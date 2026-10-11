新的老電影：國際修復新選

每部電影都有自己的命運，有些片問世就是轟動、名流影史；有些片只知其名，但世人鮮少親眼見過；有的作品受限於過往傳播方式緩慢，在此地備受肯定，在他方卻沒沒無聞。

當今此時，藉著資料保存的技術、國際電影資料館聯盟（FIAF）的互通有無，以及越來越多的影展投入經典電影放映，我們有機會重新窺見這些流失於時間縫隙的璀璨瑰寶。沒看過的老電影，都是新的電影。

繼去年「新的老電影」選映了奧斯卡終身成就獎得主、美國獨立導演查爾斯勃內特的畢業製作《殺羊人》之後，今年更進一步以焦點導演子單元，深入認識這位重要的非裔電影大師。《殺羊人》透過愉悅鬆散的爵士音樂與鏡頭，細膩呈現非裔家庭生活；《哥哥的婚禮》與《與憤怒共眠》則以精采的家庭難題製造劇情張力；拍攝籌備十數年的《魚與聖誕紅》卻因首映後影評人的一句話，湮滅在文件、影史與倉庫中長達22年。

十月是影音遺產之月，我們也在此呈現本中心甫修復完成的三部台灣電影：以通俗家庭倫理故事為寶島歌王洪一峰量身打造的《舊情綿綿》，演唱多首膾炙人口的歌曲。影后張曼玉的首部台灣電影《黃色故事》中，三段式結構描述女性在父母之命與自由戀愛間的迷惘際遇，也網羅新電影時期重要編導張艾嘉、蔡明亮、王小棣等人。

《愛情萬歲》拍攝於大安森林公園落成之時，連續兩年在原地點與女主角楊貴媚「一邊哭一邊跨年」後，於影廳正式放映4K修復版本。

這些曾隱沒於歷史洪流的影像，如今帶著各自的時代證言重返，它們是人類集體精神的微縮景觀，以藝術之姿恆存。

在黑暗的放映廳裡，我們便是帶著時代之眼，與這些璀璨作品共同凝視文明結晶的見證。

10／03–11／29

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