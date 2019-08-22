Grow old happily 打造高齡友善城市

【文／林怡慧 攝影／董昱、陳正國、施純泰 圖片提供／台中市太平區公所】

隨著台灣正式進入高齡社會，老年人口比例達總人口數14.05%，在每7位民眾就有1位是高齡長者的狀況下，長者的社會福利與保護機制，就更顯重要。亞洲大學人文社會學院副院長兼社會工作系主任黃松林表示，我們不只要讓兒童及青少年不要輸在起跑點，也要讓青壯年不要輸在關鍵點，更重要的是，不要讓長輩輸在終點。「年輕時我們學習如何成長進步，長大後努力功成名就，但卻沒有學習如何變老。」黃松林主任說，變老是需要準備及學習的，尤其在醫療科技發達，就算退休後可能還會健康地活上20年，如何面對老化，是我們共同的課題。

讓長輩的日常生活、育樂活動等需求被滿足，就能安心在地老化。 (攝影/董昱、陳正國、施純泰) 分享 facebook

身心健康度過晚年 就是雙贏

銀髮族泛指65歲以上的老年人，雖然已被定義為高齡，但實際上65歲的年紀還是有許多人身心狀態相當良好，健康狀況還未明顯衰弱走下坡。若能做好前端預防照顧，延緩失能失智發生，讓長者多在身心健康狀態下度過晚年，從各方面來說都是雙贏。

長青學苑規劃各式課程，讓長者能夠在社區享受學習樂趣。 (圖片提供/台中市太平區公所) 分享 facebook

為倡導老人社會參與，台中市積極佈建社區照顧關懷據點，以今（2019）年底完成400處為目標，鼓勵長者走出家門，到據點參加活動，一起共餐，彼此關懷，讓他們回家後有很多心得可以跟家人分享。如同我們採訪這天，當我們走進關懷據點，就看見3、40位活力滿滿的長者們聚集一堂。問大家為什麼來這裡，「孫兒們都外出，來這裡可以跟大家聊天不會無聊。」、「可以來學唱歌、跳舞，我好期待每週的活動時間！」、「一個人在家煮飯不方便，來這裡可以跟大家一起吃飯，志工煮的菜每天都有變化、非常好吃！」，這些阿公阿嬤們對於關懷據點的存在，都表示相當感激。

樂齡學習 找到長者的生命價值

透過長青學苑的桌遊課程，長者能夠在益智遊戲中，激盪腦力。 (圖片提供/台中市太平區公所) 分享 facebook

而為了讓退休後的長者能持續學習、進步，台中市也辦理長青學苑，規劃豐富且多元化的課程，目前共開辦783班，區公所收到補助後因地制宜辦理，讓長者們不用奔波，在社區就能擁有學習樂趣。

此外為讓交通較不便地區的長者也能享有休閒娛樂及了解福利資源，台中市規劃老人文康休閒巡迴服務，文康休閒巡迴車在台中市29個行政區裡不斷巡迴，不只提供健康操、唱歌、桌遊等育樂活動，也提供健康、福利資源等諮詢服務，有空的長者都可以過來坐坐聊天、免費喝飲料。當長者們的日常生活、育樂活動等需求被滿足，就能更安心的在地老化。

【完整內容請見《漾台中》8月號 2019年No.3】