2019金馬經典影展：義大利電影課 38部大師名作輝映台中

【整理／蔡舒湉】

(圖片提供/台中市政府) 分享 facebook

繼去年推出口碑爆表的「柏格曼百年紀念影展」，今年台北金馬影展執行委員會再度攜手台中市影視發展基金會，於8月15日∼26日在台中新光影城放映「金馬經典影展：義大利電影課」，影展網羅震古鑠今的大師經典，讓老影癡重溫巨星風采，同時啟發年輕族群嚮往義式畫映。

史上最精彩義大利電影課

2019金馬經典影展以義大利電影課為主題，其構想源自於美國名導馬丁史柯西斯的紀錄片《義大利電影課》，他對多位義大利大師及其作品提出獨到見解，被譽為有史以來最精彩的電影課。除了特別放映《義大利電影課》，本屆影展更網羅該片提到的經典作，參與的導演／演員包括羅塞里尼、狄西嘉、維斯康提、安東尼奧尼、費里尼、亞力山卓布雷塞提和皮亞托傑米等，共有38部電影參展。

以影展首日特別放映《義大利電影課》為例，導演馬丁史柯西斯曾說：「我拍《義大利電影課》的目的，是想表達我對義大利電影的感情，也希望能讓年輕人對這些電影產生興趣。直到今天，我都認為是這些電影教會我歷史上所發生的事，以及人與人之間的關係，還有很多很多。所以我要讓這段電影史留存下來，也就是將我的熱情、經驗分享出去。如果你是年輕人，可能覺得讀電影史很討厭，還不如有人告訴你哪部片好看，會讓你比較感興趣。」

新寫實主義運動挑大樑

蘇菲亞羅蘭以《烽火母女淚》兇悍堅毅的母親演出，拿下坎城影后。 (圖片提供/台中市政府) 分享 facebook

本屆影展重頭戲是影響全世界的新寫實主義運動，代表作如《對頭冤家》、《不設防城市》、《老鄉》、《擦鞋童》、《德國零年》、《單車失竊記》、《大地震動》、《退休生活》；也包括受新寫實主義薰陶，卻另闢新局的安東尼奧尼，作品如《情事》、《慾海含羞花》，及他鮮為人知的早期劇情片；《烽火母女淚》是義大利國寶級女星蘇菲亞羅蘭的突破性代表作，她在25歲演出母親角色，不僅攻下坎城封后，更成為奧斯卡史上第一位以外語片獲獎的女主角；最特別的是，還加入歷史奇情鉅片《神話故事》，以及妙趣橫生的《義大利式離婚》，多元反映義式電影的另類觀點。

-INFO-

時間：108年8月15日至8月26日

地點：台中新光影城

更多活動資訊請上官網、臉書查閱

官網：http://www.goldenhorse.org.tw/

臉書：https://www.facebook.com/tghff/

【完整內容請見《漾台中》8月號 2019年No.3】