穿越幻境－臺灣原創 VR 特展進擊中
府中 15「穿越幻境 - 臺灣原創 VR 特展進擊中」以推廣虛擬實境（VR）體驗為核心，打破影廳第四面牆，迎來觀影經驗的典範轉移。影像不再僅供「閱讀」，更讓觀者「置身其中」。自 2017 年起，在高雄市電影館「VR FILM LAB」鼓勵下，創作者無懼框架，投入深刻的沉浸式實驗。
本展精選四部高雄原創 VR，邀請觀眾展開向內探索的虛實穿越。展覽由徐漢強導演的《全能元神宮改造王》揭開序幕，巧妙將 VR 頭顯化為穿梭維度的法器，以詼諧喜劇展現對 VR 科技的後設思考。河床劇團郭文泰導演的《寂靜》將專屬一人的「開房間計畫」轉化為VR 創作，在極簡與靜謐中創造親密空間，引領觀眾屏除喧囂，專注自我對話。
黃丹琪與摩根歐馬導演的《女海盜》系列《成名之路》與《生存守則》，以女性為敘事主體，分別透過 3D 繪畫與容積捕捉技術（4DViews），建構出極具歷史厚重感的大航海時代。
臺灣 VR 走向第一個 10 年，題材多元無拘，穿梭於民俗、歷史與表演藝術之間，見證臺灣沉浸式體驗從技術實驗走向深層感官共鳴，在虛擬與現實的交界，重塑當代敘事的沉浸美學。準備好了嗎？請將肉身安放於現實，快登入這場專屬於自己的意識冒險。
09/11-11/22
• 府中 15
(板橋區府中路 15 號)
• 02-2968-3600 #211 服務臺
• www.fuzhong15.ntpc.gov.tw/
• 更多活動詳情請上官網或電洽查詢
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。