閃耀新北─ 1314 跨河煙火
•資料提供 / 新北市政府文化局
新北市年度最盛大的跨年活動「閃耀新北－ 1314 跨河煙火」將於 2025 年12 月31 日晚間盛大登場！活動橫跨淡水與八里兩岸，在淡水漁人碼頭、海關碼頭與八里左岸公園三大場域，打造「雙河岸、雙舞臺」的嶄新格局。這場融合音樂、藝術、美食與觀光的嘉年華，邀請全民一同在淡水河畔迎接充滿希望的2026 年。
本次跨年音樂盛典匯聚海內外重量級藝人與新生代偶像。淡水星光舞臺卡司星光雲集，從深受親子喜愛的「YOYO 家族」熱力開場，接著有新世代男團 Ozon、唱作女神張語噥、「小男孩樂團x 隨心所欲樂團」的跨界合作、療癒系情歌手黃偉晉、不敗玉女掌門人蘇慧倫，以及華語金曲歌王蕭煌奇攜手李炳輝共演。
八里微光舞臺同樣精彩絕倫，由人氣爆棚的「OPEN ！家族」領銜，金曲天團動力火車、金曲原住民歌后以莉．高露、深情唱將梁文音與陳華將輪番登場。人氣偶像團體 U：NUS、女團babyMINT，以及全能歌手賴晏駒與梁舒涵、韓國新生代女團 BabyDONT Cry也將加入演出。
最後，淡水舞臺與八里舞臺，將各由來自韓國的超人氣女星華莎（Hwasa）以及日本億級串流創作歌手樋口愛壓軸登場。
12/31〔三〕16:30-21:30
• 淡水：淡水漁人碼頭、海關碼頭
• 八里：八里左岸公園
• 02-2276-0182 服務臺
• 更多活動詳情請電洽查詢
