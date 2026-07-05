2026新北市兒童藝術節-怪獸叢林
2026新北市兒童藝術節—怪獸叢林，等你來探險！
2026新北市兒童藝術節以「怪獸叢林」為主題，邀請親子一同參與充滿想像與驚奇的沉浸式藝術旅程。透過數位藝術創作、沉浸式投影、感應互動與實體造景整合，打造一座隱身城市中的怪獸叢林，讓藝術不再只是觀看，而是能親身探索、感受與互動的體驗。
活動於7月11日至7月19日盛大展開，主場域位於新北市市民廣場、市府大廳，並延伸至文化局所屬各藝文中心。此外，新北市轄屬之8大藝文場館，包括淡水古蹟博物館、新北市立黃金博物館、鶯歌陶瓷博物館、坪林茶業博物館、十三行博物館、林本源園邸、新北市立圖書館及新北市美術館，將推出一系列專屬兒藝節響應活動。今夏，邀請大小朋友和怪獸們一起探索怪獸叢林，感受藝術的趣味與魅力！
在怪獸叢林中，孩子們將化身為小小探險家，穿梭於各場域之間，完成叢林裡的任務及發現創意驚喜。透過互動裝置與任務體驗，不僅能激發觀察力與想像力，更能在遊戲中學習藝術與美感。白天充滿活力的探索行程，夜晚則轉化為光影交織的夢幻表演世界，帶來截然不同的感官體驗。邀請大家一起走進怪獸叢林，在笑聲與創意中，開啟屬於夏日的藝術冒險！
07/11-07/19
•新北市政府1樓大廳
（板橋區中山路一段161號）
•市民廣場及府中廣場
（板橋區府中路）
•02-2950-9750#106李先生
•更多活動詳情請上官網或電洽查詢
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