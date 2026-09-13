府中 15「穿越幻境 - 臺灣原創 VR 特展進擊中」以推廣虛擬實境（VR）體驗為核心，打破影廳第四面牆，迎來觀影經驗的典範轉移。影像不再僅供「閱讀」，更讓觀者「置身其中」。自 2017 年起，在高雄市電影館「VR FILM LAB」鼓勵下，創作者無懼框架，投入深刻的沉浸式實驗。

本展精選四部高雄原創 VR，邀請觀眾展開向內探索的虛實穿越。展覽由徐漢強導演的《全能元神宮改造王》揭開序幕，巧妙將 VR 頭顯化為穿梭維度的法器，以詼諧喜劇展現對 VR 科技的後設思考。河床劇團郭文泰導演的《寂靜》將專屬一人的「開房間計畫」轉化為VR 創作，在極簡與靜謐中創造親密空間，引領觀眾屏除喧囂，專注自我對話。

黃丹琪與摩根歐馬導演的《女海盜》系列《成名之路》與《生存守則》，以女性為敘事主體，分別透過 3D 繪畫與容積捕捉技術（4DViews），建構出極具歷史厚重感的大航海時代。

臺灣 VR 走向第一個 10 年，題材多元無拘，穿梭於民俗、歷史與表演藝術之間，見證臺灣沉浸式體驗從技術實驗走向深層感官共鳴，在虛擬與現實的交界，重塑當代敘事的沉浸美學。準備好了嗎？請將肉身安放於現實，快登入這場專屬於自己的意識冒險。

09/11-11/22

• 府中 15

(板橋區府中路 15 號)

• 02-2968-3600 #211 服務臺

• www.fuzhong15.ntpc.gov.tw/

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