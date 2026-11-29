「2026新北城市展《New Taipei Band：共奏未來》」於首次開放的「三重安芯中心」舉行。「安芯」象徵三重安心，包括「科技便民」、「韌性防災」及「淨零永續」，期盼提供更便利、安全、永續的市政服務。

本展覽以「New Taipei Band：共奏未來」為核心，從新北依山傍海的地理環境與環狀城市結構出發，透過「Band」所象徵的環狀、紐帶、聚合、多元與節奏，串聯城市發展、公共建設、產業文化與市民日常，呈現新北多元共融的城市特色，象徵社群與市民彼此協作，在多元共融中持續前行，描繪新北的未來，譜寫獨一無二的新北樂章。

展覽規劃《共奏・城事》、《共奏・同樂》及《共奏・生活》三大主題，位於三重安芯中心一樓、二樓、三樓及五樓，串聯7個展區。其中，一樓「共奏・城事」從城市發展出發，透過「共鳴序章」及「新北記事・共譜日常」展區，以黑膠唱片隧道、城市影像及互動展示，呈現新北在交通、教育、文化、社會照顧、產業及永續治理等面向的發展成果，並從「安、居、樂、業」四個面向，帶領市民認識城市建設如何融入日常生活；二樓則設有「新北調香Lab」，透過六款主題香氛，邀請民眾以嗅覺探索新北的自然風景、生活記憶與產業文化。

三樓「共奏・同樂」以城市為舞臺，透過城市形象與市政影像，帶領觀眾看見新北的多元風貌與發展軌跡；「新北大聚院：全民玩馬戲」則結合互動遊戲與現場演出，讓民眾從觀看者化身參與者，感受藝術與城市空間交會的樂趣。

五樓「共奏・生活」則從市民熟悉的「吃、動、玩」出發，打造適合大小朋友共同參與的互動空間，「24HR NEW TAIPEI OPEN」將展場化身24小時新北美食城，從早餐、地方物產、家鄉味到深夜宵夜，透過互動採買、美食DJ混音臺及便當蓋印等體驗，認識新北多元的飲食文化；「日常體能王」把菜市場、馬路及洗衣店等生活場景變成趣味體能關卡，讓民眾在遊戲中挑戰反應、敏捷與協調能力；「怪獸放電場」則以新北九個文化場域為靈感，打造九隻特色怪獸，結合體感互動、AR擴增實境及親子閱讀空間，邀請孩子在遊戲中探索新北文化。此外，五樓也與起源於新北五股公有市場的「汐柚咖啡」合作，設置展期間限定咖啡廳，讓民眾在觀展之餘，享受悠閒的城市生活時光。

除了室內展覽，展期間也規劃一系列戶外精彩活動，包括12月5日至6日安排經典民歌演唱會、12月12日至13日舉辦「新北K歌」，以及12月19日至20日親子藝文展演，邀請市民在不同周末走進展場，看展覽、賞表演，感受新北豐富多元的文化魅力。

2026新北城市展《New Taipei Band：共奏未來》自即日起展出至12月27日，全區免費參觀，開放時間為上午10點至晚間8點，每周一休展。展覽地點位於新北市政府三重安芯中心（新北市三重區安芯路1號），民眾可搭乘捷運中和新蘆線至先嗇宮站，從3號出口步行前往。更多展覽及活動資訊請至官方網站查詢。

即日起至 12／27

• 新北市政府三重安芯中心

（三重區安芯路 1 號）

• newtaipeiband.tw

• 更多活動詳情請上官網或電洽查詢