「435 好秋日」 2026 板橋435藝文特區市集音樂會

板橋435藝文特區於10月17日至10月18日舉辦「435好秋日」市集音樂會，活動以「藝術教育、生活體驗、運動休閒、健康樂活」四大核心為主軸，將園區化身為一座充滿故事與想像力的秋日遊樂場，結合親子遊戲、藝術創作、音樂劇場、文創及小老闆市集，打造適合全家大小同遊的秋日藝文嘉年華，邀請民眾走進435，在秋日午後享受自在又充滿驚喜的藝文時光。

本次規劃豐富多元的親子體驗活動，大小朋友化身探險家，尋找隱身於園區各處的「435秋日小夥伴」，透過街道彩繪、推大球、兩人三腳等趣味關卡完成集章任務，還能拼出專屬著色酷卡，把遊戲回憶帶回家。此外，超過50攤文創與美食市集進駐園區，更推出「小老闆市集」，邀請3至12歲的小朋友發揮創意，彩繪布置專屬店面，體驗販售或交換二手玩具的樂趣，培養愛物惜物的永續生活觀念。

草地主舞台則準備精彩豐富的親子演出，邀請YOYO家族、小芙尼家族帶領大小朋友唱跳同樂，並安排石東製作、陪你長大劇團等沉浸式兒童互動劇場，以及奇幻魔術秀及巨型泡泡派對，讓歡笑與音樂充滿整個園區。

喜歡慢活療癒的民眾，也能參與「慢慢說故事瑜珈」、「點點塗鴉遊樂場」；還有熱縮片吊飾創作、永續再生創作工作坊，在藝術與自然之間放慢腳

步，享受創作樂趣。

「435好秋日」10月17日至18日邀請大家一同探索435園區，享受藝術與生活，收藏屬於435的秋日美好回憶！

10／17-10／18

• 板橋 435 藝文特區

（板橋區中正路 435 號）

• 02-2969-0366 #57 陳小姐

• www.435.culture.ntpc.gov.tw／

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