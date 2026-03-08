@UdnCms3Tag-bd40779c-ece3-411e-8eb4-f89b5a762612

茶山繚療：春澗學 聊一場茶山的療癒漫語

新北茶山能量，不只存在於坪林。大茶山串起的「綠色山林美學廊帶」橫跨新店至雙溪一帶，是一條由山脈與水系交織而成的文化軸線。今年，茶山繚療從坪林出發，開啟「綠色山林」廊帶的美學實踐。

本次茶山繚療以「春澗學」為題，將茶山的療癒與生機比喻為春日微雨細膩成澗，流淌成一條生機脈流。「春澗學」，不僅承載了「茶、山、水」三大核心，更回應今年度在地域擴張、在地創生、文化能量的願景。

「茶山繚療」主場市集將於3月21日至22日在坪林茶業博物館登場，集結餐飲、工藝品牌，並規劃茶席、工作坊與藝文演出，打造可被看見、品嚐與學習的「大茶山縮影」。自3月1日至4月30日，更串聯廊帶中的九組團隊――三組餐飲空間、三組工藝職人與三組物產品牌：翻玩茶、山、水三大主題，將物產與工藝品融入餐飲創作，打造三款聯名餐飲、展覽與體驗活動，將茶山創生脈動與資源，溫柔地引入日常。

同時，為深化各區連結，兩個月期間推出遊程與線上集章，於特定點集滿3個章，即可於兌換「茶山香包」。香包以坪林茶作為基底並導入多種茶山植物，民眾可用心靈嗅聞、調配，製作屬於自己的茶山記憶氣息。

邀請民眾在春日裡相約――聊一場茶山的療癒慢語。歡迎自新北市政府文化局臉書與茶山繚療官網關注與報名。

03/21-03/22

•新北市坪林茶業博物館

（坪林區水德里水聳淒坑19-1號）

•02-2960-3456#4512游小姐

•www.2026springflow.com.tw

•更多活動詳情請上官網或電洽查詢

@UdnCms3Tag-a9ee6b31-0368-4761-8e42-ccae47b82363