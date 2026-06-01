2026藝術0距離-到處跳舞在樹林
「藝術0距離―到處跳舞在樹林」由微光製造策劃執行，邀請樂齡朋友從呼吸出發，透過身體探索重新感受動作與感知的可能。課程透過遊戲式引導與主題式動作探索為方法，帶領參與者從自身的生活經驗與身體感受出發，在觀察、分享與互動的過程中，逐步打開原本習慣的身體使用方式，發展屬於自己的動作語彙，也在彼此之間建立一起舞動的節奏與關係。
本次計畫將透過為期兩週的舞蹈工作坊，陪伴參與者整理在過程中逐步生成的身體姿態與動作片段，並進一步結合燈光與劇場空間的安排，使這些來自日常經驗的感受與記憶，轉化為可以被觀看與分享的舞蹈畫面，呈現於舞台上。透過從工作坊到劇場呈現的創作歷程，讓每一位參與者都能以自己的身體為媒介，說出屬於自己的故事，也共同完成一段溫暖而動人的共舞經驗。
06/02-06/14工作坊
06/14，15:00工作坊呈現演出
•樹林藝文中心
（樹林區樹新路40之8號）
•02-2682-0035
•reurl.cc/53Ozyz
•更多活動詳情請上官網或電洽查詢
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