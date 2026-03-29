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2026板橋435藝文特區「435藝啟童樂」兒童節活動

聯合新聞網／ 新北市藝遊

小朋友最愛的節日來啦――兒童節！「板橋435藝文特區」自2024年起推出「435藝啟童樂」，規劃專屬親子家庭與孩童的主題系列活動，邀請大小朋友一起走進藝術與探索的歡樂世界，今年活動將於4月3日至4月5日期間熱鬧展開！

今年活動以「STEAM跨域學習、感官肢體發展」為核心，規劃六大系列、共29堂豐富多元的體驗課程，更與園區進駐藝術家、表演藝術團隊及多家專業幼教廠商與師資共同策辦，打造橫跨科學實驗、機械原理、樂高動力積木、藝術創作及數字概念，還有故事五感探索、職人體驗與肢體律動等多元領域體驗，讓孩子在玩樂中培養觀察力、創造力，學習解決問題及團體合作的能力，讓不同年齡層的孩子都能在課程中探索興趣、培養能力，同時也鼓勵家長陪伴參與，在共同體驗中增進親子互動與情感交流，共創家庭回憶的美好時光。

除了精彩課程體驗，園區擁有廣大的草坪，以及2025年全新開放的「435FUN電樂園」兒童遊戲場，歡迎親子家庭前來跑跳放電、野餐同樂，今年活動亦規劃多波段主題開箱與課程釋出，從角色任務挑戰、跨域探索到創藝手作，層層揭開兒童節的驚喜亮點，歡迎追蹤板橋435藝文特區FB粉絲專業及園區官網頁面，才不會錯過喲！

04/03-04/05

•板橋435藝文特區

（板橋區中正路435號）

•02-2969-0366#38林小姐

•www.435.culture.ntpc.gov.tw

•更多活動詳情請上官網或電洽查詢

新北市藝遊

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