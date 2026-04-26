2026新北市鼓藝節
新北市代表性文化盛事「新北市鼓藝節」於2026年邁入第二十週年。今年以「震鼓爍今」為題，回望「响仁和」鼓藝傳承初心，也象徵鼓樂文化在當代綻放光芒，將於5月16日至17日於新莊體育園區陽光草坪連續展演兩日。
5月16日開幕首日「震鼓場」，由橫跨國小至大學的「歐鼓特青少年鼓藝團」與在地「新莊鼓藝團」揭開序幕。當晚二十週年特別企劃，匯聚日本鼓童大師藤本吉利、林田博幸、披田野修一，以及御鼓坊陳文吉，共擊主題曲；隨後由海馬樂團、身聲擊樂團、SamuraiMusicZI-PANG及優人神鼓輪番演出，展現震撼人心的鼓藝能量。
5月17日週日晚間的「爍今場」聚焦國際視野，邀集西非空空把樂團、歐陽慧珍舞蹈團、韓國HATA與日本TaikoLegendsHA-Hi-Fu。壓軸則由韓、日、臺藝文團隊帶來跨國、跨領域大聯演，讓不同土地的鼓聲彼此呼應，開啟鼓藝邁向下個世代的序幕。
除了新莊主場，鼓聲亦遍及新北各地。5月23日於三峽長福巖清水祖師廟前廣場演出，由三峽大成國小太鼓隊、搬鼓人表演藝術團、魯夿旮文化樂團與花響鼓樂團，在古蹟廟宇前敲響土地情感；5月24日移師八里新北市永續環境教育中心前草皮，由八里米倉國小鼓藝隊X八里坌擊樂團、艸創心演擊樂場、宋坤傳藝與Drumily擊樂團接力演出。誠摯邀請市民共襄盛舉，感受這場跨越二十年的心靈共振。
•新莊體育園區陽光草坪
（新北市新莊區公園路36號）
•02-2960-3456#4512游小姐
•www.culture.ntpc.gov.tw/
•更多活動詳情請上官網或電洽查詢
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