新北市立淡水古蹟博物館年度活動「2026光映淡水」，自今年12月至明（2027）年2月在淡水紅毛城及前清淡水關稅務司官邸（小白宮）盛大展開，以「來淡水採光」作為公共參與的核心號召，結合藝術裝置、市集展演、音樂演出，還有耶誕與新春節慶佈置，邀請民眾循著冬日光影走入百年古蹟，透過散步、聆聽、品嚐與交流，感受歷史建築與當代生活交織的城市風景。

今年的藝術裝置首次與藝術家王荷瑄合作推出《羊光正好・披著夕陽的羊》，以迎接羊年為發想，作品運用多元媒材，並結合光與五行意象，打造大小與姿態各異的羊群，散落於紅毛城及小白宮，創作與古蹟、陽光及植栽相互映照，讓民眾在遊逛中尋找羊群，體驗藝術融入日常的趣味。

主題市集音樂則從異國文化與多元生活出發，集結異國飲食、工藝、出版及生活選品等攤位，音樂演出將邀請旅臺的英美七人樂團「泥灘地浪人」、傳藝金曲獎得主「問他跨界樂團」、「三個人3Peoplemusic」、日本「ニジノ絵本屋」等音樂團體，搭配各種樂器、各國音樂與跨文化演出，呈現不同文化背景與創作觀點，讓古蹟成為交流與相聚的場所。

另外，配合淡古「寵物友善」政策滿二週年，特別在小白宮規劃寵物主題市集「毛起來玩」，包括寵物餐食、生活用品、肖像插畫與動物友善倡議，還將推出限定企劃「毛毛入宮證」，讓飼主與毛孩留下共同造訪古蹟的紀念。

除了藝術裝置、市集，還會有節慶手作工作坊及假日快閃攤位，延續古蹟活化、文化平權與多元共融理念，歡迎有興趣的人把握機會前來參與，共享文化與生活，採集屬於自己的城市記憶。

12／12-2027／02／26

• 淡水紅毛城、前清淡水關稅務司官邸（小白宮）

（淡水區中正路 28 巷 1 號、新北市淡水區真理街 15 號）

• 02-2623-1001 服務臺

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