的台中榮總日間照護中心，是收治失能、失智混合型的日間照護機構，服務人數為20人。台中榮總高齡醫學中心主任林時逸表示，這裡的醫護比為1：4，相較衛福部規定的1：8多出1倍的人力，為平均4、5級的失能失智長輩服務。

長照醫療機構透過創新的活動、教具，給予長者積極有趣的陪伴與復健。 (圖片提供/台中榮民總醫院) 分享 facebook

中榮日照中心透過不同課程設計，如認知訓練、音樂輔療、藝術創作、節慶活動等，促進長者健康，延緩或維持身體及認知功能；並與東海大學及台中科技大學的學生合作，依長者身體活動能力來量身定做適合的活動內容。此外，也創新以老幼共托模式，讓爺奶與幼童共學，「長輩們看到幼童在心理上的反應是不同的，藉由與幼童互動，我們發現長者的情緒更穩定、語言表達也多一些，也較願意表達對中心同伴的關心，社交能力是進步的。」創新的作法有時會帶來嶄新的眼界，未來如何運用科技的進步來發展創新的照護模式，也是台中榮總放在心上的任務。

一般人以為「老掉牙」是正常老化現象，其實不然。缺牙數量嚴重影響長者的健康，許多研究證實，長者缺牙數較多，罹患心血管疾病、糖尿病、記憶力衰退等風險也會跟著提升。

台灣65歲以上長者口內平均真牙數僅剩16.7顆，80歲以上全口無牙率為12.7%，假牙裝置早已成為長者日常飲食、維持生活品質的必需品。台中市的假牙裝置補助非常貼心，不僅「補助極重度及重度缺牙者，牙齒對咬關係小於5組或全口剩10顆以下牙齒的長者」條件優於其他縣市，還建置「裝牙補助e指查詢便利通」查詢系統，可隨時查詢申辦進度，縮短等待假牙裝置的時間。至於長者裝完假牙後到底適不適應，衛生所同仁也會前往溫馨關懷，提供相關公共衛生資訊服務。

面臨「年老」、「退休」的議題，每個人都需要學習，才能順利轉換心態，避免憂慮、焦慮等退休後心理健康問題發生。衛生局提供市民心理諮詢服務，65歲以上具憂鬱傾向、遭受重大意外災難的長輩，每年可免費接受4次心理諮詢服務，至於行動不便的長者，可以由專業心理師到家提供服務。在老人健康方面，衛生局提供每年1次補助胸部X光、心電圖、肝癌篩檢及衰弱評估等檢查，以維護長者身體健康與生活品質。

愛鄰守護隊會探訪長者，發揮自助互助的功能。 (攝影/陳正國) 分享 facebook

再好的福利政策，若不能幫助到真正有需要的人，也是枉然。然而最需要幫助的中低收入、獨居且行動不便的弱勢老人，往往也是資訊獲得不易的一群人。為深入關懷在地長者，台中市首創「愛鄰守護隊」，以里鄰為單位，整合民政、衛政、社政系統，由在地鄰里長及民眾擔任志工，目前全市625里全數成立，招募志工超過8,000人，到府關懷社區65歲以上長者及弱勢族群，主動發覺長照需求人口，不僅建立通報及轉介機制，也能做到老人福利宣導，讓需要的人都能受惠。

【完整內容請見《漾台中》8月號 2019年No.3】