快訊

遭無人機重創！IAEA：車諾比核災「新石棺」防護罩已擋不住輻射外洩

不只聽音樂！AirPods五大2025必試功能 點頭接電話、耳機變助聽器好用

新北八里鐵皮木材工廠大火 消防局出動159人搶救

LINE FRIENDS 總動員 新北歡樂耶誕城歡笑45天

聯合新聞網／ 新北市藝遊

LINE FRIENDS 總動員 新北歡樂耶誕城歡笑45 天

•資料提供 / 新北市政府觀光局

2025 新北歡樂耶誕城今年以「馬戲嘉年華」為主題，巧妙運用創意馬戲元素，結合光影燈飾，營造各式奇幻燦爛的馬戲團場景，並與全球知名的「LINE FRIENDS& LINE FRIENDS minini」角色IP 合作，打造可愛趣味的藝術裝置，分布在市民廣場、站前廣場、萬坪公園、府中廣場以及板橋轉運站等區域，讓民眾走進馬戲嘉年華的歡樂世界，感受節慶的熱力與歡騰！

「2025 新北歡樂耶誕城」不僅有滿滿馬戲趣味的耶誕裝置內容，一系列豐富的活動也於11 月14 日（五）開城後接續展開，其中12 月份精彩活動包含12 月5 日（五）至12 月7 日（日）舉辦洋溢著異國風情的「Freunde willkommen ！德國耶誕市集」以及萬眾矚目的「巨星耶誕演唱會-TheGreatest Show」於12 月13 日（ 六） 至12 月14 日（日）熱情開唱，邀請重磅演唱卡司接連嗨翻耶誕城，而耶誕節12 月25日（四）當日還有「管樂嘉年華 耶誕響叮噹」，帶來多元而動人的音樂饗宴！

即日起至12/28

• 新北市市民廣場、站前廣場、萬坪公園、府中廣場及板橋轉運站周邊

• christmasland.ntpc.gov.tw

• www.newtaipei.travel

• 新北旅客、 新北旅客

• 更多活動詳情請上官網或電洽查詢

新北市藝遊

追蹤

延伸閱讀

電支iPASS MONEY App乘車碼啟動TPASS 2.0+回饋 每月最高2,500元

AI 影片混淆資訊 全民查假會社邀數發部、Line示警

TPBL／雲豹打造耶誕主題周 中場活動送大獎

東超／12月連兩周主場迎強敵 勇士打造濃濃耶誕風

相關新聞

閃耀新北─ 1314 跨河煙火

新北市年度最盛大的跨年活動「閃耀新北－ 1314 跨河煙火」將於 2025 年12 月31 日晚間盛大登場！活動橫跨淡水與八里兩岸，在淡水漁人碼頭、海關碼頭與八里左岸公園三大場域，打造「雙河岸、雙舞臺」的嶄新格局。這場融合音樂、藝術、美食與觀光的嘉年華，邀請全民一同在淡水河畔迎接充滿希望的2026 年。

LINE FRIENDS 總動員 新北歡樂耶誕城歡笑45天

2025 新北歡樂耶誕城今年以「馬戲嘉年華」為主題並與全球知名的「LINE FRIENDS& LINE FRIENDS minini」角色IP 合作，打造可愛趣味的藝術裝置，分布在市民廣場、站前廣場、萬坪公園、府中廣場以及板橋轉運站等區域。

映於自然：胡達華、廖添旺雙個展

新北市美術館為彰顯新北市豐富多元的藝術創作能量，帶動自由藝術創作風氣，推出「新美藝廊」計畫，提供全民參與展示的平臺。「新美藝廊」首屆展覽邀請深受新北城市自然景觀啟發之創作者：胡達華與康添旺，一同展出，以「映於自然」為題，呈現藝術家對自然的凝視與靜觀描繪，融入山河地貌、生活景象，打造嶄新的觀看光譜，同時呈現兩種截然不同卻相互映照的創作視野。

2025新北市美展：藝術交會 創意無限

新北市政府為了培育新世代藝術人才，激發藝術創作潛能，每年盛大舉辦「新北市美展 」。2025年新北市美展迎來第 37 屆，是藝術愛好者交流靈感、深化美學體驗的重要平臺。

國定古蹟林本源園邸-月光織戀系列活動

國定古蹟林本源園邸品牌活動「霞海月老來林園」與夜間光雕秀，自今年 10月起推出「月光織戀」系列活動，分為為日間月老活動「樓臺情緣」，以及夜間光雕展演「仙履林園」兩大單元。

府中 15：超感官影像體驗展- 感覺器 OFF / ON

現代人們的生活，充斥著影像與聲音訊號的持續輸入，身體感官時常陷入待機與麻木狀態，對周遭刺激的反應逐漸變得模糊。府中15集結8組藝術家與創作團隊，舉辦《感覺器OFF/ON -超感官影像體驗展》邀請觀眾重啟感官。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。