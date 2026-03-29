藝向新北 永續共融系列活動陸續登場

響應三鶯捷運線即將通車，新北市文化局攜手新美館、陶博館於４月至６月推出「藝向新北」永續共融系列活動，以「永續發展」及「多元共融」兩大主軸，陸續推出新美館周年館慶、世界民藝俱樂部及春遊三鶯等活動，邀請市民共同參與。

新美館即將滿一周年，新美館與公共電視「台灣國際兒童影展」共同合作，辦理「新美Fun映」影展於3月27日率先登場，以「環境永續、藝術文化、生命教育」為主題，精選歷屆優質短片外，也納入「小導演大夢想工作坊」成果，呈現兒童在專業團隊協助下完成的影像創作，展現想像力與觀點表達。

同期，國際知名阿根廷藝術家托馬斯．薩拉切諾（TomásSaraceno）在臺首度大型個展「共織宇宙」，帶領觀眾穿梭於微觀與行星尺度之間，探索人類與自然的連結。還有從新北紡織與礦業歷史出發的「棉線與石頭」等多項展覽，邀請觀眾走入美術館，共度藝術時光。

4月25日、26日兩天，於新美館戶外園區的周年演唱會，邀請交響樂團、爵士樂團及流行音樂歌手跨界演出，將園區化身城市音樂舞台；還有煙火與無人機展演，以科技與藝術交織的方式點亮夜空。園區內的風格市集，以及市府經發局於捷運農會通廊的主題市集，則集結在地品牌與文創攤位，讓遊客從鶯歌火車站沿路體驗逛市集的樂趣。

5月9、10日以多元文化為主軸的「世界民藝俱樂部」接續登場，活動內容包含民間工藝、民藝百貨市集、多元文化體驗及音樂團體演出，將帶給觀眾充滿異國風情的文化體驗。

廣受民眾喜愛的「春遊三鶯」同樣不容錯過！甕藏春梅、春光同樂、春市集及春光漫步4大主題活動，４月３日至6月21日期間，邀請民眾一同醃脆梅、欣賞表演、逛市集及體驗三鶯文化之旅！

4/25-04/26

餘展覽與活度區段詳官網

•新北市美術館

•鶯歌區館前路300號

•02-2682-0035#18章小姐

•02-2679-6088新美館服務台

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