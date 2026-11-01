2026 樹林跳：跳島舞蹈節 當我們舞在一起！

「2026樹林跳：跳島舞蹈節」11月16至29日於新北市樹林藝文中心登場！

由新北市政府文化局、樹林藝文中心、驫舞劇場共同主辦，OISTAT國際劇場組織協辦，「樹林跳：跳島舞蹈節」今年邁入第7屆，3位策展人陳武康、蘇威嘉、魏琬容攜手策劃，年度主題「當我們舞在一起」，規劃3場售票演出、16場身體工作坊、2場親子工作坊、跳島福利站―藝術市集等，透過新型態舞蹈展演，兼容多元性、知識性、推廣性，廣邀民眾「登島」一起跳。

全台首演《傑宏・貝爾》（JérômeBel）以「自傳式.編舞式」形式，回望法國編舞家傑宏・貝爾30餘年的創作歷程與生命經驗。由舞蹈家葉名樺擔任的當地演出者飾演傑宏・貝爾，在藝術與詮釋、表演與檔案之間的界線上展開探索。

作品融合舞蹈影像紀錄、獨白與現場重演，是一個出人意料的午後：既是對過往創作的回望，也是一場持續重新發明自身的創作行動。

年年人氣爆棚的招牌節目《身體我的名片》從第一屆跳島舞蹈節登場便大獲好評、一票難求，6.5小時演出時長享有「舞蹈馬拉松」美譽。

16位不同背景、跨領域的藝術家，16部身體小史，透過肢體、演講、對話、互動等方式，各於15分鐘內與觀眾分享生命故事，用舞蹈為身體立傳。

2025《身體我的名片》藝術家李偉能（攝影／方妤婷）全台首演《傑宏・貝爾》。JérômeBel（©HermanSorgeloos），葉名樺（攝影／林科呈）

11／16-11／29

•樹林藝文中心

（樹林區樹新路40-8號）

•02-2967-4495驫舞劇場

•跳島舞蹈節WeIslandDanceFestival

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