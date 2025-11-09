快訊

2025新北市美展：藝術交會 創意無限

新北市政府為了培育新世代藝術人才，激發藝術創作潛能，每年盛大舉辦「新北市美展 」。2025年新北市美展迎來第 37 屆，是藝術愛好者交流靈感、深化美學體驗的重要平臺。

本屆美展分為「一般組」與「青春組」兩大組別：「一般組」的作品涵蓋水墨、書法、篆刻、膠彩及立體創作五大類別；「青春組」則聚焦於水墨與書法兩類作品，共精選出 74 件傑出得獎力作。展覽將於 114 年 10 月 30 日 至 12 月 7 日在新北市藝文中心開展，歡迎各位蒞臨現場，與作品對話，感受藝術跨越世代的共鳴與啟發，沉浸於這場創意無限的藝術盛宴之中。

•2025/10/30~2025/12/7

•新北市藝文中心（新北市板橋區莊敬路62號）

•(02)2253-4417#122服務台

•https://www.artcenter.ntpc.gov.tw/xceventsnews/cont?xsmsid=0G269627753462801602&sid=0P268560107795805377

•更多活動詳情請上官網或電洽查詢

映於自然：胡達華、廖添旺雙個展

新北市美術館為彰顯新北市豐富多元的藝術創作能量，帶動自由藝術創作風氣，推出「新美藝廊」計畫，提供全民參與展示的平臺。「新美藝廊」首屆展覽邀請深受新北城市自然景觀啟發之創作者：胡達華與康添旺，一同展出，以「映於自然」為題，呈現藝術家對自然的凝視與靜觀描繪，融入山河地貌、生活景象，打造嶄新的觀看光譜，同時呈現兩種截然不同卻相互映照的創作視野。

2025新北市美展：藝術交會 創意無限

新北市政府為了培育新世代藝術人才，激發藝術創作潛能，每年盛大舉辦「新北市美展 」。2025年新北市美展迎來第 37 屆，是藝術愛好者交流靈感、深化美學體驗的重要平臺。

國定古蹟林本源園邸-月光織戀系列活動

國定古蹟林本源園邸品牌活動「霞海月老來林園」與夜間光雕秀，自今年 10月起推出「月光織戀」系列活動，分為為日間月老活動「樓臺情緣」，以及夜間光雕展演「仙履林園」兩大單元。

府中 15：超感官影像體驗展- 感覺器 OFF / ON

現代人們的生活，充斥著影像與聲音訊號的持續輸入，身體感官時常陷入待機與麻木狀態，對周遭刺激的反應逐漸變得模糊。府中15集結8組藝術家與創作團隊，舉辦《感覺器OFF/ON -超感官影像體驗展》邀請觀眾重啟感官。

新北市美術館委製計畫 「楊嘉輝：展亭」

新北市美術館今年啟動「新美委製」（NTCAM COMMISSION）計畫，每兩年邀請國際影響力之藝術家進駐美術館，在具挑戰性的展覽空間進行全新創作。首屆邀請國際知名藝術家楊嘉輝推出《展亭》，探討電腦時代以來，技術媒介、敘事形式與資料庫影像如何發展演化，透過生成式 AI 與多重感官技術，探索科技如何改變人類的感知與觀看模式，讓觀眾沉浸在一連串充滿動態的圖像、聲音與觀念之中。

2025全國兒少陶藝獎

「2025全國兒少陶藝獎」以「站上巔峰：我的運動舞臺」為題，邀請國小至高中職學生以陶藝表現運動精神，精選百件作品於鶯歌陶瓷博物館展出。立體雕塑類首獎范書維《極速幻想》呈現賽車激情，平面彩繪類首獎陳子瑜《看我「撐」霸天空》展現童趣與張力，帶來青春熱血與創意的藝術饗宴。

