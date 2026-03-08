聽新聞
0:00 / 0:00
2026 茶山繚療
@UdnCms3Tag-bd40779c-ece3-411e-8eb4-f89b5a762612
茶山繚療：春澗學 聊一場茶山的療癒漫語
新北茶山能量，不只存在於坪林。大茶山串起的「綠色山林美學廊帶」橫跨新店至雙溪一帶，是一條由山脈與水系交織而成的文化軸線。今年，茶山繚療從坪林出發，開啟「綠色山林」廊帶的美學實踐。
本次茶山繚療以「春澗學」為題，將茶山的療癒與生機比喻為春日微雨細膩成澗，流淌成一條生機脈流。「春澗學」，不僅承載了「茶、山、水」三大核心，更回應今年度在地域擴張、在地創生、文化能量的願景。
「茶山繚療」主場市集將於3月21日至22日在坪林茶業博物館登場，集結餐飲、工藝品牌，並規劃茶席、工作坊與藝文演出，打造可被看見、品嚐與學習的「大茶山縮影」。自3月1日至4月30日，更串聯廊帶中的九組團隊――三組餐飲空間、三組工藝職人與三組物產品牌：翻玩茶、山、水三大主題，將物產與工藝品融入餐飲創作，打造三款聯名餐飲、展覽與體驗活動，將茶山創生脈動與資源，溫柔地引入日常。
同時，為深化各區連結，兩個月期間推出遊程與線上集章，於特定點集滿3個章，即可於兌換「茶山香包」。香包以坪林茶作為基底並導入多種茶山植物，民眾可用心靈嗅聞、調配，製作屬於自己的茶山記憶氣息。
邀請民眾在春日裡相約――聊一場茶山的療癒慢語。歡迎自新北市政府文化局臉書與茶山繚療官網關注與報名。
03/21-03/22
•新北市坪林茶業博物館
（坪林區水德里水聳淒坑19-1號）
•02-2960-3456#4512游小姐
•www.2026springflow.com.tw
•更多活動詳情請上官網或電洽查詢
@UdnCms3Tag-a9ee6b31-0368-4761-8e42-ccae47b82363
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。