2026 茶山繚療

聯合新聞網／ 新北市藝遊

茶山繚療：春澗學 聊一場茶山的療癒漫語

新北茶山能量，不只存在於坪林。大茶山串起的「綠色山林美學廊帶」橫跨新店至雙溪一帶，是一條由山脈與水系交織而成的文化軸線。今年，茶山繚療從坪林出發，開啟「綠色山林」廊帶的美學實踐。

本次茶山繚療以「春澗學」為題，將茶山的療癒與生機比喻為春日微雨細膩成澗，流淌成一條生機脈流。「春澗學」，不僅承載了「茶、山、水」三大核心，更回應今年度在地域擴張、在地創生、文化能量的願景。

「茶山繚療」主場市集將於3月21日至22日在坪林茶業博物館登場，集結餐飲、工藝品牌，並規劃茶席、工作坊與藝文演出，打造可被看見、品嚐與學習的「大茶山縮影」。自3月1日至4月30日，更串聯廊帶中的九組團隊――三組餐飲空間、三組工藝職人與三組物產品牌：翻玩茶、山、水三大主題，將物產與工藝品融入餐飲創作，打造三款聯名餐飲、展覽與體驗活動，將茶山創生脈動與資源，溫柔地引入日常。

同時，為深化各區連結，兩個月期間推出遊程與線上集章，於特定點集滿3個章，即可於兌換「茶山香包」。香包以坪林茶作為基底並導入多種茶山植物，民眾可用心靈嗅聞、調配，製作屬於自己的茶山記憶氣息。

邀請民眾在春日裡相約――聊一場茶山的療癒慢語。歡迎自新北市政府文化局臉書與茶山繚療官網關注與報名。

03/21-03/22

•新北市坪林茶業博物館

（坪林區水德里水聳淒坑19-1號）

•02-2960-3456#4512游小姐

•www.2026springflow.com.tw

•更多活動詳情請上官網或電洽查詢

相關新聞

與橋同行―淡八共鳴

●資料提供/新北市立淡水古蹟博物館、新北市立十三行博物館

2026 茶山繚療

●資料提供 / 新北市政府文化局

如果這都不算Ai 我有什麼好Bi?

本展以語言雙關為起點，對照人工智慧與情感理解的差異，運用影像、裝置、聲音與現成物，轉化旅遊經驗與日常素材，探討觀光、科技、消費與真實感受之間曖昧而流動的界線。

2026馬年文化走春 《馬力全開 福氣滿載 》

新北博物館文化走春，從年前一路玩到元宵 馬年到來，新北邀你以文化開啟新年的第一趟旅程！新北市政府文化局延續深受市民與遊客喜愛的「文化走春」，於今年春節推出「馬力全開．福氣滿載」新北博物館文化走春系列活動，結合新北市藝文場館、五條美學廊帶與周邊景點，規劃從年前暖身、春節走春到元宵壓軸的三波段活動，讓民眾一路玩、一路收集、一路把好運帶回家。

閃耀新北─ 1314 跨河煙火

新北市年度最盛大的跨年活動「閃耀新北－ 1314 跨河煙火」將於 2025 年12 月31 日晚間盛大登場！活動橫跨淡水與八里兩岸，在淡水漁人碼頭、海關碼頭與八里左岸公園三大場域，打造「雙河岸、雙舞臺」的嶄新格局。這場融合音樂、藝術、美食與觀光的嘉年華，邀請全民一同在淡水河畔迎接充滿希望的2026 年。

LINE FRIENDS 總動員 新北歡樂耶誕城歡笑45天

2025 新北歡樂耶誕城今年以「馬戲嘉年華」為主題並與全球知名的「LINE FRIENDS& LINE FRIENDS minini」角色IP 合作，打造可愛趣味的藝術裝置，分布在市民廣場、站前廣場、萬坪公園、府中廣場以及板橋轉運站等區域。

