2026藝術0距離-到處跳舞在樹林

「藝術0距離―到處跳舞在樹林」由微光製造策劃執行，邀請樂齡朋友從呼吸出發，透過身體探索重新感受動作與感知的可能。課程透過遊戲式引導與主題式動作探索為方法，帶領參與者從自身的生活經驗與身體感受出發，在觀察、分享與互動的過程中，逐步打開原本習慣的身體使用方式，發展屬於自己的動作語彙，也在彼此之間建立一起舞動的節奏與關係。

本次計畫將透過為期兩週的舞蹈工作坊，陪伴參與者整理在過程中逐步生成的身體姿態與動作片段，並進一步結合燈光與劇場空間的安排，使這些來自日常經驗的感受與記憶，轉化為可以被觀看與分享的舞蹈畫面，呈現於舞台上。透過從工作坊到劇場呈現的創作歷程，讓每一位參與者都能以自己的身體為媒介，說出屬於自己的故事，也共同完成一段溫暖而動人的共舞經驗。

06/02-06/14工作坊

06/14，15:00工作坊呈現演出

•樹林藝文中心

（樹林區樹新路40之8號）

•02-2682-0035

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