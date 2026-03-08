快訊

由新北市立淡水古蹟博物館、新北市立十三行博物館共同策畫的「與橋同行―淡八共鳴」水陸雙遊程，即日起一路推行至6月，難得一見的雙遊程以國際地標淡江大橋為主軸，串聯淡水河兩岸陸上的歷史古蹟與考古文化，並獨家包船出航，11條路線涵蓋淡水半日遊的「洋務之路、戰役之路、發達之路、和風之路」，八里半日遊的「十三漫遊、文化輕旅、甜蜜行旅、生態輕旅」，還有橫跨兩岸的全日遊，提供遊客多元豐富的旅遊選擇。最特別的是，所有路線皆可搭乘包船出航，從河海視角飽覽淡水河景，並以最近距離欣賞世界最大跨徑單塔不對稱斜張橋―淡江大橋。

淡古館長蔡美治表示，淡江大橋不僅是重要的交通建設，更是連結淡水歷史脈絡與當代城市發展的新地標。本次水陸雙遊程以「橋」為主軸，透過陸上古蹟導覽與水上航程的結合，引領遊客從不同視角重新認識淡水，感受河海交會所孕育出的多元文化與時代記憶，讓文化走讀不再只是靜態參觀，而是一段可親身體驗的行動歷史。

十三行博物館館長羅珮瑄表示，十三行博物館響應低碳永續政策，特別化身八里「綠色旅遊」起點，規劃十三漫遊到生態輕旅等半日遊，並安排遊客造訪全臺唯一考古咖啡廳「13CAFÉ」，品嚐免費提供的香柚冰茶。期盼大家在嶄新的永續空間中，用味蕾記憶在地風味，共同實踐一場對身體健康、對環境友善的療癒之旅。

「與橋同行―淡八共鳴」水陸雙遊程同步在淡古官方網站、十三行官方網站同步開放線上報名，凡報名成功並參加者，可獲得專屬訂製的「漫遊水岸徽章套組」1組，歡迎有興趣的人把握機會，一起參與這場兼具歷史與娛樂的水陸雙遊程，詳細路線請至活動網站https://event.jwimarketing.com/THM/查詢。

即日起至06/26

•新北市立淡水古蹟博物館

（淡水區中正路一段6巷32-2號）

•新北市立十三行博物館

（八里區博物館路200號）

•02-2623-1001服務臺

02-2619-1313#307服務臺

•https://event.jwimarketing.com/thm/

•更多活動詳情請上官網或電洽查詢

