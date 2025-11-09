映於自然：胡達華、廖添旺雙個展

•資料提供 / 新北市美術館

新北市美術館為彰顯新北市豐富多元的藝術創作能量，帶動自由藝術創作風氣，推出「新美藝廊」計畫，提供全民參與展示的平臺。「新美藝廊」首屆展覽邀請深受新北城市自然景觀啟發之創作者：胡達華與康添旺，一同展出，以「映於自然」為題，呈現藝術家對自然的凝視與靜觀描繪，融入山河地貌、生活景象，打造嶄新的觀看光譜，同時呈現兩種截然不同卻相互映照的創作視野。

藝術家胡達華自創「釘畫」技法，使用回收金屬、鐵釘等廢棄材料切割、敲擊、釘合，重構地方風土與城市地景；藝術家康添旺則專注於描繪大地山河與微觀生態，以畫布和自然對話，引領觀眾進入哲思的心境。兩位藝術家透過截然不同的語彙創作，引領觀者穿梭在視覺記憶與心靈感知中，重新認識「自然」的多重面貌。

展覽內容 新北市美術館 / 提供

•2025/9/27~2025/12/14

•新北市美術館 / 探索基地L3（新北市鶯歌區館前路300號）

•(02)2679-6088服務台

•https://ntcart.museum/exhibition/H2509002

