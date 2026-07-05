2026礦山藝術季-時間的礦脈：未來之金

礦山藝術季自2020年即以礦業地景與在地記憶為核心，透過藝術家與居民共創的方式，將礦山視為一座開放的文化現場。歷屆主題將焦點逐步從礦物資源轉向文化之礦、人之礦，深化礦山作為時間與情感的容器。2026年延續此一脈絡，以「時間的礦脈：未來之金」為主題，將採礦視為一種跨時間的行動：不只是對地質的掘進，也是一種對歷史的回望、對當下的感知，以及對未來的想像。

2026年以「尋寶路徑」作為體驗藝術季的方式，透過尋寶任務設計，邀請民眾到礦山行走並參與其中。主線任務以地景藝術作品為節點，年度藝術家周學涵《副本：金瓜石》及康雅筑《尋金慕那遺忘之時》，打破往常大家對地景藝術作品的想像，將作品拆解為小小的寶礦，藏在聚落中，帶領大家進行一場對礦山微觀的滲透。民眾依照藏寶圖的線索完成作品探訪，獲得神秘任務寶石。

作為深度探索的支線任務，文化行旅以「尋金之路」為起點，規劃「金瓜石・礦山記憶」、「金瓜石・山城故事」及「水湳洞・山海秘寶」等3條體驗路線，透過走讀行旅，用步行及觀察，讓參與者在藝術作品之外，進一步理解礦山文化紋理。強化場域與歷史脈絡之連結，擴大藝術季的地景範圍與文化深度。

盜魂爵士樂團、蘇俊穎木偶劇團及楊雨樵將成為藝術季的限定NPC，帶來3場限定表演節目，使礦山在特定時刻產生共振與聚集。

歡迎大家一起來參與這場勘探未來之金的行動，沿著蜿蜒小巷，用不同視角來觀察這座山城，一起尋找這些等待被發現、挖掘的礦石，以第一視角共同拼湊藝術季樣貌，找尋作品、感知當下，並生成對未來的想像。

07/03-08/23

•新北市立黃金博物館

（瑞芳區金光路8號）

•02-2496-2800#2811

•mineartfestival.com

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