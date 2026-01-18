2026馬年文化走春 《馬力全開 福氣滿載 》

新北博物館文化走春 從年前一路玩到元宵

馬年到來，新北邀你以文化開啟新年的第一趟旅程！新北市政府文化局延續深受市民與遊客喜愛的「文化走春」，於今年春節推出 「馬力全開．福氣滿載」 新北博物館文化走春系列活動，結合新北市藝文場館、五條美學廊帶與周邊景點，規劃從年前暖身、春節走春到元宵壓軸的三波段活動，讓民眾一路玩、一路收集、一路把好運帶回家。

新北幅員遼闊，從山海地景、歷史古蹟到當代藝術與產業文化，各區皆有獨特魅力。本次文化走春以「五條美學廊帶」出發，邀請大家走進博物館、走進城市街區，透過展覽、體驗與任務互動，串起一趟兼具文化深度與節慶樂趣的春節旅程。

春遊暖身．年前開跑

春節腳步將近，走春暖身活動率先登場！民眾於春節前夕走訪新北市指定藝文場館，包括十三行博物館、淡水古蹟博物館、黃金博物館、鶯歌陶瓷博物館、新北市美術館、坪林茶業博物館及林本源園邸等六館一園，只要於社群平台完成春節指定留言，即可至服務臺兌換限量新北博徽章。在新年來臨前，先為自己的春節行程留下文化紀念。

馬力全開．福氣滿載

除夕與初一團圓後，初二開始正是出遊好時機。初二至初六期間，新北博物館全面啟動走春模式，邀請民眾走進六館一園「轉出好運」，只要在館內消費滿500元，即可獲得扭蛋代幣一枚，轉動扭蛋機，轉出專屬馬年的新春好禮。獎項包含馬年造型壓克力吊飾、馬年限定手提袋等，兼具實用性與收藏價值。

馬年走春．從新北博物館出發

春節期間，新北市各藝文場館也紛紛推出豐富多元的限定活動，適合全家大小一同參與。十三行博物館規劃連續多日的親子互動表演，讓文化與掌聲在歡笑中展開；黃金博物館推出新春限定印章製作，邀請民眾觀看精彩演出過新年；淡水古蹟博物館推出新春限定小物與春聯等手作活動，邀請民眾親手製作專屬的新年祝福；鶯歌陶瓷博物館則規劃一系列春節體驗及DIY課程，讓捏陶的溫度成為新年最珍貴的回憶；新北市美術館連續三天帶來街頭表演與在地市集，打造藝術與生活交織的新春場景；坪林茶業博物館推出新春電影院、馬將賓果及賽馬遊戲，讓民眾在茶山美景中，輕鬆享受熱鬧又富童趣的馬年新春體驗；林本源園邸則準備了春聯揮毫、舞獅及戲曲表演，讓傳統年節氛圍在古蹟園邸熱鬧上演。2026馬年新春，就到新北博物館走春，感受文化與年味交織的美好時光。

好運延燒．抽福袋到元宵

文化走春精彩熱度一路延續至元宵節，民眾只要在春節期間蒐集不同廊帶色系的馬年壓克力吊飾，並於指定期間參加文化局指定任務，就有機會抽中價值千元的「美學廊帶福袋大禮包」，將專屬各美學廊帶的博物館紀念商品帶回家，為馬年的春節回憶畫下幸福句點，活動詳情請關注文化局粉絲專頁。

2026馬年文化走春系列活動，邀請市民闔家馬力全開走進新北博物館，從城市到山海、從歷史到當代，用文化串起旅行，用一顆扭蛋轉動好運氣，福氣滿載的新年旅程就從新北開始！

