快訊

115學測國文／比預期難！閱讀量大選項又相近 考生嘆「沒幾題確定」：心裡很沒底

不忍家人被誤會…洪詩首回應照顧失智公公 「只是愛屋及烏」

伊朗神秘訊息讓川普取消美軍空襲 華郵揭內幕：抗議者崩潰「被拋棄」

如果這都不算Ai 我有什麼好Bi?

聯合新聞網／ 新北市藝遊

如果這都不算Ai 我有什麼好Bi?

If this ain’t Ai, don’t make me Bi.

本展由藝術團體「其實你不懂我的心」提出展覽計畫，展覽標題改寫自大眾朗朗上口的歌詞「如果這都不算愛，我有什麼好悲哀。」相對於「Ai」指涉的人工智慧（A.I.），藝術家則以「Bi」反問何謂人工智慧；在發音上，前者對應了中文裡的「愛」；後者則連結臺語中的「悲哀」（pi-ai）。藝術家以有如冷笑話、惡趣味的語言遊戲，讓作品的意義在展覽中持續地產生可被誤讀的空間，並以不同的觀看視角賦予新的理解方式。

展覽從宣傳上容易混用的兩個地名——臺灣的北海岸與日本的北海道做為出發點，在對照個人記憶與集體經驗裡，探討實際走訪兩地所產生的認知差異。他們以影像、空間與聲音裝置，呈現旅途拍攝的家庭影像與街頭訪問等素材，以及個別議題在不同角度下的解讀空間；亦以裝置與繪畫的現地製作，轉化社群媒體中推播的商品，反思觀光與形象包裝的再現問題；並透過紀念品與療癒小物等現成物，拆解打卡景點與觀者間的情感聯繫。

此次參與展出的邱子晏、倪祥、馮志銘、簡志峰等藝術家，在口語對話的過程中，從單一主題向外延伸出各自的創作，回應如科技∕人工、盜版∕山寨、觀光∕消費、勞動∕藝術等議題。藝術家透過影像、燈光與聲音等元素，重新安排展覽作品與空間的關係，並邀請觀眾在多重敘事的影像景觀裡，思考介於真實與虛構的身體經驗。

01/17-04/12

新北市美術館

（鶯歌區館前路300號）

02-2679-6088服務臺

www.ntcart.museum

更多活動詳情請上官網或電洽查詢

新北市藝遊

追蹤

延伸閱讀

台灣燈會竹編主燈「光之新徑」 再邀享譽國際地景藝術家王文志操刀

美國表演藝術紐約年會 台灣展示豐富創作能量

駁斥AI「末日敘事」 黃仁勳：極具殺傷力、將嚴重傷害產業

蘋果新Siri攜手谷歌Gemini 馬斯克批反競爭行為

相關新聞

如果這都不算Ai 我有什麼好Bi?

本展以語言雙關為起點，對照人工智慧與情感理解的差異，運用影像、裝置、聲音與現成物，轉化旅遊經驗與日常素材，探討觀光、科技、消費與真實感受之間曖昧而流動的界線。

2026馬年文化走春 《馬力全開 福氣滿載 》

新北博物館文化走春，從年前一路玩到元宵 馬年到來，新北邀你以文化開啟新年的第一趟旅程！新北市政府文化局延續深受市民與遊客喜愛的「文化走春」，於今年春節推出「馬力全開．福氣滿載」新北博物館文化走春系列活動，結合新北市藝文場館、五條美學廊帶與周邊景點，規劃從年前暖身、春節走春到元宵壓軸的三波段活動，讓民眾一路玩、一路收集、一路把好運帶回家。

閃耀新北─ 1314 跨河煙火

新北市年度最盛大的跨年活動「閃耀新北－ 1314 跨河煙火」將於 2025 年12 月31 日晚間盛大登場！活動橫跨淡水與八里兩岸，在淡水漁人碼頭、海關碼頭與八里左岸公園三大場域，打造「雙河岸、雙舞臺」的嶄新格局。這場融合音樂、藝術、美食與觀光的嘉年華，邀請全民一同在淡水河畔迎接充滿希望的2026 年。

LINE FRIENDS 總動員 新北歡樂耶誕城歡笑45天

2025 新北歡樂耶誕城今年以「馬戲嘉年華」為主題並與全球知名的「LINE FRIENDS& LINE FRIENDS minini」角色IP 合作，打造可愛趣味的藝術裝置，分布在市民廣場、站前廣場、萬坪公園、府中廣場以及板橋轉運站等區域。

映於自然：胡達華、廖添旺雙個展

新北市美術館為彰顯新北市豐富多元的藝術創作能量，帶動自由藝術創作風氣，推出「新美藝廊」計畫，提供全民參與展示的平臺。「新美藝廊」首屆展覽邀請深受新北城市自然景觀啟發之創作者：胡達華與康添旺，一同展出，以「映於自然」為題，呈現藝術家對自然的凝視與靜觀描繪，融入山河地貌、生活景象，打造嶄新的觀看光譜，同時呈現兩種截然不同卻相互映照的創作視野。

2025新北市美展：藝術交會 創意無限

新北市政府為了培育新世代藝術人才，激發藝術創作潛能，每年盛大舉辦「新北市美展 」。2025年新北市美展迎來第 37 屆，是藝術愛好者交流靈感、深化美學體驗的重要平臺。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。