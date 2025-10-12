府中 15：超感官影像體驗展- 感覺器 OFF / ON

超感官影像體驗展- 感覺器 OFF / ON

•資料提供 / 府中 15

現代人們的生活，充斥著影像與聲音訊號的持續輸入，身體感官時常陷入待機與麻木狀態，對周遭刺激的反應逐漸變得模糊。府中15集結8組藝術家與創作團隊，舉辦《感覺器OFF/ON -超感官影像體驗展》邀請觀眾重啟感官，觀察影像、聲音與社群語言對於人類感知的影響，並透過經驗形塑自我，感受數位環境中被放大、格式化，甚至是被演算與建構的情緒反應。

橫跨影像、聲音、互動科技、社群文化等不同領域，帶領觀眾在四層樓的展覽動線中逐步經歷「虛實邊界-登入中」、「感官系統-重啟中」、「情緒訊號-解碼中」、「身分模組-運算中」這四個階段打造一段關於數位感官的深度旅遊與探險。在被各式訊號包圍的生活中，展覽提供一處讓感官暫時「重新啟動」的場域，喚起觀眾對於感覺、情緒與身份的重新認識與思考。

府中15 / 提供

•2025/10/03~2026/03/01

•府中15一樓直播室、三樓-五樓展覽室（新北市板橋區府中路15號）

•(02)2968-3600#276

•https://www.fuzhong15.ntpc.gov.tw/xmdoc/cont?xsmsid=0G253379990382588530

