新北市美術館委製計畫 「楊嘉輝：展亭」

NTCAM委製計畫（NTCAM COMMISSION）自2025年起啟動，預計每兩年邀請一位／組具國際影響力之藝術家，進駐新北市美術館最具挑戰性的展覽空間，進行委託創作，並以此作為藝術與公眾、社會議題對話的平臺。本計畫首屆邀請國際知名藝術家楊嘉輝（Samson Young）進行創作，其長期致力於跨媒材創作，作品涵蓋聲音藝術、錄像裝置與演出實踐，並以嚴謹的研究與創新語彙，建構具高度前衛性的藝術語境。

展覽「楊嘉輝：展亭」探討自電腦時代以來，技術媒介、敘事形式與資料庫影像如何發展演化，並在今日透過生成式 AI與多重感官技術，重構我們的感知經驗與觀看模式。作品追溯了《THINK》此部影片的根源及後世影響，該片於1964年紐約世界博覽會時，由查爾斯與蕾•伊姆斯（Charles and Ray Eames）為IBM展覽館所創作。在電腦發展 初期的年代，《THINK》將電腦描繪成人類思維如何接收與處理資訊的模型，並透過一連串充滿動態的圖像、聲音與觀念，使觀眾沉浸其中。以《THINK》多螢幕的展示手法與其獨特的視聽節奏編排為出發點，本展同名新作《展亭》重新詮釋這部早期資料庫電影的先驅作品，並反思其文化背景中交織的樂觀與憂慮⸺尤其在當今生成式人工智慧以指數速度擴展資料模式化規模與速度之際。作品結合了影像拍攝與檔案素材，並運用生成式 AI 進行畫面迭代成。製作過程中特別邀請拉縴人男聲合唱團演唱由藝術家創作的新曲，並於臺灣聲響實驗室所設計的多聲道音場中呈現。

2025/09/09~2026/01/04

• 新北市立美術館（新北市鶯歌區館前路300號）

• (02)2679-6088

•https://www.ntcart.museum/exhibition/H2507002

