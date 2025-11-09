2025新北市美展：藝術交會 創意無限
•資料提供 / 新北市政府文化局
新北市政府為了培育新世代藝術人才，激發藝術創作潛能，每年盛大舉辦「新北市美展 」。2025年新北市美展迎來第 37 屆，是藝術愛好者交流靈感、深化美學體驗的重要平臺。
本屆美展分為「一般組」與「青春組」兩大組別：「一般組」的作品涵蓋水墨、書法、篆刻、膠彩及立體創作五大類別；「青春組」則聚焦於水墨與書法兩類作品，共精選出 74 件傑出得獎力作。展覽將於 114 年 10 月 30 日 至 12 月 7 日在新北市藝文中心開展，歡迎各位蒞臨現場，與作品對話，感受藝術跨越世代的共鳴與啟發，沉浸於這場創意無限的藝術盛宴之中。
•2025/10/30~2025/12/7
•新北市藝文中心（新北市板橋區莊敬路62號）
•(02)2253-4417#122服務台
•https://www.artcenter.ntpc.gov.tw/xceventsnews/cont?xsmsid=0G269627753462801602&sid=0P268560107795805377
•更多活動詳情請上官網或電洽查詢
