繪途森林|插畫家王子麵 Miss.Noodle

沒有傘的孩子，才會努力往前奔跑！

我的奶奶都說我是外星人，因為我數學只考六分，美術卻是優等，她卻說我超棒的，一定不是普通人。有了爺爺奶奶的愛，在學校常常罰站、常常被同學嫌笨的我，從此不再害怕與大家不一樣。

感謝這份不一樣的挫折，感謝爺爺奶奶的以身作則，讓我明白分數高低不能代表一個人的品格。誠信，勤勞，禮貌才是社會的生存態度，也讓我在藝術的星球裡辛苦耕耘，苦過才能懂事同理，同理後方能懂的珍惜。

我最重視的是學生的品德。鼓勵學生們不用考100分，但一定要有禮貌懂尊重，下課材料要自己清理，培養「誠信勤勞、感恩、同理心」。雖然這三項在學校不用考試都比考試重要。

十年間教室培育了不少人才，有中藥插畫家Dr.momo、得到德國紅點設計獎的插畫家白兔子，其插畫作品也備受榮幸的被張曼娟老師收藏、擅長招財貓創作的插畫家康宇瑄、藝術活動總監李奕璇、計程車女王、在歐洲展售出五幅作品的駱昭伶、在國外展出表現優異的鄭力瑜、入選輝柏亞太聯合繪畫比賽｜台灣區的魯珈、擅長刻畫細節的毓柔、慈欣、玳穎、凡鈺、孟洋、育琪、奕綺…等。

我們最重視的是我們學生彼此成就、懂得感恩互助的品德！我始終單純的相信，我的教室有魔法，那就是「真誠」。取之於社會，回饋於社會。幫助更多的人，如同我的爺爺奶奶一樣。