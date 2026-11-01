板橋435藝術聚落《一起橋》裝置藝術節

在講求效率的現代都市裡，公共空間默認著一種「標準與合理」的設計方式。然而，所謂的「少數」，並不是社會中的邊緣群體，是指在既定規則中，為了符合社會常規的秩序，不得已自我修正的身體與狀態。比如步伐較慢的長輩、孩童與需要輔具的朋友，或在這座快速城市之中感官過載疲乏的人。

板橋的都市發展史，正是一部關於水路加蓋、河流隱匿，以及追求高速的標準化進程。板橋之所以稱之為「枋橋」，正是過去人們在溝渠上以簡易木板橋來運貨的需求。如今，昔日的溪流被高架道路與柏油路面所覆蓋，成為運轉得飛快的城市。「橋」不只是一座物理上橫跨兩端的建築；在這裡，它能否以另一種姿態，一端錨定我們不同的需求落差，另一端將公共空間連結為一個可以相互依賴的地方。

本次展覽借用「遊玩」與「臨時性空間」作為感官媒介，由6 組藝術家：林盈潔、潘怡安、煙花宇宙、蔡寧、李承亮及廖昭豪，借用「照護倫理（Ethics of Care）」與「共用實踐（Commoning）」的觀點，於園區內打造

5 件現地藝術裝置與1 件投影作品。將社區與公共空間轉化為一個相互依賴的動態容器。在與藝術品協作、等待、回應或放慢節奏的過程中，遊玩不再只是娛樂，而是成為感知他人處境、微調彼此步伐的「一起橋」練習。

10／30-12／06

• 板橋 435 藝文特區

（板橋區中正路 435 號）

• 02-2969-0366 #58 詹先生

• 435artzone.ntpc.gov.tw／index

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