府中 15：超感官影像體驗展- 感覺器 OFF / ON

超感官影像體驗展- 感覺器 OFF / ON

•資料提供 / 府中 15

現代人們的生活，充斥著影像與聲音訊號的持續輸入，身體感官時常陷入待機與麻木狀態，對周遭刺激的反應逐漸變得模糊。府中15集結8組藝術家與創作團隊，舉辦《感覺器OFF/ON -超感官影像體驗展》邀請觀眾重啟感官，觀察影像、聲音與社群語言對於人類感知的影響，並透過經驗形塑自我，感受數位環境中被放大、格式化，甚至是被演算與建構的情緒反應。

橫跨影像、聲音、互動科技、社群文化等不同領域，帶領觀眾在四層樓的展覽動線中逐步經歷「虛實邊界-登入中」、「感官系統-重啟中」、「情緒訊號-解碼中」、「身分模組-運算中」這四個階段打造一段關於數位感官的深度旅遊與探險。在被各式訊號包圍的生活中，展覽提供一處讓感官暫時「重新啟動」的場域，喚起觀眾對於感覺、情緒與身份的重新認識與思考。

府中15 / 提供
府中15 / 提供

•2025/10/03~2026/03/01

•府中15一樓直播室、三樓-五樓展覽室（新北市板橋區府中路15號）

•(02)2968-3600#276

•https://www.fuzhong15.ntpc.gov.tw/xmdoc/cont?xsmsid=0G253379990382588530

•更多活動詳情請上官網或電洽查詢

新北市藝遊

追蹤

國定古蹟林本源園邸品牌活動「霞海月老來林園」與夜間光雕秀，自今年 10月起推出「月光織戀」系列活動，分為為日間月老活動「樓臺情緣」，以及夜間光雕展演「仙履林園」兩大單元。

現代人們的生活，充斥著影像與聲音訊號的持續輸入，身體感官時常陷入待機與麻木狀態，對周遭刺激的反應逐漸變得模糊。府中15集結8組藝術家與創作團隊，舉辦《感覺器OFF/ON -超感官影像體驗展》邀請觀眾重啟感官。

新北市美術館今年啟動「新美委製」（NTCAM COMMISSION）計畫，每兩年邀請國際影響力之藝術家進駐美術館，在具挑戰性的展覽空間進行全新創作。首屆邀請國際知名藝術家楊嘉輝推出《展亭》，探討電腦時代以來，技術媒介、敘事形式與資料庫影像如何發展演化，透過生成式 AI 與多重感官技術，探索科技如何改變人類的感知與觀看模式，讓觀眾沉浸在一連串充滿動態的圖像、聲音與觀念之中。

「2025全國兒少陶藝獎」以「站上巔峰：我的運動舞臺」為題，邀請國小至高中職學生以陶藝表現運動精神，精選百件作品於鶯歌陶瓷博物館展出。立體雕塑類首獎范書維《極速幻想》呈現賽車激情，平面彩繪類首獎陳子瑜《看我「撐」霸天空》展現童趣與張力，帶來青春熱血與創意的藝術饗宴。

