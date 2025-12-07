LINE FRIENDS 總動員 新北歡樂耶誕城歡笑45天

LINE FRIENDS 總動員 新北歡樂耶誕城歡笑45 天

•資料提供 / 新北市政府觀光局

2025 新北歡樂耶誕城今年以「馬戲嘉年華」為主題，巧妙運用創意馬戲元素，結合光影燈飾，營造各式奇幻燦爛的馬戲團場景，並與全球知名的「LINE FRIENDS& LINE FRIENDS minini」角色IP 合作，打造可愛趣味的藝術裝置，分布在市民廣場、站前廣場、萬坪公園、府中廣場以及板橋轉運站等區域，讓民眾走進馬戲嘉年華的歡樂世界，感受節慶的熱力與歡騰！

「2025 新北歡樂耶誕城」不僅有滿滿馬戲趣味的耶誕裝置內容，一系列豐富的活動也於11 月14 日（五）開城後接續展開，其中12 月份精彩活動包含12 月5 日（五）至12 月7 日（日）舉辦洋溢著異國風情的「Freunde willkommen ！德國耶誕市集」以及萬眾矚目的「巨星耶誕演唱會-TheGreatest Show」於12 月13 日（ 六） 至12 月14 日（日）熱情開唱，邀請重磅演唱卡司接連嗨翻耶誕城，而耶誕節12 月25日（四）當日還有「管樂嘉年華 耶誕響叮噹」，帶來多元而動人的音樂饗宴！

即日起至12/28

• 新北市市民廣場、站前廣場、萬坪公園、府中廣場及板橋轉運站周邊

