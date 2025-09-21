快訊

樺加沙颱風最新路徑曝光 最快今下午5時30分海陸警齊發

紐時專欄作家佛里曼：中國人下西洋棋、美國人下跳棋、川普玩大富翁

「超巨怪鳥」傻站路中間！女子大喊快逃 牠竟聽懂人話直接跟回家求收編

新北市美術館委製計畫 「楊嘉輝：展亭」

聯合新聞網／ 新北市藝遊
「楊嘉輝：展亭」 新北市美術館 / 提供
「楊嘉輝：展亭」 新北市美術館 / 提供

●資料提供 / 新北市立美術館

NTCAM委製計畫（NTCAM COMMISSION）自2025年起啟動，預計每兩年邀請一位／組具國際影響力之藝術家，進駐新北市美術館最具挑戰性的展覽空間，進行委託創作，並以此作為藝術與公眾、社會議題對話的平臺。本計畫首屆邀請國際知名藝術家楊嘉輝（Samson Young）進行創作，其長期致力於跨媒材創作，作品涵蓋聲音藝術、錄像裝置與演出實踐，並以嚴謹的研究與創新語彙，建構具高度前衛性的藝術語境。

展覽「楊嘉輝：展亭」探討自電腦時代以來，技術媒介、敘事形式與資料庫影像如何發展演化，並在今日透過生成式 AI與多重感官技術，重構我們的感知經驗與觀看模式。作品追溯了《THINK》此部影片的根源及後世影響，該片於1964年紐約世界博覽會時，由查爾斯與蕾•伊姆斯（Charles and Ray Eames）為IBM展覽館所創作。在電腦發展 初期的年代，《THINK》將電腦描繪成人類思維如何接收與處理資訊的模型，並透過一連串充滿動態的圖像、聲音與觀念，使觀眾沉浸其中。以《THINK》多螢幕的展示手法與其獨特的視聽節奏編排為出發點，本展同名新作《展亭》重新詮釋這部早期資料庫電影的先驅作品，並反思其文化背景中交織的樂觀與憂慮⸺尤其在當今生成式人工智慧以指數速度擴展資料模式化規模與速度之際。作品結合了影像拍攝與檔案素材，並運用生成式 AI 進行畫面迭代成。製作過程中特別邀請拉縴人男聲合唱團演唱由藝術家創作的新曲，並於臺灣聲響實驗室所設計的多聲道音場中呈現。

2025/09/09~2026/01/04

• 新北市立美術館（新北市鶯歌區館前路300號）

• (02)2679-6088

•https://www.ntcart.museum/exhibition/H2507002

• 更多活動詳情請上官網或電洽查詢

新北市藝遊

追蹤

延伸閱讀

全國漁民節新北淡水登場 總統與市長表揚優秀漁民

新北淡水美人樹賞花健行 結合市集+抽iPhone人氣爆棚

齊聚高美館歡慶　三發教育基金會全國兒童繪畫比賽頒獎典禮

化水庫淤泥為藝術！ 鶯歌工商「庫泥燒」展現新北技職跨界創新力

相關新聞

新北市美術館委製計畫 「楊嘉輝：展亭」

新北市美術館今年啟動「新美委製」（NTCAM COMMISSION）計畫，每兩年邀請國際影響力之藝術家進駐美術館，在具挑戰性的展覽空間進行全新創作。首屆邀請國際知名藝術家楊嘉輝推出《展亭》，探討電腦時代以來，技術媒介、敘事形式與資料庫影像如何發展演化，透過生成式 AI 與多重感官技術，探索科技如何改變人類的感知與觀看模式，讓觀眾沉浸在一連串充滿動態的圖像、聲音與觀念之中。

2025全國兒少陶藝獎

「2025全國兒少陶藝獎」以「站上巔峰：我的運動舞臺」為題，邀請國小至高中職學生以陶藝表現運動精神，精選百件作品於鶯歌陶瓷博物館展出。立體雕塑類首獎范書維《極速幻想》呈現賽車激情，平面彩繪類首獎陳子瑜《看我「撐」霸天空》展現童趣與張力，帶來青春熱血與創意的藝術饗宴。

「文資開箱趣」 系列活動

「文資開箱趣」 系列活動

2025 新北街頭學校

2025 新北街頭學校

2025 新北市生音藝術節

2025 新北市生音藝術節

2025 新北市兒童藝術節-怪獸世界

2025 新北市兒童藝術節-怪獸世界

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。