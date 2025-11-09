2025新北市美展：藝術交會 創意無限

新北市美術館今年啟動「新美委製」（NTCAM COMMISSION）計畫，每兩年邀請國際影響力之藝術家進駐美術館，在具挑戰性的展覽空間進行全新創作。首屆邀請國際知名藝術家楊嘉輝推出《展亭》，探討電腦時代以來，技術媒介、敘事形式與資料庫影像如何發展演化，透過生成式 AI 與多重感官技術，探索科技如何改變人類的感知與觀看模式，讓觀眾沉浸在一連串充滿動態的圖像、聲音與觀念之中。

2025-09-21 07:09