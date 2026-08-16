美的足跡.2026 宋愷庭水彩個展

水彩畫家宋愷庭多年來持續深耕水彩藝術創作，集結三年多來的精選作品，完整呈現其從日常主題創作到教學示範的豐碩成果。

透過一張張細膩而充滿情感的畫作，以水彩記錄生活中稍縱即逝的美好瞬間，將自然景色、花卉姿態與光影變化轉化為深刻有趣的藝術語言。

宋愷庭擅長運用水彩媒材透明、流動與層疊交融的特性，展現水彩獨有的美感與趣味。在風景與花卉創作中，不僅追求寫實的描繪，更著重於色彩、筆觸與畫面氛圍的表現，透過多元的技法與豐富的層次，呈現不同型態的藝術之美。

作品中兼具具象與抽象的視覺語彙，使觀者在欣賞之餘，也能沉浸於充滿詩意與想像的藝術空間之中。

在國際水彩藝術領域中，宋愷庭亦獲得高度肯定。

為美國水彩畫會(American Watercolor Society, AWS)署名會員，以及美國全國水彩畫協會(National WatercolorSociety, NWS)署名會員，同時也是中華亞太水彩藝術協會正式會員。

2018 年，榮獲美國全國水彩畫協會第 98 屆國際年展大師獎，並取得 NWS 署名會員資格；2019年於 American Watercolor Society 第152 屆國際年展獲頒 Mary and Maxwell Desser Memorial Award 紀 念 獎；2021年再獲 AWS 署名會員殊榮。同年及 2020年，兩度受法國知名水彩刊物《The Art of Watercolor》專欄專訪。

2025 年更受邀擔任香港 Joy in Art 國際藝術活動評審與講座教師，持續推廣水彩藝術教育與交流。未來宋愷庭也會繼續結合創作、教學與國際藝術交流的經驗，持續探索水彩媒材的表現可能。