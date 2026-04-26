新莊廟街珍藏著橫跨三世紀的歷史聲軌，是擁有豐富文化資產、傳統產業、百年廟宇、特色老店的文化重地。新北市政府文化局於5月30日至6月21日以「聲音」為主題，辦理一系列的藝文饗宴，將深厚的廟會文化轉化為當代的感官對話，邀請大眾走入古色古香的巷弄，重新聆聽屬於新莊的聲音。

主活動於6月6日在新月廣場辦理跨界音樂會。邀請A_Root同根生、HowZ、李英宏創作型歌手，與在地團隊包括中港厝俊賢堂、光華國小管樂團、新莊高中管樂團、頭前庄官將首、新西園掌中劇團共同合作，透過改編《新莊街之歌》、製作全新歌曲，將新莊特有的傳統文化揉合進當代旋律，展現傳統藝術在現今時代下的無限可能。

此外，6月7日延續前一天的熱潮，邀請新義和歌劇團、已故人間國寶楊秀卿的藝生張雅淳、鐵四帝文化藝術團隊、新西園掌中劇團於新莊慈祐宮、武聖廟進行展演；活動期間亦規劃深度走讀、工藝體驗、集章活動與主題展覽等，讓民眾能夠穿梭於百年古廟與歷史巷弄間，透過雙耳傾聽地景，將新莊譜進記憶。

新莊廟街除了深厚的古蹟底蘊，街上迷人魅力莫過於遠近馳名的百年糕餅與道地小吃，還有入夜後熱鬧的廟街夜市，值得期待的是，本次活動期間正逢農曆五月初一「新莊大拜拜」―新莊地藏庵文武大眾爺祭典。這場一年一度的信仰慶典，為廟街注入沸騰的節慶能量。誠摯邀請民眾趁此佳期走訪新莊，體驗專屬於在地的廟會祭典。

05/30-6/21

•新月廣場、新莊廟街

（新莊區新莊路）

•02-2960-3456#4622林小姐

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