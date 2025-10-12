國定古蹟林本源園邸-月光織戀系列活動

快訊

月光織戀系列活動

國定古蹟林本源園邸品牌活動「霞海月老來林園」與夜間光雕秀，自今年 10月起推出「月光織戀」系列活動，分為為日間月老活動「樓臺情緣」，以及夜間光雕展演「仙履林園」兩大單元。以臺北霞海城隍廟眾神駐駕祈福與林園古蹟閣樓作背景，融合歷史文化和科技藝術，打造以愛情為主題的夜間系列活動。

「月光織戀 樓臺情緣」(10/04~10/19)

白天活動透過霞海月老的民俗體驗，以及園邸歷史空間中的藝文表演和手作工作坊，讓情侶、好友或親子，都能在園林樓閣間留下幸福回憶。活動期間更推出消費與集章兌換活動，讓民眾有機會獲得限量明信片，珍藏專屬紀念。

「月光織戀 仙履林園」(10/05~12/27)

夜間光雕秀以來青閣古蹟建築作舞臺，汲取牛郎織女的愛情故事靈感，引領民眾沉浸在浪漫的光影之旅。真人表演場次邀請到當代傳奇劇場，帶來光影互動表演，與現場觀眾交織出浪漫情境。

•2025/10/04~2025/12/27

•國定古蹟林本源園邸（新北市板橋區西門街9號）

•https://2025moonlightlove.tw/

•更多活動詳情請上官網查詢

