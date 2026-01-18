快訊

115學測國文／比預期難！閱讀量大選項又相近 考生嘆「沒幾題確定」：心裡很沒底

不忍家人被誤會…洪詩首回應照顧失智公公 「只是愛屋及烏」

伊朗神秘訊息讓川普取消美軍空襲 華郵揭內幕：抗議者崩潰「被拋棄」

2026馬年文化走春 《馬力全開 福氣滿載 》

聯合新聞網／ 新北市藝遊

新北博物館文化走春 從年前一路玩到元宵

馬年到來，新北邀你以文化開啟新年的第一趟旅程！新北市政府文化局延續深受市民與遊客喜愛的「文化走春」，於今年春節推出 「馬力全開．福氣滿載」 新北博物館文化走春系列活動，結合新北市藝文場館、五條美學廊帶與周邊景點，規劃從年前暖身、春節走春到元宵壓軸的三波段活動，讓民眾一路玩、一路收集、一路把好運帶回家。

新北幅員遼闊，從山海地景、歷史古蹟到當代藝術與產業文化，各區皆有獨特魅力。本次文化走春以「五條美學廊帶」出發，邀請大家走進博物館、走進城市街區，透過展覽、體驗與任務互動，串起一趟兼具文化深度與節慶樂趣的春節旅程。

春遊暖身．年前開跑

春節腳步將近，走春暖身活動率先登場！民眾於春節前夕走訪新北市指定藝文場館，包括十三行博物館、淡水古蹟博物館、黃金博物館、鶯歌陶瓷博物館、新北市美術館、坪林茶業博物館及林本源園邸等六館一園，只要於社群平台完成春節指定留言，即可至服務臺兌換限量新北博徽章。在新年來臨前，先為自己的春節行程留下文化紀念。

馬力全開．福氣滿載

除夕與初一團圓後，初二開始正是出遊好時機。初二至初六期間，新北博物館全面啟動走春模式，邀請民眾走進六館一園「轉出好運」，只要在館內消費滿500元，即可獲得扭蛋代幣一枚，轉動扭蛋機，轉出專屬馬年的新春好禮。獎項包含馬年造型壓克力吊飾、馬年限定手提袋等，兼具實用性與收藏價值。

馬年走春．從新北博物館出發

春節期間，新北市各藝文場館也紛紛推出豐富多元的限定活動，適合全家大小一同參與。十三行博物館規劃連續多日的親子互動表演，讓文化與掌聲在歡笑中展開；黃金博物館推出新春限定印章製作，邀請民眾觀看精彩演出過新年；淡水古蹟博物館推出新春限定小物與春聯等手作活動，邀請民眾親手製作專屬的新年祝福；鶯歌陶瓷博物館則規劃一系列春節體驗及DIY課程，讓捏陶的溫度成為新年最珍貴的回憶；新北市美術館連續三天帶來街頭表演與在地市集，打造藝術與生活交織的新春場景；坪林茶業博物館推出新春電影院、馬將賓果及賽馬遊戲，讓民眾在茶山美景中，輕鬆享受熱鬧又富童趣的馬年新春體驗；林本源園邸則準備了春聯揮毫、舞獅及戲曲表演，讓傳統年節氛圍在古蹟園邸熱鬧上演。2026馬年新春，就到新北博物館走春，感受文化與年味交織的美好時光。

好運延燒．抽福袋到元宵

文化走春精彩熱度一路延續至元宵節，民眾只要在春節期間蒐集不同廊帶色系的馬年壓克力吊飾，並於指定期間參加文化局指定任務，就有機會抽中價值千元的「美學廊帶福袋大禮包」，將專屬各美學廊帶的博物館紀念商品帶回家，為馬年的春節回憶畫下幸福句點，活動詳情請關注文化局粉絲專頁。

2026馬年文化走春系列活動，邀請市民闔家馬力全開走進新北博物館，從城市到山海、從歷史到當代，用文化串起旅行，用一顆扭蛋轉動好運氣，福氣滿載的新年旅程就從新北開始！

02/18-02/22 

新北市立各博物館及藝文場館

02-2960-3456#4609 劉小姐

www.culture.ntpc.gov.tw

更多活動詳情請上官網或電洽查詢

新北市藝遊

追蹤

延伸閱讀

國民黨年前確定新北人選 侯友宜：全力以赴找出適合人選

2026丙午馬年全攻略：屬羊強運、屬龍漏財危機！命理大師教你布局好運勢

新北10.9度、台北15.9度「輻射冷卻有趣對比」 鄭明典指差異是它決定

奇門引動財庫日！明天中午快存入「這個數字」 馬年財氣旺旺來

相關新聞

如果這都不算Ai 我有什麼好Bi?

本展以語言雙關為起點，對照人工智慧與情感理解的差異，運用影像、裝置、聲音與現成物，轉化旅遊經驗與日常素材，探討觀光、科技、消費與真實感受之間曖昧而流動的界線。

2026馬年文化走春 《馬力全開 福氣滿載 》

新北博物館文化走春，從年前一路玩到元宵 馬年到來，新北邀你以文化開啟新年的第一趟旅程！新北市政府文化局延續深受市民與遊客喜愛的「文化走春」，於今年春節推出「馬力全開．福氣滿載」新北博物館文化走春系列活動，結合新北市藝文場館、五條美學廊帶與周邊景點，規劃從年前暖身、春節走春到元宵壓軸的三波段活動，讓民眾一路玩、一路收集、一路把好運帶回家。

閃耀新北─ 1314 跨河煙火

新北市年度最盛大的跨年活動「閃耀新北－ 1314 跨河煙火」將於 2025 年12 月31 日晚間盛大登場！活動橫跨淡水與八里兩岸，在淡水漁人碼頭、海關碼頭與八里左岸公園三大場域，打造「雙河岸、雙舞臺」的嶄新格局。這場融合音樂、藝術、美食與觀光的嘉年華，邀請全民一同在淡水河畔迎接充滿希望的2026 年。

LINE FRIENDS 總動員 新北歡樂耶誕城歡笑45天

2025 新北歡樂耶誕城今年以「馬戲嘉年華」為主題並與全球知名的「LINE FRIENDS& LINE FRIENDS minini」角色IP 合作，打造可愛趣味的藝術裝置，分布在市民廣場、站前廣場、萬坪公園、府中廣場以及板橋轉運站等區域。

映於自然：胡達華、廖添旺雙個展

新北市美術館為彰顯新北市豐富多元的藝術創作能量，帶動自由藝術創作風氣，推出「新美藝廊」計畫，提供全民參與展示的平臺。「新美藝廊」首屆展覽邀請深受新北城市自然景觀啟發之創作者：胡達華與康添旺，一同展出，以「映於自然」為題，呈現藝術家對自然的凝視與靜觀描繪，融入山河地貌、生活景象，打造嶄新的觀看光譜，同時呈現兩種截然不同卻相互映照的創作視野。

2025新北市美展：藝術交會 創意無限

新北市政府為了培育新世代藝術人才，激發藝術創作潛能，每年盛大舉辦「新北市美展 」。2025年新北市美展迎來第 37 屆，是藝術愛好者交流靈感、深化美學體驗的重要平臺。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。