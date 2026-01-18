如果這都不算Ai 我有什麼好Bi?

If this ain’t Ai, don’t make me Bi.

本展由藝術團體「其實你不懂我的心」提出展覽計畫，展覽標題改寫自大眾朗朗上口的歌詞「如果這都不算愛，我有什麼好悲哀。」相對於「Ai」指涉的人工智慧（A.I.），藝術家則以「Bi」反問何謂人工智慧；在發音上，前者對應了中文裡的「愛」；後者則連結臺語中的「悲哀」（pi-ai）。藝術家以有如冷笑話、惡趣味的語言遊戲，讓作品的意義在展覽中持續地產生可被誤讀的空間，並以不同的觀看視角賦予新的理解方式。

展覽從宣傳上容易混用的兩個地名——臺灣的北海岸與日本的北海道做為出發點，在對照個人記憶與集體經驗裡，探討實際走訪兩地所產生的認知差異。他們以影像、空間與聲音裝置，呈現旅途拍攝的家庭影像與街頭訪問等素材，以及個別議題在不同角度下的解讀空間；亦以裝置與繪畫的現地製作，轉化社群媒體中推播的商品，反思觀光與形象包裝的再現問題；並透過紀念品與療癒小物等現成物，拆解打卡景點與觀者間的情感聯繫。

此次參與展出的邱子晏、倪祥、馮志銘、簡志峰等藝術家，在口語對話的過程中，從單一主題向外延伸出各自的創作，回應如科技∕人工、盜版∕山寨、觀光∕消費、勞動∕藝術等議題。藝術家透過影像、燈光與聲音等元素，重新安排展覽作品與空間的關係，並邀請觀眾在多重敘事的影像景觀裡，思考介於真實與虛構的身體經驗。

01/17-04/12

新北市美術館

（鶯歌區館前路300號）

02-2679-6088服務臺

www.ntcart.museum

更多活動詳情請上官網或電洽查詢