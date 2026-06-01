2026新北夏至音樂節-法式浪漫與在地原創的交響

初夏微風輕拂，當白晝逐漸拉長，一年中最具生命力的季節即將到來。源自法國的「夏至音樂節（FêtedelaMusique）」精神，今年將在新北市鶯歌綻放嶄新光芒。2026新北夏至音樂節將於6月20日至21日於新北市美術館戶外園區盛大登場。這不僅是一場音樂展演，更是一場跨越國界、融合在地與國際的文化盛會，邀請所有熱愛藝術的心靈，共同譜寫夏至最動人的樂章。

傳承法式精神：讓音樂在城市中零距離發生

夏至音樂節的起源可追溯至1982年的法國，其核心理念在於打破音樂廳的藩籬，讓「音樂屬於每個人」。這種鼓勵民眾走上街頭、在公共空間自由發聲的精神，與新北市致力於推動文化平權、打造藝術生活圈的願景不謀而合。

新北市政府文化局表示，今年的夏至音樂節以此精神為基底，結合新北市美術館的現代藝術氛圍，打造一個無邊界的展演場域。在這裡，音樂不再高高在上，而是與微風、草地和市集交織，成為民眾日常風景的一部分。這是一場屬於大家的慶典，讓每一份對音樂的熱情都能被看見、被聽見。

尋找30組原創能量：舞台徵選計畫火熱展開

為了發掘並支持在地音樂創作，今年活動特別推出「舞台徵選計畫」，廣邀所有音樂愛好者與創作者參與。不限國籍、不限年紀，更不拘泥於音樂種類，只要具備獨特的音樂表現與創意編排，都有機會站上這個國際化的舞台。

通過公開徵選，今年選拔出30組優秀團隊。將在夏至音樂節期間帶來精彩的完整演出，並與國內外音樂人交流、共譜仲夏樂章。

亮點交織：專業卡司與法式市集的感官饗宴

除了徵選舞台的無限潛力，今年的活動陣容更是不容小覷；在法國在台協會、台灣法國文化協會及台灣法國人協會的合作下，不僅邀請到法國來自法國的瑞米·派諾仙爵士三重奏（RémiPanossianTrio）及來自法屬留尼旺的Mounawar，更匯聚了國內知名歌手與樂團包含李竺芯、理想混蛋、洪珮瑜、孫盛希、A_Root同根生、王若琳共同打造跨文化的音樂對話。

此外，活動現場將結合充滿法式風情的「Bonjour好日市集」。超過40家特色攤位將帶來精緻的工藝手作與異國美食。想像一下，在初夏的午後，漫步於美術館的戶外草坪，耳邊迴盪著迷人的旋律，手中品嚐著歐式點心，這將是一場結合聽覺、視覺與味覺的極致饗宴。

2026新北市夏至音樂節，以音樂為橋樑，連結在地力量與國際視野。誠摯邀請您在6月的週末，走入新北美術館，與我們一起在鼓聲、琴弦與聲覺盛會裡、藝術、光雕美術館的視覺饗宴中，感受這座城市深厚的人文底蘊與活力四溢的文化節奏！

Venez vibrer au rythme de l'été！

06/20-06/21

•新北市美術館戶外園區

（新北市鶯歌區館前路300號）

•event@jollifycreative.com

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•更多詳情請上新北市政府文化局官網查詢