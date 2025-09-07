● 資料提供 / 新北市立鶯歌陶瓷博物館

運動，不只是比賽，更是一場超越自我的旅程。本屆「2025全國兒少陶藝獎」以「站上巔峰：我的運動舞臺」為主題，邀請國小至高中職學生透過陶土，雕塑他們心中的運動英雄與夢幻賽事，將對運動精神的熱情與想像，化為具象的陶藝創作，經過專業評審，最終精選100件作品精彩展出，邀請民眾一同走進展場，感受青春與創意交織而成的熱血瞬間。

「全國兒少陶藝獎」源自1995年首辦「生肖陶藝競賽」，歷經多年發展，於2020年正式更名為現今名稱，持續秉持推廣藝術美學與深化教育內涵的初衷。獎項設有「立體雕塑類」與「平面彩繪類」兩大類型，前者鼓勵國中小至高中職學生以陶為體、雕以意象，發揮立體創作的可能；後者則為國小學生量身設計，培養基礎造形與色彩表現力。

本屆立體雕塑類國中組首獎由范書維同學榮獲，作品《極速幻想》呈現對方程式賽車運動的深刻熱愛，以精準的形體語彙刻畫尾翼、鼻翼等車體結構，繪製細膩釉彩，重現速度與機械的冷冽美感，揮舞的方格旗與車手歡慶分站勝利的姿態，定格了賽場勝利那刻的激情澎湃；平面彩繪類之國小低年級組首獎由陳子瑜同學獲得，作品《看我「撐」霸天空》以靈巧的構圖與和諧的色彩，捕捉撐竿跳高運動員起跳瞬間的張力與專注神情，展現童趣與技藝兼備的繪畫實力。

歡迎民眾於展覽期間前往新北市立鶯歌陶瓷博物館，一同感受新世代用陶藝刻畫對夢想、努力與榮耀的想像。

即日起至09/28

• 新北市立鶯歌陶瓷博物館（鶯歌區文化路200號）

• 02-8677-2727#831、832服務臺

•www.ceramics.ntpc.gov.tw

• 更多活動詳情請上官網或電洽查詢