零時 ê 望:流動.世界.台語片

二戰結束後，國語政策尚未全面施行，台語仍是多數民眾日常使用的語言。

電影產業缺乏資金與穩定體系，底片、器材與沖印等資源受制於外部供應，市場需求卻已迅速出現。我們以「零時」稱呼這個規則尚未底定、電影生產未被單一路線框限的時刻。

台語片大量佚失，現今得以留存的，有較完整的作品，也有殘片、預告與不同語言版本。經過整理與拼接，影片身分變得曖昧，既有認知也可能暫時鬆動。當代的「零時」，就發生在既有的理解，不足以說明眼前所見之時，使我們得以循著台語「望」的多重意涵，從不同角度重新觀看台語片，辨認被既有敘事遮蔽的歷史關係。

台語片與廈語片因語言相近與市場重疊，在東南亞形成共享的流通網絡。〈望春風〉作詞人李臨秋投資的廈語片《桃花鄉》在香港攝製，呈現出廈語片走向明星、歌舞與都市的現代風格取向，後續的《廣告美人》順此脈絡，以影歌雙棲明星莊雪芳為號召，將摩登歌曲與商品廣告融入劇情。

《白日之銀翼》則讓白蘭與多位台語片演員進入台日跨國片場，使台語片出身的明星、表演人才與電影經驗，參與跨境電影生產。「裝配台語：從農宣片到《飛天三輪車》」將農宣片與商業台語片殘片並置，探索這些台語影像如何在不同的戰後電影體制中被生產。《懷念的人》現存完整版本為國語版，台語聲音卻只留存於預告片中，使我們重新思索：當「台語片」失去台語，究竟是什麼在定義一部電影的身分與記憶？

09／05-09／27

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